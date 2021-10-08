快訊

扯！國中畢業的無牌律師 代打官司勝訴還抽傭3成

在醫院門口被「大媽衝撞毆打」 楊麗菁嚇到報警

北市社宅服務雲 讓你生活更SMART

聯合新聞網 / 理財周刊

文．蔡武穆

什麼是「智慧建築」？ 簡單來說，就是利用ICT資通訊的技術及設備，將建物的電氣、電信、空調、防盜、防災、輸送的管理設備等予以自動化，營造人性化、智慧化的居住空間，讓生活更安全、便利、舒適與節能。

智慧建築標章包含資訊通信、安全防災、健康舒適、節能設備、綜合佈線、設施管理以及創新指標等八大內涵，讓建物在管理上具備人性化、智慧化，進而延長建物壽命、節省能源、人力，並降低建物日後維運費用。

預見未來城市的發展，政府早在民國一○二年起，規定總造價超過二億的公有建築物都必須通過智慧建築標章，作為一個實驗性場域，引導民間邁向智慧建築，達到城市永續發展的目標。

臺北市政府不容置外，在每個社宅建案中編列三％至五％的經費，希望透過臺灣擅長的ICT資通訊技術，建構一個具有功能性、可靠性、安全性的社會住宅，讓市民有更舒適、安全的生活環境，另一方面，也帶動臺灣ICT資通訊產業的發展。

四大標章 居住更安心

臺北市政府都市發展局主任秘書張明森說明，「北市對於社宅有很大的目標，社宅拿到使用執照時必須通過四種標章，包括綠建築標章、智慧建築標章、無障礙標章、耐震標章，在設計、施工及啟用階段嚴格把關，對大眾來說是一種品質保證」。

智慧建築可為生活帶來許多便利，例如，過去水、電、瓦斯必須以人工抄表或自行填表，現在透過智慧電表、智慧水表及微電腦瓦斯表即可自動上傳數據，省時又方便。

對於物管業者來說，透過ICT的智慧功能，可幫助社區管理維運，例如，當大樓的日用水箱低於水位，或通風系統故障時，物管中心會立即收到警訊，當下立即派人維修。社區門禁備有人臉辨識系統，管制人員進出，並自動過濾可疑分子，確保社區環境的安全，住起來更安心。

ICT融合綠建築 節能再升級

社宅融合智慧建築與綠建築的雙重概念，張明森主任秘書說，「綠建築已是社宅最基本的要求」，包括綠化量、日常節能、廢棄物減量、二氧化碳減量、生物多樣性、水資源、基地保水、污水垃圾改善等八大指標，提升日常生活及建物節能減碳的成效，「由公而私」推動生態健康的低碳家園。

張明森主任秘書說，社宅的屋頂農園，認養率近九成，非常受歡迎，利用ICT的加乘設計，回收雨水透過噴灌桶及小型氣象站適時噴灑，五年下來，可減碳三萬公噸，相當於七十七座大安森林公園的吸碳量。

以廣慈社宅為例，公共空間的智慧照明，採用自動開關的控制系統，約可節省二五％的用電；停車場的自動調光、遠紅外線自動感應功能約可節省四○％的用電量；屋頂太陽能系統一年可創造二十八萬度電，達到節能減碳的統合綜效。

智慧APP 科技生活無往不利

為讓居民聰明生活，北市府在社宅中提供智慧APP平台，打造友善優質的居住環境，APP智慧平台包含社宅服務雲、智慧家庭顯示面板、中央監控三類，分屬個人、家庭及物管中心，便利、安全、隱私面面俱到。

社宅中，隨處可見科技生活所帶來的便利，例如，早上起來發現馬桶壞了，過去要打電話請人修繕，現在只要登入社宅服務雲的162維修專案，維修技師會迅速到府修繕，還可追蹤維修進度。等了好久的網購，社宅服務雲自動通知包裹領件，雀躍的心情，上班時就期待趕快回家。

