中國大限電 恐重創經濟

文．洪寶山

今年的中國很搶戲，招招先發制人，感覺上有化被動為主動，在十月底的G20高峰會之前，拜登與習近平所主導的美中政治角力，表面上看起來拜登急於促成與習近平面對面的溝通，對於許多議題採取了較大爭議的決定，例如阿富汗撤軍與孟晚舟釋放，但站在拜登最關心的氣候變遷計畫，必須爭取中國的配合才能達成，所以這一次，贏了面子的是中國，但拜登贏得了裡子。

碳中和目標 習近平的談判籌碼

在拜登還沒當選的去年九月，中國便提出2030年碳高峰、2060年碳中和的排碳計畫，今年四月在全球氣候峰會上，習近平承諾上述的排碳目標，但美國與歐盟的碳中和時間都訂在2050年，這就是習近平的談判籌碼。

根據科學家觀測南極臭氧層的破洞修補，發現到雖然有修復的跡象，但如果趕不上2050年前恢復原貌，則南極冰原的融冰造成的海水上升，將有可能把佛羅里達州淹沒，所以在八月底、九月初的颶風艾達造成美國東北部災難性的洪水，損失至少五百億美元，是有紀錄以來的第六大損害，對極端氣候的擔憂，或許促成了拜登主動致電習近平的原因之一，之後就是加中的人質外交，然後就有了「能耗雙控」的九省限電、停產的一刀切。

冬奧北京藍 能耗雙控早已定調

當然吃虧的事情中國也不會做，習近平願意賣這個人情給拜登，說穿了也跟明年二月的冬奧有利，早在七月河北的鋼廠就已經限產，冬奧期間必須維持「北京藍」。

弄清楚了拜登與習近平的這盤棋後，再來看能耗雙控政策的影響性。「能耗雙控」是指既控制能源消耗強度(也稱單位GDP能耗，能源在創造經濟產值時的利用效率)，也控制能源消費總量。2015年，中共十八屆五中全會提出「能耗雙控」，目的是節約能源、從源頭上減少污染物和溫室氣體排放，倒逼轉變經濟發展方式，提高綠色發展水準。

所以先確認一件事情，能耗雙控並不是突然橫空出世的臨時跑龍套政策，而是行之多年的既有政策，既然是既定政策，那麼又怎麼會搞得人仰馬翻呢？還是疫情惹的禍，自從疫情爆發以來，年初大宗商品價格屢創新高，在海運延遲、企業放棄及時庫存模式，改為建立安全庫存模式，至今仍是需求大於供給。

限電一刀切 四大行業影響最大

另一方面，作為世界工廠的中國因防控疫情有序，較早恢復生產，在歐美各國政府推出史無前例的救市措施，訂單紛沓而來，相對的中國的工業大省能源消耗迅速上升。

同時，部分地區在2030年碳達峰預期下，將2021-2030年理解為給高耗能、高排放的企業開綠燈的最後機會，於是某些地方用搶地盤的方式，屢屢出現未批先建專案，所以才有了發改委透過能耗雙控的「晴雨錶」指標，在八月份發現部分地區能耗強度不降反升，九個省份被列為一級預警地區。

此外處於二級預警的浙江、江西、貴州，也開始採取限產措施以保證完成今年雙控目標。大多數停產限產會持續到十一長假後，但是部分省份如寧夏直接宣布高耗能企業停產一個月，陝西榆林、雲南針對電解鋁、水泥、化工產品等行業的限產則直接延續至年底，所以這次限產時間也超過預期。

整體來看，這次「運動式」的限電停產的產業落在高耗電＋高碳排的鋼鐵、電解鋁、水泥、化工化纖四大行業，情況有點像暑假玩瘋了的學生，趕在開學前補寫暑假作業，品質粗糙，因此市場預期在地方政府「一刀切」要求企業停產、限產，相關產品必因供不應求而價格上漲。

中國第四季 經濟下行風險大增

又因限產企業多涉及上游原材料，漲價必然導致下游企業利潤空間縮減，進而迫使企業將生產成本轉移至消費端，提升消費價格，拉高通膨水準。不僅無助於節能減碳，而且通膨上揚讓人行降準的機率降低，面對恒大地產違約破產的風險，以及針對各行各業的反壟斷、公平正義的政策整頓，可預見第四季的中國經濟下行的風險大。

只不過中國第一季GDP 18.3%、第二季12.7%，而去年GDP目標訂在5%，今年沒有訂目標，假設持平，那麼就可以理解為什麼從七月起的調控力度越來越大。明年習近平尋求破格連任，此時大刀闊斧的深度改革，似乎是摻雜了資本主義的社會改革做分水嶺，明年將全面回歸紅色社會主義做宣示。