長線投資者囤幣態度積極
文．謝晨彥
美國政府開始正視加密貨幣的監管問題，不過法規制定的時間表仍未定。但產業發展並不會停下腳步等法規準備好，而是邊發展邊和法規磨合。根據全球勞動市場研究團隊Indeed Hiring Lab的報告顯示，加密貨幣職缺招募，較去年同期增長了一．一八倍，其中包含電商龍頭亞馬遜、零售業龍頭沃爾瑪等。繼國際支付平台PayPal、VISA之後，這些與民生消費高度相關的業者，也開始規畫將加密貨幣納入自己的支付系統，意味著加密貨幣的支付功能，未來將更進一步融入到人們的生活中。
正因為看好產業發展前景，巨鯨大戶才會如此有恃無恐。更利用第二季的修正增加手中的籌碼。從Glassnode的數據顯示，持有比特幣超過半年以上的錢包，從二○一八年以來幾乎沒有在市場上賣出。而這一輪修正中遭到拋售的，都是僅持有比特幣半年以內的錢包。這也凸顯長線投資者的囤幣態度相當積極，和二○一八年的集體拋售所引發的熊市有所不同，因此機構預期比特幣這一輪修正應已暫時告一段落。
觀察比特幣走勢，幣價反彈觸及到四萬八的上方型態頸線後，買盤力道便轉弱進入整理。目前幣價面臨四萬八至五萬的頸線，這是累積三個多月的套牢壓力，因此買盤想要突破並不容易。進一步從籌碼的層面來分析，比特幣期貨的未平倉部位，近一周的淨多單維持在一千八百多口，代表大戶的追價態度開始趨緩。技術面上方壓力沉重，籌碼態度轉向中性，預期比特幣先在四萬四至四萬八的橫向區間整理，逐步消化套牢賣壓。
【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1095期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言