過去租金必須臨櫃繳納，現在無現金的線上支付功能，手機划點兩下就可完成(明倫、瑞光為示範場域)；水、電、瓦斯費繳了沒？APP線上隨時追蹤查詢；今天天氣如何？該穿什麼衣服？家庭智慧平板自動顯示溫度及氣象概況，幫助你快速做判斷。

另外，社區周邊環境、管理辦法、社區公告的大小事可在智慧面板一覽無遺，住戶也可在APP做即時的意見回饋，新住戶能很快融入社區環境，並解決居住困難。

青創活動 營造社區歸屬感

社區管理的中央監控系統有更多SMART功能，諸如：雲端設定車牌進出權限，到家時柵欄自動開啟，貴賓式迎接你回家；公共區域自動監測調控溫度，全天候舒適宜人；要出遠門了，家庭的自動保全連線到中央監控系統，長時間在外不必擔心家裡遭竊，還有防災警報、能源監測、用電資訊等智慧功能，提升社區管理效能。

「科技始終來自於人性」，智慧建築將持續加強銀髮族健康照護、居家老人照護及獨居者照護的軟硬體設備，老人可得到貼身而即時的醫療照護，減輕家人的負擔。

社宅服務雲APP未來將推出更貼心的服務，像是線上租賃公共空間，住戶可在線上登記、繳費，提高建物使用效能。同時介接青創活動，張明森主任秘書說，青創活動是社宅的軟實力，青創戶可透過社宅服務雲分享、管理活動資訊及交流成果，加深各年齡層住戶的融合、社宅的認同感及歸屬感，逐步打造社區微經濟平台，進一步促成臺北集合住宅新的社會互動模式。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1102期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

通膨冰山一角

本周要公佈九月美國非農就業數據，今年的非農數據很有規律的呈現連三月成長後，就來個跳水，例如四月的新增26.9萬人較前一月少了51.6萬人；又八月新增23.5萬人較六月少了81.8萬人，從2020年九月起，非農就業算得上是穩定復甦，九月非農就業數據市場預測值是新增46萬人，有稍稍弱了些，但還可以接受，關鍵是十月能不能有接近九十萬到百萬的新增就業人口，可能會關係到聯準會退出購債(taper)的速度。

轉單受惠 晶圓代工搶手

中經院公布九月台灣製造業採購經理人指數(PMI)續降4.3個百分點至57.8％，雖仍在榮枯線50％之上的擴張階段，但已是二○二○年十月以來最慢的擴張速度。其中，新增訂單續降8.8個百分點至53.5％，更是二○二○年七月以來最慢擴張速度，為拖累本月PMI續跌的兇手之一。

北市社宅服務雲 讓你生活更SMART

臺北市政府為實現節能減碳的政策，規定社會住宅都必須導入「智慧建築」的設計，打造一個安全、健康、舒適的「好」宅，稱之為「好」宅，而非「豪」宅，是希望所有民眾都能看到科技在生活上的改變，過一個聰明而有效率的生活，提升整體競爭力。

堅持手工皂為愛研發經典修復霜

永康八號」手工肥皂在市場小有名氣，創辦人詹益昕堅持肥皂的本質，意外闖出名號，四年前，他以對家人的愛研發「經典修復霜」，解決妻子長年以來的皮膚困擾，成為事業前進的左右腳，擁有許多忠實的粉絲，是夫妻同心創業最佳的例證。

台股不是魷魚利空遊戲測試人性

九月台股先後歷經恒大風波、美債殖利率飆升、中國限電，以及美國債務上限的超完美風暴，市場看法轉趨悲觀，十月股災說法蔚為主流，並且認為台股將歷經如近期神劇「魷魚遊戲」般的生存保衛戰，言下之意台股任人宰割。

中國大限電 恐重創經濟

今年的中國很搶戲，招招先發制人，感覺上有化被動為主動，在十月底的G20高峰會之前，拜登與習近平所主導的美中政治角力，表面上看起來拜登急於促成與習近平面對面的溝通，對於許多議題採取了較大爭議的決定，例如阿富汗撤軍與孟晚舟釋放，但站在拜登最關心的氣候變遷計畫，必須爭取中國的配合才能達成，所以這一次，贏了面子的是中國，但拜登贏得了裡子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。