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理財大師洪寶山／「芯」情

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

大馬解禁 缺芯危機暫紓解

許多生產商將這些成本的一部分轉嫁給消費者，導致通膨持續時間比許多經濟學家最初預期更持久。但是聯準會主席鮑爾表示當前的狀態是「暫時的」，並將原因歸咎於未來幾個月可能消退的供應鏈瓶頸和需求問題，可是真實情況又如何呢？

就白宮關心的半導體供應鏈瓶頸導致車用晶片缺貨問題，在白宮要求大多數半導體供應商提供機密資料後，終於傳來缺芯舒緩的消息。十月十日，車用晶片生產重鎮馬來西亞宣布，解除跨州旅行禁令，當地半導體產能逐漸開始爬坡。據摩根士丹利對馬來西亞晶圓廠設備商的調查顯示，九月末平均產能利用率已達89%，而八月末僅為51%。九月以來車用晶片價格下跌明顯，已有晶片經銷商開始拋售。

車用晶片 明年仍缺一至兩成

目前汽車晶片緊缺主要集中在冷門領域，車用晶片全面缺貨已經轉變為部分缺貨，可以說持續一年多的缺芯最艱苦的日子即將要成為過去式。不過汽車晶片供應鏈長且複雜，傳導到OEM廠仍需數季時間，從目前的情況來看，今年第四季汽車行業晶片滿足率在50%左右，短期產業鏈缺貨完全緩解仍有困難，預計到明年春節銷售高峰之後，才能完全解除缺芯影響。

但車用晶片產業鏈很長，此環節情況好轉以後，彼環節可能也會缺貨，未來供應鏈具有不穩定性，預期2022年有望恢復到2021年上半年之前的情況，即10~20%的缺貨率，且這可能將是一個常態。全球汽車諮詢機構AutoForecast Solutions發布的數據顯示，截至十月十日，由於晶片短缺，全球汽車市場累計減產量已達934.5萬輛，缺芯導致通用、大眾、日產、特斯拉等相繼宣布，將在之後幾年內減少某些車型的產量。

蘋果研發晶片 狠甩英特爾

在英特爾新任執行長季辛格積極鼓動下，白宮將半導體供應鏈重回美國視為國安議題，就在十月十九日蘋果發表新款MacBook Pro之前，公開對蘋果喊話：「英特爾希望用更好的晶片來贏回蘋果」，結果，蘋果發表M1 Pro和M1 Max兩款超強晶片的應用，來看看M1 Pro和M1 Max有多強大呢？前一代M1晶片應用台積電五奈米製程，包含八核心CPU處理器、八核心GPU繪圖晶片、DRAM4記憶體，而新款的M1 Pro配備了多達十個CPU核心，比M1提速70%。

在圖形方面，M1 Pro擁有16核心GPU，其性能是M1的兩倍。M1 Max是M1 Pro的進階版，記憶體可支援到64GB，比M1提速六倍。同時在GPU方面，Max在Pro的基礎上再度翻了一倍，32核心GPU讓其速度達到M1的四倍之多。蘋果在自主研發晶片上，取得了速度快和能耗低這兩項突破性的關鍵進展，大步狠甩英特爾，並影響了Google與微軟也相繼宣布自主研發晶片，間接認證台積電的技術領先優勢。

台積電毛利率 50%是關鍵

正所謂人紅遭忌，COVID-19疫情讓全世界驚覺，世界三大火藥庫之一的台灣，竟然供應全球五分之一晶片，還擁有最先進的半導體製程，於是歐美假設如果兩岸發生衝突，屆時現在已經讓美日德緊張的缺芯問題，對比可能發生的半導體供應鏈斷鏈危機，簡直是微不足道，所以歐美日都對台積電招手設廠，台積電也等於幫台灣多爭取一份政治保險，分別在美、中、日設廠，估計德國廠也是早晚的事，可是海外設廠設備折舊成本高，最近一年外資聚焦在台積電能否守住毛利率50%的議題。

摩根士丹利在台積電第三季法說會後的報告給了中立建議，理由是N3e採用的EUV光罩從二十四層降到二十層，是三奈米的低階版，台積電透過額外製程解決問題成為N3b製程，但成本太高，可能無法轉嫁給客戶。

大摩在今年一月法說會給了688元目標價後，一路看淡台積電，分別以英特爾重返晶圓代工、毛利率不守50%、第四季砍單、三奈米延後、邏輯晶片市況逐漸反轉等理由將目標價設定在580元，可是台積電持續用業績釐清市場疑慮，現在的利多與未來的烏雲互相拉扯。再加上三星少主與英特爾都想彎道超車，積極布局二奈米製程，只能說，現在壓抑得越久，將來報復性反彈的空間就越大，台股的二萬點還是少不了台積電成功挑戰摩爾定律。

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