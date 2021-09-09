快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

金融股除息後一直漲 可以進場嗎？

聯合新聞網 / 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

Q:金融股現在存來得及嗎？最近金融股表現亮眼，除息後快速填息而且漲勢不斷，看到這漲勢，投資人害怕得遲遲無法進場，那麼現在可以買了嗎？到底什麼時候該買呢？

A:美國量化寬鬆財政刺激，疫苗加速接種，熱錢滾滾流入股市，繼航海王後，近期市場焦點非金融類股莫屬，隨著升息聲浪再起，市場預期下半年美聯儲將釋放更多購債訊息，而升息後對於銀行營收將有正向幫助。

綜觀目前台股盤面，航運股套牢賣壓沉重，熱度很難回到過去水位，權值電子股因為成交量出不來很難有亮眼表現，小型電子股操作難度偏高，因此，穩健的金融股成為投資人首選。

特別是台灣金融業長期以來經營穩健，近年財富管理相關業務茁壯迅速，海外投資大幅獲利，去年以來台股交易熱絡，證券業有不錯的手續費收入，金控業在放款方面也呈現成長趨勢。

基本面來看，金融股在高股息殖利率及獲利成長率雙高的利基下，將成為資金避風港，美國縮表在即，法人買盤回籠，目前金融股評價相對電子仍偏低，值得投資人多加關注，且多數金融股今年股利配發情況良好，具殖利率題材發酵空間。

不少股民好奇，現在上車還來得及嗎？金融股的特性不適合短期預測，把專注力放在穩定配置以及追求長期穩定獲利，這才是最重要的事，整體來說仍有上漲空間，對存股族來說，建議先從殖利率4%以上的金融股來切入會是好選擇。

相對穩定的金融股不像科技股和航海王受美股影響劇烈，且在股市大跌空頭時，政府護盤會從金融股開始，較容易防守，投資人抱得比較安心。不過在高檔時期，經濟尚未好轉前，投資人應注意資產分配，雖然金融股是好標的，但也不要全押，注意分散風險，不過金融股長期趨勢都會向上，利大於弊，投資人可準備「錢」進。

延伸閱讀

旺宏除息股價開高走低翻黑 瑞昱強漲填息率64%

外資連兩月買超股 強勢

魯夫的冒險步入尾聲 《航海王》最新廣告揭露「故事來到終盤」

迎戰升息3大戰將 金融 營建 高息成長股

相關新聞

非農數據遠不如預期 Fed縮表添隱憂

Q:美國8月非農數據公布，結果遠遜於市場預期，原因何在？而且這項重磅數據公布將會對市場產生什麼影響？基於數據不佳，美聯儲貨幣政策有什麼重點是投資人要關注的？

金融股除息後一直漲 可以進場嗎？

Q:金融股現在存來得及嗎？最近金融股表現亮眼，除息後快速填息而且漲勢不斷，看到這漲勢，投資人害怕得遲遲無法進場，那麼現在可以買了嗎？到底什麼時候該買呢？

達人三招 教你股海淘金大賺小賠

股市千變萬化，許多投資人學得技術分析、籌碼分析卻還賺不到錢，股市達人獨孤求敗認為，事前分析判斷不可能完全正確，盤中修正比事前分析更為重要，是獲利的根本法則。

台積電供應鏈出頭天

近期美國眾多經濟數據已出現疲態，加上聯準會主席鮑爾八月二十七日在央行年會中的鴿派談話，聯準會延後縮減購債規模時間逐漸成為市場共識，激勵市場情緒提升，資金風險偏好提升，大舉重返風險性資產，推升全球股市向上走高。

新冠疫情時期的貨幣政策 減碼QE並非暗示未來升息時間

聯準會在六月FOMC會上意外釋放鷹派信號，大幅上調今年經濟和通膨預期，暗示2023年會升息兩次，七月公佈的FOMC會議紀要顯示，聯準會確實已經開始討論縮減購債(Taper)事宜，不過無法達成共識。八月二十七日美東時間早上十點，備受矚目的傑克遜霍爾全球央行年會召開。聯準會主席鮑爾就《新冠疫情時期的貨幣政策為題》發表線上演講。

紫光芯碎

中國自從七一百年黨慶之後，大動作的針對民企展開整頓動作，媒體的評論大多針對經濟影響的層面去解讀，這其實也不奇怪，因為受西方資本主義的民主薰陶，崇尚市場供需法則是自由民主開放的一部分，但對於中國特色的社會主義來說，一切都離不開政治的需要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。