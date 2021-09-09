金融股除息後一直漲 可以進場嗎？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:金融股現在存來得及嗎？最近金融股表現亮眼，除息後快速填息而且漲勢不斷，看到這漲勢，投資人害怕得遲遲無法進場，那麼現在可以買了嗎？到底什麼時候該買呢？

A:美國量化寬鬆財政刺激，疫苗加速接種，熱錢滾滾流入股市，繼航海王後，近期市場焦點非金融類股莫屬，隨著升息聲浪再起，市場預期下半年美聯儲將釋放更多購債訊息，而升息後對於銀行營收將有正向幫助。

綜觀目前台股盤面，航運股套牢賣壓沉重，熱度很難回到過去水位，權值電子股因為成交量出不來很難有亮眼表現，小型電子股操作難度偏高，因此，穩健的金融股成為投資人首選。

特別是台灣金融業長期以來經營穩健，近年財富管理相關業務茁壯迅速，海外投資大幅獲利，去年以來台股交易熱絡，證券業有不錯的手續費收入，金控業在放款方面也呈現成長趨勢。

基本面來看，金融股在高股息殖利率及獲利成長率雙高的利基下，將成為資金避風港，美國縮表在即，法人買盤回籠，目前金融股評價相對電子仍偏低，值得投資人多加關注，且多數金融股今年股利配發情況良好，具殖利率題材發酵空間。

不少股民好奇，現在上車還來得及嗎？金融股的特性不適合短期預測，把專注力放在穩定配置以及追求長期穩定獲利，這才是最重要的事，整體來說仍有上漲空間，對存股族來說，建議先從殖利率4%以上的金融股來切入會是好選擇。

相對穩定的金融股不像科技股和航海王受美股影響劇烈，且在股市大跌空頭時，政府護盤會從金融股開始，較容易防守，投資人抱得比較安心。不過在高檔時期，經濟尚未好轉前，投資人應注意資產分配，雖然金融股是好標的，但也不要全押，注意分散風險，不過金融股長期趨勢都會向上，利大於弊，投資人可準備「錢」進。