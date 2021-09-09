新冠疫情時期的貨幣政策 減碼QE並非暗示未來升息時間

文．洪寶山

聯準會在六月FOMC會上意外釋放鷹派信號，大幅上調今年經濟和通膨預期，暗示2023年會升息兩次，七月公佈的FOMC會議紀要顯示，聯準會確實已經開始討論縮減購債(Taper)事宜，不過無法達成共識。八月二十七日美東時間早上十點，備受矚目的傑克遜霍爾全球央行年會召開。聯準會主席鮑爾就《新冠疫情時期的貨幣政策為題》發表線上演講。

減碼QE並非暗示未來升息時間

在事先準備好的演講稿中，鮑爾強調了通膨的走高只是暫時的，並首次明確表示，如果經濟復甦持續，他與大多數聯準會官員都支持可能在今年開始Taper，但強調減碼QE並不直接暗示未來的升息時間。對一直在尋找明確的縮表時間的投資人來說，鮑爾首次給了明確的表態，算是排除了不確定因素的潛在利空。

但什麼樣的參考標準可被視為經濟持續復甦的證據呢？聯準會副主席克拉瑞達表示，如果新增就業人數持續增加80萬左右，年底前可能會縮減購債規模；而聯準會理事沃勒先前則表示，再增加85萬個就業人口就可以縮債，於是九月三日的八月美國非農就業新增人數自然成為市場焦點。

由於七月非農新增94.3萬人，八月非農只需要達到70萬人以上，聯準會便極有可能認為就業已經滿足「實質性的進一步進展」的條件，很有可能在九月二十二至二十三日的FOMC議息會議中宣佈Taper的計畫，並於十一月三至四日執行。

美八月非農就業人口不如預期

九月三日，美國勞工部公佈數據顯示，美國八月非農就業人口增加23.5萬人，大幅不及市場預期的73.3萬人，創2021年一月以來最小增幅；七月份非農新增就業人數則上修至105萬人 。

從行業類別來看，受Delta病毒傳播影響，零售、休閒和酒店業是拖累非農新增人數的主因。八月零售業就業人數下滑2.9萬人，休閒和飯店業就業人數八月成長停滯，此前六個月該行業平均每月新增就業35萬人。自2020年二月以來，休閒和酒店業就業人數減少了170萬人。

最重要的是，鮑爾明確表示，就算最終量化寬鬆QE新增購債徹底結束，也不代表聯準會馬上著手計畫加息相關事宜，其中的關鍵原因就是Delta病毒威脅經濟復甦。聯準會對Delta病毒的擔憂意味著，在今年剩餘時間裡，美國就業市場仍將是一個問題，自2020年四月以來，美國非農就業人數已經累計增加了1700萬，但仍比2020年二月疫情爆發前水準低530萬。

在失業人口中，八月長期失業人數下降44.3萬至250萬，但仍較2020年二月高出120萬人。對聯準會來說，勞動力短缺和工資壓力仍在持續，而八月非農就業數據嚴重令人失望，將給聯準會縮減購債規模的可能時間表帶來了很大的不確定性。偏偏與此形成鮮明對比的是，失業率在下降，這讓聯準會處於一個尷尬的位置。

Delta疫情恐影響經濟復甦中斷

一波未平一波又起，新的麻煩是美國政府的大規模財政支出將於本周終止，超過750萬美國人將失去疫情時期每週三百美元的失業救濟。先前媒體評論有部份的勞動力因優渥的失業津貼等於工作所得，乾脆選擇自願性失業領救濟金，對於這類自願性失業人口，聯準會就算繼續延長量化寬鬆QE，也不會改善勞動力短缺問題，也違背了創造更多就業的經濟目標。

應該考慮取消因疫情而救急的失業救濟金，或許反倒增加就業人口。當然失業福利的支持者們擔心，停止救濟可能會破壞政府為經濟復甦付出的努力，特別是在Delta病毒導致感染病例激增，如果疫情態勢沒有改善，經濟復甦可能中斷。

高盛三次調降美國經濟成長率

事實上，不到三個月時間，高盛已經三次調降今年美國GDP成長相關預期，高盛在九月五日的報告中指出，Delta病毒已經對第三季經濟成長構成壓力，美國消費者可能減少支出，服務業復甦放緩，而且政府的財政刺激在減少，未來阻礙消費強勁成長的變數增加，所以高盛將今年的美國GDP預期成長率降至5.7%，今年失業率預期從4.1%升至4.2%。

八月十八日高盛才將今年美國GDP預期從6.4%降至6%，前後不到三周就第三次調降，除了停止疫情補貼外，增稅、債務上調等風險因素也給美國經濟帶來了額外的考驗。美國國會可能在秋天投票決定提高對企業和高收入個人的稅收，這是市場面臨的另一個短期風險。