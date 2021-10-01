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PCB限電停工風險大評比

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

中國政府能耗雙控力度增強，八月被國家發改委點名的進度落後省分，九月起無不卯起來趕進度，達到KPI目標，成為近日中國限電之亂的起因。碳達峰、碳中和的中長期目標及煤炭供不應求、動力煤飆漲導致短期發電供應吃緊，更是推波助瀾各省的限電潮。由於受影響的產業超乎市場預期，恐慌情緒升溫，引發賣壓出籠，增添近期的價格波動風險。

中國限電恐非短線政策

工商協進會理事長林伯豐表示，目前限電是江蘇省比較嚴重，當地台商都被限制了約20~40％的用電，但預期到九月底會有新的政策宣布。業界傳出，昆山市已針對小型企業將限電延續至年底，受規範企業未來三個月每月要停工十五天(包含原有休假天數)。

中國力拚碳達峰、碳中和的「雙碳」目標，並提出「十四五規畫」，今年正好是計畫推出後的第一年，同時也是影響碳中和中期目標最關鍵的一年，政府對政策的寬容度較小，必須更嚴謹地執行計畫，可預期至年底前都會積極要求，相關影響應不會僅是短期現象。

限產後遺症 發電成本狂飆

在限產政策、供需失衡的背景下，中國煤炭期貨「三兄弟」焦煤、動力煤、焦炭期貨近期同步飆高。其中，動力煤自八月中以來已大漲逾70％，二○二○年中國燃煤發電佔總發電量的63％，又有65％以上的動力煤用量拿來火力發電，動力煤價格與發電成本息息相關。

因煤炭價格過高，中國電廠的煤炭庫存又處於歷史低點，沿海八省電廠煤炭庫存天數僅餘十天，此時回補庫存價格過高，電價無法彌補煤炭成本，出現「越發電越虧損」的情況，部分中國電廠不願意虧本發電，加劇電力供應缺口。如果煤炭價格持續飆漲，電費又無法轉嫁成本，恐會進一步縮減電力供應，限電力度及範圍恐因此被迫增強。

市場分析中國能耗雙控從沿海到內陸省份均告實施，同時涉及鋼鐵、鋁冶煉廠、水泥、建材、化工、紡織、化纖、大豆加工廠等多行業多領域，在降低電能消耗及緩解煤炭消費緊張的作用是直接且明顯的。但中國今年煤炭供需關係存在需求成長幅度過大、各環節庫存偏低局面明顯等特徵，想要在短期內完全解決煤炭供需缺口，促使煤價快速回落至較低水準尚存難度。因此，可以見到限電、限產的產業正持續擴大，電子業的印刷電路板、被動元件、連接器、零組件也陸續接到停電通知。

中概傳產、電子無一倖免

甚至連市場原先預期被中國列為重點發展扶植能夠豁免於限電名單的半導體產業，也難倖免於難。日月光(3711)昆山廠於9月26日接到當地政府緊急通知，9月26日至9月30日進行限電，工廠將無任何產出，連帶引發市場預期封測業已遭限電，未來晶圓代工廠也遭限電的可能。整體市場的晶片供給因此限縮難以避免，原已缺貨的供需缺口將進一步擴大，半導體廠有機會順勢加碼漲價力道。

半導體業者指出中國限電令大多至9月30日，未來會持續多久且影響範圍多大仍不得而知，但未來成常態，勢將對產業鏈帶來明顯衝擊，不只是上游原物料或任何一款晶片、零組件生產停工，都會造成整個供應鏈的斷鏈危機，終端產品無法順利生產，進而影響所有電子元件的需求。不過，考量中國正在積極扶植本土化產業，透過各種手段拉高本土廠市佔率，鎖定本土廠競爭者限電也是不無可能的策略。

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