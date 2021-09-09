快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

非農數據遠不如預期 Fed縮表添隱憂

聯合新聞網 / 理財周刊
路透
路透

文／理周教育學苑．方鈞

Q:美國8月非農數據公布，結果遠遜於市場預期，原因何在？而且這項重磅數據公布將會對市場產生什麼影響？基於數據不佳，美聯儲貨幣政策有什麼重點是投資人要關注的？

A:美國勞工部公布八月非農就業新增23.5萬人，遠遠遜於市場預期的70多萬人，對比七月增幅從原先公布的94.3萬人上修為105.3萬人，相較甚遠，創今年一月以來最差表現，數據發布後，十年期美債殖利率短線急挫後大幅拉升，失業率則從5.4%降到5.2%，符合市場預期。

疫情衝擊全球經濟，Delta來勢洶洶，許多國家已經量化寬鬆很長一段時間，尤其美國實施無限量QE，資金大量湧入市場熱錢流竄，大舉推升股市、原物料、房市與加密貨幣等等，使得市場與實體經濟嚴重脫鉤，加劇資產泡沫化，各國股市也不斷創新高。

利用QE貨幣政策來刺激和提振衰退的經濟有其極限，在通膨壓力下，美國必須將過去聯準會不斷膨脹的資產負債表進行縮減，之前聯準會主席鮑爾發表演說釋出退場訊號，不過並沒有說明施行的明確時間點，也未提及如何縮減購債規模。

不如預期的非農就業數字，降低美國聯準會啟動縮減購債的可能性，然而不縮減的結果，通膨將引發更大的經濟泡沫危機，撒錢政策對實質上就業並無正向結果，若接下來九月及十月數據依然如此，市場對於QE將失去信心，危機一觸即發。

雖然非農表現不佳，但美股當下並未大跌，雖然利空不跌表示撐盤有力，但市場價格似乎已有一些貓膩出現，就技術線圖來看，小道瓊來到切線位置，已經在三角收斂尾端，近期應該會有表態，如今所有資本市場如履薄冰，建議投資人還是小心為上，保守以待。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1098期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

中秋迎戰Delta？ 陳時中未鬆口升3級、境外加嚴待討論

回憶首例Delta入侵！他斬立決守住 潘孟安：感謝全民配合協助

Delta未改防疫 藍：速建快篩國家隊

Delta來襲 蔡總統：嚴陣以待加速疫苗施打

相關新聞

非農數據遠不如預期 Fed縮表添隱憂

Q:美國8月非農數據公布，結果遠遜於市場預期，原因何在？而且這項重磅數據公布將會對市場產生什麼影響？基於數據不佳，美聯儲貨幣政策有什麼重點是投資人要關注的？

金融股除息後一直漲 可以進場嗎？

Q:金融股現在存來得及嗎？最近金融股表現亮眼，除息後快速填息而且漲勢不斷，看到這漲勢，投資人害怕得遲遲無法進場，那麼現在可以買了嗎？到底什麼時候該買呢？

達人三招 教你股海淘金大賺小賠

股市千變萬化，許多投資人學得技術分析、籌碼分析卻還賺不到錢，股市達人獨孤求敗認為，事前分析判斷不可能完全正確，盤中修正比事前分析更為重要，是獲利的根本法則。

台積電供應鏈出頭天

近期美國眾多經濟數據已出現疲態，加上聯準會主席鮑爾八月二十七日在央行年會中的鴿派談話，聯準會延後縮減購債規模時間逐漸成為市場共識，激勵市場情緒提升，資金風險偏好提升，大舉重返風險性資產，推升全球股市向上走高。

新冠疫情時期的貨幣政策 減碼QE並非暗示未來升息時間

聯準會在六月FOMC會上意外釋放鷹派信號，大幅上調今年經濟和通膨預期，暗示2023年會升息兩次，七月公佈的FOMC會議紀要顯示，聯準會確實已經開始討論縮減購債(Taper)事宜，不過無法達成共識。八月二十七日美東時間早上十點，備受矚目的傑克遜霍爾全球央行年會召開。聯準會主席鮑爾就《新冠疫情時期的貨幣政策為題》發表線上演講。

紫光芯碎

中國自從七一百年黨慶之後，大動作的針對民企展開整頓動作，媒體的評論大多針對經濟影響的層面去解讀，這其實也不奇怪，因為受西方資本主義的民主薰陶，崇尚市場供需法則是自由民主開放的一部分，但對於中國特色的社會主義來說，一切都離不開政治的需要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。