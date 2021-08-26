掌握四大要點 外匯投資輕鬆上手

文．蔡武穆

操作外匯和投資股市、基金截然不同，一國貨幣代表一個國家，牽動一國的經濟走勢，因此投資外匯必先了解一國的經濟狀況，經濟狀況的基本面可以從央行動態、原物料價格趨勢和就業率三方面來觀察。

基本面觀察：央行動態、原物料和就業率

央行會去操縱一國的財政政策及貨幣政策，包含公共支出或租稅、貨幣供給量及利率水準，影響股匯市及進出口的走向，最主要是了解經濟長線趨勢。

原物料的價格影響製造端及消費端，包含原油、黃小玉(黃豆、小麥、玉米)，會影響整個物價變動，上游成本墊高，終端售價會跟著上升。原油可製造出許多次產品，也會影響交通、大眾運輸的成本。

黃小玉主要影響食品價格，上游的大宗物資會影響物價波動，例如，全球65%的玉米用作畜牧業的飼料，玉米上漲肉價跟著漲；小麥是麵包的來源，小麥的價格也會影響到麵包的終端售價。

另外，就業率就是一國的消費力，有工作收入就會產生消費，刺激經濟成長，美國是全球最大的消費市場，其就業及失業人口影響到全球的經濟，道理即在此。

要跟一個人深交或結婚，一定要先了解這個人的個性，操作外匯也是如此，先要了解各國貨幣的屬性，才能跟貨幣好好相處，全球主要交易貨幣有八種：美元、歐元、日幣、英鎊、紐幣、澳幣、瑞士法郎、加幣等，最重要且影響最大的是美元。

操作外匯必知美元動向

所有的貨幣都是以美元為對價關係，操作外匯一定要知道美元的動向，而觀察美元強弱，不可不提「美元指數」，「美元指數」是以六個國家貨幣的加權平均所組成，包含歐元、日幣、英鎊、瑞士法郎、加幣、瑞典幣，其中以歐元權重佔57.9%為最大。

市場上有一個說法，「歐元權重比較重，所以歐元價格漲、美元指數會走跌，反之，美元指數漲、歐元會下跌」，張耕綸說明，這樣的說法是對的，但內涵是錯的，因為加權平均公式上是用50.381122的基數乘上各貨幣的價格，計算上會有一個負數次方，歐元價格越高，乘以負數次方，呈現出來的數字越小，導致美元指數整體算出來往下掉，這是計算公式的問題，並非單純負相關的概念。

FED購債及利率決策vs.美元指數

全球貨幣繞著美元跑，美國FED的利率決策及購債會牽動全球的經濟走勢，美國FED每年三月、六月、九月、十二月都會做一次經濟預估，升降息的預測會顯現在利率點陣圖上，利率點陣圖是由美國官員及聯準會各地分行總裁十九位委員所組成，每年對經濟成長、通膨展望、中長期的利率政策做預估，以今年六月的報告中，二○二三年投票升息的委員由三位增加至六位，代表今明兩年要升息的可能性極低，要等到二○二三年才會升息。

另一方面，在升息之前，FED會先縮減購債，減少美元在市場上的流動，在此之前，為了讓銀行有充足的流動資金，FED有「常設回購(SRF)」制度，各區銀行或相關機構只要付0.25%利息，就可憑美債或企業債換取現金，保持美元充裕，因此，可由FED回購債券的多寡，來預知購債及升降息的風向。

FED的購債及利率決策和美元指數有很深的連動關係，張耕綸舉例，回顧歷史，二○○八年金融海嘯發生時，美國FED釋放QE2、QE3、QE4持續購債，直至二○一三年一月開始減少購債，一路縮減到十月才全部停止，當時美元指數落在七十九、八十元左右，打底將近半年，隨後美元在二○一四年中扶搖直上，如果歷史會重演，現在美元指數在九十元上下持續打底，第二個底沒有破前低，他認為，接下來FED縮減購債規模，美元指數會開始向上突破。

張耕綸個人的操作是以基本面為主、技術面為輔，技術面直接看裸Ｋ的型態變化，配合季線、半年線、年線等技術指標研判美元指數走勢，以現在(八月六日)落在美元指數九二．八元，站穩半年線，季線也開始慢慢走平，如果均線指標持續上揚形成黃金交叉，形態上突破頸線九三．五元位置，未來美元將創歷史新高甚至突破百元大關。

英鎊參看歐央利率決策 澳幣參考中國市場動態

張耕綸提醒，操作其他非美元貨幣時，一定要同時參看美元指數，例如現在美元在盤底階段，其他貨幣就有機可乘，以英鎊為例，英國是全世界疫苗接種速度最快的國家，會比較早脫離經濟低潮，目前英鎊仍是在打底的狀況，若第二個底沒有破前低，重新走高的機率比其他歐系貨幣來得大。

另外，雖然英國脫歐，其對外貿易還是會牽涉到歐洲其他國家，因此在操作英鎊時，除了英國央行的貨幣政策之外，仍必須參看歐洲央行的利率決策，目前歐洲實行量化寬鬆，英國央行應不會太快升息，免得影響物價成本而使英鎊走跌。

澳幣也一樣，澳洲經濟高度仰賴中國，這一年半以來，澳洲出口中國下滑，澳幣也相對弱勢，操作澳幣不只要觀察美元，還要參考中國市場動態。

「市場情緒有時比基本面、技術面還重要」，操作外匯是為了賺錢，資金放錯位置，錯失賺錢良機，就像買錯個股，大盤上漲，還是不賺錢。

解讀市場情緒 觀察資金流向

如何解讀市場情緒？「市場資金不是追逐風險，就是避險」，觀察資金流向可由三方面著手，第一，長短天期債市變化，如二年期公債、十年期公債或五年期公債、十年期公債等，長天期債券殖利率飆升，代表市場在做避險動作；第二，觀察股市，民生消費類股，像是沃爾瑪、Costco持續走高或獨走；第三，觀察匯市，瑞士法郎、日幣等避險資金或是黃金價格持續走高，都是避險的趨勢。

追逐風險和避險相反，例如，黃金日線走勢去(二○二○)年六月打第一個頭部，去年年底、今年初打第二個頭部，破頸線拉回都沒有辦法破前高，金價持續疲弱，反觀美股、台股持續走高，即是最好的例證。

風險管理 小心賺利率賠價差

談到風險管理，張耕綸提醒，第一，「操作外匯，最主要是賺價差，不是利率」。以南非幣為例，十多年前，南非幣定存利率高達8%~10%，很多人買進南非幣作高利定存，萬萬沒想到，南非幣在這十年間跌幅超過70%，一度跌到75%，賠了將近五成多，提醒投資人不要貪小便宜，賺了利率賠在價差。

第二，注意匯損。南非幣交易量相對低，換匯買賣價差大，南非幣漲幅要超過買賣南非幣的價差，才會開始賺錢。

第三，盡量選擇經濟前景相對穩定的國家。南非主要出口礦產、橡膠等原物料，貿易夥伴是歐盟及中國大陸，二○一○年發生歐債危機，隨後二○一八年中美貿易大戰，影響南非經濟甚鉅，導致南非幣自二○一一年以來一路走跌。美國經濟前景佳，全球經濟低迷時，美元不會第一個跌，起漲時也可能是第一個漲，相對其他貨幣具有優勢。

後疫時代，操作外匯特別留意各國疫苗接種速度，接種速度越快，經濟爬升也快，其次，多留意各國經濟報告及央行的動態，例如，六月上調GDP，九月的變動就影響明年第一季變化，投資人可依此邏輯，提早佈局資金。