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郭俊宏葡萄串領息法 滾出千萬財富

聯合新聞網 / 理財周刊

文．蔡武穆

「不用工作，把配息當薪水」，理財講師郭俊宏自創葡萄串領息法，每月定期定額扣款1.2萬元，股債靈活配置，十八年下來每個月固定領息五萬元，累積千萬財富，證明投資基金也可以輕鬆致富，提早過退休生活。

郭俊宏年輕時在科技公司上班，是過去人人稱羨的電子新貴，搭上科技公司IPO的熱潮，他以每股15元認購自家公司股票，漲到71元賣出，初嚐股市甜頭。

科技業是責任制，沒有加班費，每日爆肝工作只為謀取一份穩定薪水，他自嘲，「每天晚上都是帶月亮回家，好久沒有看到夕陽」，萌生提早退休的念頭。

以股養股 創造第二個孳息

2000年科技泡沫化，公司營運轉衰，只配發少許的現金股利，加上投資的科技股重挫腰斬，科技新貴頓時變成廉價勞工，他開始思考可以創造穩定現金流的方法，不用每天看盤殺進殺出。

後來他轉戰金融業，協助客戶規劃財務，發現很多人無法存錢累積一定的資產，最大的原因是現金流斷炊，就像是許多店家餐廳在疫情期間沒有現金流而歇業倒閉。

2008年金融海嘯來襲，他發現債券相對股票抗跌，回彈速度也快，每月的配息可以創造穩定的現金流，因而轉向基金操作。

初期他投資債券，後來為了提高配息，重心轉向股票型基金，快速累積資本，並且自創一套葡萄串領息法，先是以股養股，隨後以債養股、以債養債，二十年下來累積千萬財富。

郭俊宏是以大家最熟悉的定期定額投資法，每月固定扣款一萬二千元投資股票型基金，像是ETF 0056、ETF 00882等，三年之後，本金加上配息，約莫五十萬元，若以配息6％來算，每月可領息三千元，再把三千元的配息投入另一檔股票型基金，以股養股，創造第二個孳息。

本金以穩健為主 配息可積極操作

「本金的部分以穩健為主，配息的部分可以更積極操作，投資科技類或替代能源等高配息的基金」。此後，他每三年調整一次投資組合，如果原本基金持續看好，就把配息加入本金擴大配息，或把配息再投入新的基金，持續以股養股。

本金累積到一、二百萬元，為避免淨值波動侵蝕本金，他將部分資金轉入債券，開始以債養息，或投入特別股，尋求更穩健配息。十八年之後，本金累積約五、六百萬，若以配息率7％計算，每月領息約三萬多元，連帶每月定期定額扣款1.2萬元一起下去滾息，四十七歲時每月坐領五萬元利息收入。

善用幣別避險權利金 增加配息率

最近兩年，市況股優於債，他再一次減碼債券部位，投入股票型基金，並善用幣別的避險權利金增加配息率，每月配息收入近十萬元，滾出千萬元的財富。

郭俊宏今年剛滿五十歲，年過半百的他更加注重保本和穩健，除了配息基金以外，還將配息投入特別股及債券ETF，他認為，特別股有股票和近於債券的特性，比起其他股票相對抗跌，又有五％至六％的穩定收息，是另類的存股標的，很適合五十歲以上或退休族群投資。

近年來，債券ETF的規模越來越大，和一般高收益債券不同的是，債券ETF的主題明確，如電信類ETF、ESG概念ETF，可以很明確知道投資的內容屬性，比起高收益債券只公布前十大持股，有經驗的投資人更可以預知債券ETF未來的成長潛力。債券ETF是被動操作，配息和淨值分開，他自己也會留意淨值漲跌，適度做獲利了結。

月配息是一種「停利」的概念

郭俊宏今年上半年的股債配比為八：二，目前略縮減為六：四，第三季會持續調整為五：五，主要原因是如果美國FED會縮減購債或升息越來越明確，台股第四季可能漲多拉回，屆時就有更多的籌碼進場股票基金，買進更多單位數，拉高配息，實現「越跌越買」的策略。

很多人在配息率和總報酬率上糾結，不知如何取捨，郭俊宏認為，月配息是一種「停利」的概念，每月的自動獲利了結，很多人不喜歡本金(淨值)下跌，事實上，本金就跟股價一樣有漲有跌，郭俊宏建議，股市每十年走過一個大空頭，把時間拉長十年，十年之中，淨值沒有回到原來的點位，如果有慢慢爬升，就不用擔心淨值下跌吃掉本金。

另一個層面來看，不論是金融海嘯或疫情爆發，總報酬率怎麼看都跌，嚴格來說，月息早已經配到投資人的口袋，單以總報酬率來看基金績效實在不公平。因此，把配息當作停利，就不會在總報酬率和是否配到本金的問題上打轉。

如果還擔心是否配到本金，他建議投資人乾脆買股債平衡型基金，基金經理人可由股利、債息或資本利得三方面來配息，就可避免以本金配息的窘境發生。

「挑三揀四」法則 選出優質基金

如何挑選優質基金？郭俊宏提出「挑三揀四」法則，「挑三」的部分投資新手可從鉅亨網基金平台的篩選功能，先設定配息率七％、晨星評級三顆星以上及三年績效排名前三名的條件，就可初步挑出優質配息基金，「揀四」則加看夏普值及費用率，通常夏普值大於零即是有超額報酬的基金，可在三者當中挑選夏普值最高者；費用率可看出基金規模大小，費用率越低基金規模越大，介於1.6~1.8％，可謂優質基金。

郭俊宏利用美林時鐘的景氣循環圖來配置股債，美林時鐘以通貨膨脹和經濟成長為Ｘ、Ｙ軸，將景氣循環劃分為四個象限，可依景氣盛衰加減投資部位，譬如說，去(2020)年疫情爆發，景氣從衰退到復甦，市場偏保守，可加碼投資公債，今年持續從復甦到成長，企業違約率降低，高收益債、新興市場債一路看好，能源基金、原物料主題基金等相對受惠，甚至去年因疫情下衰的墮落天使債重新得到市場關注。

市況股優於債 投資股票型基金

台灣今年疫情嚴峻，很多民眾因疫情失業或放無薪假，比去年更能體會現金流的重要，郭俊宏鼓勵民眾多往「以息養股」的方式去思考，像這兩年市況股優於債，投資股票型基金會有不錯的配息，可創造第二個穩定的現金流，當作買車、買房的預備金，遇到任何風險或黑天鵝逆襲，也不至於太擔憂。

他認為，努力工作大半輩子，不見得一定要等到退休才樂活，若有穩定的配息收入，三十、四十歲也可以一邊工作、一邊享受人生。

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