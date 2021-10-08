文．洪寶山

專家警告 小心停滯性通膨

日前聯準會主席鮑爾出席參議院銀行委員會的聽證會表示，通膨正在上升，而且在未來幾個月可能會繼續保持下去，然後才會有所緩和。隨著美國經濟從疫情中恢復，物價上漲和就業困難的持續時間可能比預期更久，聯準會將在必要時採取行動遏制通膨。美國消費者物價過去六個月來勁升4.4%，折合年率意味通膨率將近9%，已有許多人警告一九七○年代「停滯性通膨(stagflation)」將死灰復燃，高盛就是其中之一。

在連續三次下調對美國的GDP成長預期後，高盛上調通膨預期，估計美國的核心PCE指數將在今年年底達到3.75%，而在二○二二年年底回落至2%，反映了美國的消費支出和生產同時受到打擊。

物價上升 經濟卻停滯不前

核心PCE指數是聯準會衡量美國通膨的重要指標，暗示著高盛預計，一場令美國市場崩潰的經濟「停滯性通膨」可能即將到來。在經濟學中特指經濟停滯與高通貨膨脹、失業以及不景氣同時存在的經濟現象，通俗來講就是指物價上升，但經濟卻停滯不前。這曾使美國在二戰結束後的一九七○年代度過了一段極為艱難的時期。

受供應鏈中斷影響，全球經濟復甦已顯示出停滯的跡象。來自美國、英國和歐元區的商業調查顯示，隨著交貨時間延長和積壓的增加，製造業活動放緩。與此同時，歐美企業則陷入嚴重的缺工，加上布蘭特原油突破每桶八十美元、全球食品價格年增率上漲超20%，以及其他大宗商品價格處於十年高點，華爾街擔心一場比預期更長的通膨飆升與經濟增長放緩或將同時發生。

滯脹通脹 是股市重大威脅

美國聯準會、歐洲央行、英國央行、日本央行等九月二十九日均坦承，先進國家的物價漲勢可能會持續一段時間。市場擔心聯準會將加快升息步伐，導致美債殖利率飆高、美股拉回。美國賓州大學華頓商學院教授Jeremy Siegel接受CNBC訪問表示，華爾街最大的威脅是，通膨飆升導致聯準會收緊寬鬆政策的速度快過預期。各國央行將在應對「滯脹」和「通脹」之間左右為難，這將對股市造成嚴重的威脅。

自二○二○年以來，因為歐美疫情多次反覆，歐美生產恢復緩慢。而為了保經濟，聯準會大規模擴表，在高額失業救濟金發放，民眾收入大幅提高，帶動了美國商品需求快速走高、供不應求的局面。

中國的情況剛好相反，中國較早控制住了疫情，生產快速回升，但是因為疫情小規模反覆發生，民眾減少消費、增加儲蓄，防患未然，以至於中國消費力明顯放緩，一至八月社會消費品零售總額兩年平均成長僅3.9%。

能耗雙控 讓大宗商品飆漲

歐美需求強、生產弱，中國生產強、需求弱的格局帶動中國出口持續走強，一至八月出口年增率成長23.2%，兩年複合年增率成長14%。旺盛的出口推動工業生產快速恢復，用電量大增，上半年有七個省份能耗雙控目標均紅色一級預警，有十九個省份至少有一項是橙色預警。

能耗雙控指標從二○一八年起要求達到單位生產總值能耗下降3%的目標，而今年只剩最後一季，地方政府趕進度斷然施以一刀切的激進限電、限產作法，受此影響，相關大宗商品價格大幅攀升，截至九月三十日，動力煤九月漲幅達到了60.7%，繼續創下歷史新高，水泥價格指數從七月三十日的139.35點漲到九月三十日的199.16點，上漲42.92%，也創下近年來新高。

明年春節 當心股市大震盪

在限電、限產的情況下，中國生產力開始下滑，如何滿足歐美的需求就成了一個問題。於是中國出口企業有訂單，但是生產跟不上，這就會使得出口商品價格繼續上漲，也就是輸出通膨到全球。

而美國除了面對輸入性通膨之外，還有先前房屋價格上漲以及防疫措施解封後的經濟活動，美國本身面臨的通膨壓力也不小，因此預期聯準會最遲十二月退出購債計畫，美債殖利率上升將造成股市資金流出，估計明年農曆春節前後是股市動盪時刻。