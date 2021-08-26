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半導體漲價循環趨勢不變

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

全球景氣在去年低基期效應下，今年上半年創造後疫情時代驚人的高速成長表現，但進入下半年隨Delta變種病毒肆虐打亂景氣復甦腳步，各國的零售消費、製造業等經濟數據的增長動能相繼趨緩，各產業面臨庫存調整、報價下跌等雜音四起，導致市場開始預期經濟主體以出口為主的台灣恐將受到衝擊，成為本波台股修正較為劇烈的原因之一。不過，以台灣出口比重最大的電子零組件中多數產業仍處於漲價循環來看，市場似乎有點過度悲觀，台股有被錯殺之嫌。

扭轉半導體供需是不可能的任務

由於台灣電子零組件主要出口至中國，中國組裝成成品後再出貨至全球，中國製造業的榮枯將會是台灣電子零組件展望的先行指標。目前中國製造業的客戶庫存持續增加，新接訂單也出現下滑，市場自然會聯想接下來中國製造業將會進行庫存調整，進而減少對台灣電子零組件的訂單需求。

經濟部所公布的七月電子零組件的外銷訂單金額又月減2.7％，市場更加確認原先的推論，電子零組件族群成為本波台股修正的重災區就有很合理的解釋。但市場忽略一件事，在電子零組件中占比最高的半導體，目前仍處於供需失衡的大缺貨狀態，即便中國客戶出現庫存調整，也難扭轉供不應求的情況，接單量減少幾乎是不可能的事，加上半導體廠持續調漲報價，接單的單價只漲不跌，整體接單金額易漲難跌，有助支撐整體電子零組件接單表現。

聯電代工報價超越台積電

晶圓代工龍頭台積電(2330)八月已針對16奈米以上製程的加量部份漲價10~15％，又傳出十月起全面漲價10~20％，旗下八吋晶圓代工廠世界先進(5347)七月漲價。成熟製程晶圓代工廠聯電(2303)七月、九月、十一月、明年一月連續漲價，另一家成熟製程晶圓代工廠力積電(6770)也將於十月漲價。這些晶圓代工廠的IC設計客戶，為了維持獲利率也會跟著漲價來轉嫁增加的製造成本，可預期台灣半導體產業下半年的漲價效應可能會比上半年更大。

產能擴充有限 客戶都還吃不飽

根據電子時報報導，近日傳出聯電與大客戶聯發科(2454)、瑞昱(2379)及聯詠(3034)等業者談定的明年一月28奈米報價創下新高，首度超越原先報價最高的台積電2800美元，22奈米明年一月報價也提高至2900美元。原本為了維護客戶關係的台積電，凍漲22及28奈米報價至明年第一季，近日已傳出急單調漲20％，40奈米以上部分成熟製程將會上調報價，目的就是確認超額下單情況，降低未來需求反轉風險，不排除同業也會比照辦理，擴大整體晶圓代工漲價幅度。

由於台廠晶圓代工廠產能利用率將維持接近滿載水準，加上代工報價加速調漲，DIGITIMES Research將今年台灣晶圓代工廠(台積電、世界先進、聯電)合計營收預估值從631億美元上修至650億美元，年增逾20％。另因客戶開始採長約綁定產能，台積電加入漲價行列，加上台廠明年將續擴產能，預估明年台灣晶圓代工廠合計營收年增幅將超過10％。如此的預估值，也隱含半導體的外銷訂單成長性仍可維持至明年。

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