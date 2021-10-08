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轉單受惠 晶圓代工搶手

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

庫存調整衝擊接單動能

中經院電訪製造業發現，廠商不再像上半年因為供應鏈風險而積極追貨，反而回到用降低價格波動風險、調節訂單與存貨結構來因應，九月記憶體、智慧手機、汽車及面板出貨量都有下修或價格有回跌現象，顯示部分產品庫存調整已開始影響廠商接單。

不過，明顯下降的新增訂單，搭配新增出口訂單跟進口原物料數量僅微幅下滑來看，表示台灣外貿進出口訂單沒有受到很大影響，國際需求並未消失，只是因為前幾個月疫情對生產活動的影響還在緩慢恢復中。

中經院認為製造業目前情形可用「上肥下瘦、夾心餅乾」形容，上游廠商很多成本轉嫁給下游，下游廠商因此比較辛苦，零組件跟系統業者轉嫁情況比較差，有點像夾心餅乾的情形。由此可知，位處供應鏈越上游的廠商，毛利率受生產成本增加的影響越小，投資人想要避免持股遇到財報地雷，可由此邏輯去調整投資組合。

訂單無處消化 短期只能寄望台廠支援

近年來許多跨國公司為了避免中美貿易戰及利用廉價勞動力，將部分生產鏈從中國轉移到包括越南在內的東南亞國家。但今年因為疫情，東南亞政府的防疫措施導致供應鏈中斷，促使企業又將越南的訂單甚至部分產能，轉移到中國等其他國家。

但如今遭遇中國限電、限產、調漲電價等一連串不利中國製造業的產業結構調控政策，將促使製造產能及訂單再轉移至非中國地區，降低生產成本攀升及無法正常運作風險，有利台廠未來新接訂單表現，PMI擴張速度有機會再度加快，支撐製造業景氣延續。在此同時，也有望增加外銷接單在台灣生產的比重，進而提高台灣的出口金額，提升外銷訂單對台灣GDP的貢獻度。

另因過去在東南亞需要三個月生產的產品，現在生產時間會多出十二週，像是越南工廠在社交隔離期過後，工廠可能需要五～六個月的時間來恢復至正常產能，如果再面臨勞動力短缺問題，生產時間就會拉得更長。客戶短期要把中國訂單再轉回東南亞的機率不高，部分時效性高且台灣目前尚有產能可支應的訂單，就有機會獲得急單。

去中化、去美化、本土化 加速電子轉單

事實上，因應美國品牌業者要求，加上資安議題考量，台灣伺服器代工廠已加速降低在中國生產比重，轉往如墨西哥、捷克、台灣甚至東南亞等地區，MIC預估今年將從二○一六年時的近六成降至43％，同時預估在台生產比重將從1％增加至7％。如今又遇到中國政策調整，可預期在台生產比重將還有再上修的可能。

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