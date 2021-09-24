理財大師洪寶山／鷹派還是禿鷹？

文．洪寶山

截稿日正好遇到聯準會九月FOMC利率決策會議，如果聯準會主席鮑爾超乎市場預期的宣布縮減購債規模(taper)，那麼將被市場視為鷹派訊息，估計將重創金融市場，不排除道瓊指數下探年線的32236點支撐。

聯準會減債 大約在冬季

筆者認為，根據鮑爾在八月底傑克森霍爾全球央行年會上表示，現在就緊縮貨幣政策，可能會鑄成傷害特別大的錯誤，加上遠低於市場預期的八月非農就業數據，推測聯準會將推遲到十二月宣布taper。

不過這次聯準會內部對於taper的時間表意見分歧，鮑爾的通膨暫時論沒有得到共識，再加上鮑爾的任期到明年二月結束，拜登又尚未表態支持鮑爾連任，似乎鼓舞了聯準會官員挑戰鮑爾地位的勇氣。

聯準會官員普遍認為，由於市場對經濟的信心受到通膨擔憂的影響，現在是時候撤回寬鬆貨幣政策。部分聯準會官員擔憂，港口擁堵加劇了供給短缺，運力下降導致運費上漲，加之勞動力也供不應求，這些都在不斷推動通膨越演越烈，不排除供應鏈中斷和需求成長可能會持續推高通膨到2022年。

反對派串連 要拉下鮑爾

可是在鮑爾看來，隨著疫苗接種和疫情控制，供給趕上需求後，通膨將會消退，但是如果通膨持續走高，威脅到經濟復甦，聯準會當然會有反應。事實上，過去一年來，美國整體通膨年增率達4.2%，遠超2%，鮑爾的論點引發市場回憶起1970年代的停滯性通膨的疑慮。

「有人的地方就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖」。由於拜登還沒表態力挺鮑爾連任，反對勢力開始運作拉下鮑爾的小動作，在拜登當選美國總統後，一度傳出與葉倫角逐財政部長的現任聯準會理事布雷納德，有民主黨進步派人士(美國眾議員亞歷山大．奧凱西奧．科爾特斯等一眾)支持她角逐聯準會主席的大位，雖然鮑爾與布雷納德在聯準會的監管議程上存在分歧，但後者已經指示她的支持者不要發動一場讓她與鮑爾對立的運動。

往往「抬轎比坐轎」還急，素來以鷹派立場著稱、2023年擁有FOMC投票權的美國達拉斯聯準會主席卡普蘭，在八月十一日接受媒體採訪時表示，聯準會應在九月宣布taper，並於十月開始執行，他將向央行同事施壓，希望taper從今年十月持續至明年六月。這是所有聯準會官員至今為止最鷹派的觀點，包括鮑爾在內的其他官員尚未明確給出taper的時間點。

聯準會官員 炒股惹爭議

事實上，從今年四月底以來，卡普蘭就一直敦促聯準會儘早taper，可是卡普蘭也坦言目前聯準會存在廣泛的意見分歧。鮑爾領導下的聯準會內部意見分歧，給了有心人見縫插針的機會。

九月媒體爆料至少有三位聯準會地區分行行長，在去年股市大起大落之際活躍炒股和擁有大額持倉，而卡普蘭就是其中之一，問題是聯準會內部道德官員判斷為符合聯準會的道德規則，這引發民眾甚至參議員的熱議和批評。

聯準會明確禁止官員們在公布市場敏感資訊的FOMC會議前後進行交易，要求至少持有證券三十天，並禁止他們持有銀行股，或者持有資產集中在聯準會監管的金融部門的基金。

聯準會官員炒股或持倉爭議被爆料的時間點，恰好發生在拜登正決定是否任命鮑爾連任聯準會主席的關鍵時點，這背後似乎有一股力量正在運作不支持鮑爾連任。

批評人士認為，鮑爾的華爾街出身導致他對金融業的監管態度不夠嚴格，同時，聯準會對經濟、利率和市場流動性等重要方面都產生了關鍵影響。

參議員呼籲 設六十天禁令

鮑爾感受到了這一事件對聯準會獨立性和公信力的威脅，下令重新並全面審視與聯準會高級官員持有金融資產及其交易活動相關的道德規則。曾參與過美國總統競選的民主黨籍參議員伊莉莎白．沃倫向十二位聯準會地區分行行長寫信，呼籲在六十天內設立規則，禁止所有高級官員持有和交易個股。

鮑爾會連任嗎？據了解，拜登的顧問們正在考慮向總統推薦鮑爾連任，並將布雷納德提升為負責監管的副主席。這將使拜登獲得一個由華爾街和兩黨議員支持的聯準會主席，以及一個在促進拜登政府在金融監管、種族平等和氣候變化方面具有影響力的銀行業監管者。但相對來說，也等於鮑爾主席的權力受到了約制。