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高雄瑞豐夜市又傳熄燈號 管理單位說「Don’t worry」

鎖定錯殺好股撿便宜

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

開始陸續解封，民眾離開家裡走向戶外，去年爆發的WFH商機逐漸消逝，加上去年市場規模高基期，今年下半年陸續傳出衰退雜音，造成相關供應鏈今年營運驚見旺季不旺的情況，衝擊電子股遭遇劇烈的修正走勢。但在市場恐慌不明究理的一陣亂砍下，股價似乎已跌過頭，甚至還有部分個股遭到池魚之殃被錯殺。

WFH商機高基期效應 供應鏈今年旺季不旺

在WFH商機需求及政府教育預算支持下，Chromebook近兩年出貨大量成長，隨著美國教育標案執行完畢，今年下半年市場需求開始往下，筆電代工大廠華碩(2357)、廣達(2382)、仁寶(2324)均表示Chromebook出貨減緩，一哥廣達更直言第三季筆電出貨將個位數季減。

除了需求減弱外，電子元件缺貨也是導致筆電代工廠減產、出貨減少的原因，仁寶預期下半年材料供應仍吃緊，因晶圓產能擴充沒那麼快，跟供應商談第四季與明年的供應都不樂觀，顯然筆電產量將持續受到缺料影響。

筆電代工廠產量減少，首當其衝的電子元件就是記憶體，因為手邊庫存水位較高且沒有缺貨問題，自然就會優先進行庫存調整。今年記憶體大廠美光及海力士又有DRAM新產能開出，在需求減少及供給增加的背景下，市場供需將反轉、報價走跌的聲音就此傳開，導致整個記憶體族群成為半導體股價修正的重災區。

庫存調整震央的DRAM 仍有跌深反彈契機

TrendForce目前已幾乎全面喊空DRAM第四季報價走勢，預期PC DRAM、Consumer DRAM DDR4、Server DRAM、GDDR等報價第四季合約價都會下跌。不過，根據記憶體模組廠威剛(3260)說法，七月NB及OEM客戶端因電源管理IC、音源編碼IC及石英元件等零組件缺料，造成拉貨趨緩，目前訂單遞延已趨緩，預期九～十月將見明顯改善，或將有助支撐記憶體現貨報價，提供記憶體族群股價短線跌深反彈的契機。

利基型IC設計廠晶豪科(3006)股價也在市場一片記憶體報價看空聲中出現較大的修正，但公司約七成產品都是走合約市場，議價方式是每季跟客戶談一次價格。報價主要反應成本結構，第四季合約價將在九月季底與客戶洽談，目前客戶需求仍大於供給，加上晶圓代工廠仍繼續調高代工價中，合約報價走跌恐有難度。

另因大廠美光、三星、海力士紛紛將產能轉向DDR4，並逐步退出低階的DDR3市場，晶豪科等台灣記憶體廠正在接收大廠讓出的市佔率，訂單需求量仍持續增加中。因此，考量報價走跌機率低及訂單量增加，營運有望持續向上推進，目前大幅度下跌的股價就有可能是被錯殺。

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