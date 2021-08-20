快訊

高雄瑞豐夜市又傳熄燈號 管理單位說「Don’t worry」

廉手童心拒私菸 一起成為道德勇氣的先鋒

聯合新聞網 / 理財周刊

文．卓瑋慈

。今年因疫情因素，活動改為線上徵件活動，本次活動名稱「廉手童心拒私菸，玩轉創意達人show」，希望藉由孩童的無限創意及想像力，將「防制私菸」及「廉潔誠信」的議題以照片或影音的方式呈現，並透過網路回饋學習心得。

徵件分為「防制私菸」及「廉潔誠信」兩大主題，孩童可選擇其中一種主題創意發揮。「防制私菸」主題傳達拒絕私菸、檢舉未稅菸品的意識。從稅捐角度出發，了解政府如何運用稅金完善社會的運作，並鼓勵大家「不用、不選、不買」來歷不明私菸並勇於檢舉。而「廉潔誠信」是希望孩童能夠誠實、有信用，從身邊的事情做起，遇到不正確的事情勇敢揭發，當一個守法又正義的好公民。

透過童言童語，將嚴肅的議題變成創意有趣的比賽，除了讓孩童瞭解相關知識外，家長們參與的過程中也能再次透過孩子的視角認識菸稅菸捐及廉潔誠信。本次活動獲獎的優秀作品未來也有機會於國稅局相關活動展示，讓孩童的作品能夠引發共鳴，成為撼動社會的巨大力量。

過往的活動侷限於部分區域，而本次網路徵件活動將觸及全國，除有【創意照片組】，由全國國小以下學(幼)童參加外，並特別開設【公益影片組】邀請偏遠地區國小學童參賽，期讓大眾看見偏遠地區孩童的獨到思維。

活動將邀請專業評審委員選出各組前3名及佳作2名，並提供優渥獎金1萬元至1千元不等(詳情請見活動簡章)，歡迎學童踴躍參與，一同打擊私菸，誠實守法。

徵件活動自即日起到9月15日，邀請全國小學生及幼兒園學童，將拒絕私菸、廉潔誠信的議題融入至作品中，總獎金高達5萬元，活動詳情請見官方網站：https://clean-show.ntbna.gov.tw或撥打活動專線:(02)77251356 #2102 或 2103。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1095期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

經濟真亮眼 台股跌得慌

COVID-19疫情爆發之前的2019年，中國單季GDP分別是6.4%、6.2%、6%、5.8%，也就是說，自2018年美中貿易戰爆發以來，在高關稅與科技制裁，中國的經濟局勢是逐漸嚴峻，當時市場大多認為2020年中國GDP應該會落在5.5%-5%，而且可能是常態性。

鎖定錯殺好股撿便宜

開始陸續解封，民眾離開家裡走向戶外，去年爆發的WFH商機逐漸消逝，加上去年市場規模高基期，今年下半年陸續傳出衰退雜音，造成相關供應鏈今年營運驚見旺季不旺的情況，衝擊電子股遭遇劇烈的修正走勢。但在市場恐慌不明究理的一陣亂砍下，股價似乎已跌過頭，甚至還有部分個股遭到池魚之殃被錯殺。

郭俊宏葡萄串領息法 滾出千萬財富

「不用工作，把配息當薪水」，理財講師郭俊宏自創葡萄串領息法，每月定期定額扣款1.2萬元，股債靈活配置，十八年下來每個月固定領息五萬元，累積千萬財富，證明投資基金也可以輕鬆致富，提早過退休生活。

廉手童心拒私菸 一起成為道德勇氣的先鋒

財政部北區國稅局政風室往年皆舉辦園遊會或是表揚大會等宣傳活動，向國人宣導「防制私菸」及「廉潔誠信」的相關議題，藉由家庭的參與，讓家長帶領孩童一起建立正確觀念

長線投資者囤幣態度積極

美國政府開始正視加密貨幣的監管問題，不過法規制定的時間表仍未定。但產業發展並不會停下腳步等法規準備好，而是邊發展邊和法規磨合。根據全球勞動市場研究團隊Indeed Hiring Lab的報告顯示，加密貨幣職缺招募，較去年同期增長了一．一八倍，其中包含電商龍頭亞馬遜、零售業龍頭沃爾瑪等。繼國際支付平台PayPal、VISA之後，這些與民生消費高度相關的業者，也開始規畫將加密貨幣納入自己的支付系統，意味著加密貨幣的支付功能，未來將更進一步融入到人們的生活中。

美國制裁榮耀將再掀晶片掃貨潮

在美國七月亮眼的非農就業數據公布後，市場已開始擔憂聯準會最快於九月宣布縮減購債規模，全球股市受此影響陸續出現漲多拉回的走勢。但就今年來的債券市場的資金流向觀察，資金並不認為聯準會的貨幣寬鬆政策會那麼快轉向，突顯股債市的投資人存有認知落差。由於後者多為掌握優勢資訊的政府及法人，誤判機率將低於前者，聯準會緊縮政策最終雷聲大雨點小的可能性不小。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。