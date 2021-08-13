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台股大盤指數盤中跌約220點 跌破「萬七」關卡

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大盤出現結構性改變 操作原則亦須調整

聯合新聞網 / 理財周刊

文．紀緯明

父親節過後台股第一個交易日(8/9)，加權指數早盤最多下跌176點，最後一盤台積電(2330)急拉四元，讓加權指數終場僅收跌41點，跌幅0.23%；但櫃買指數的表現就相對差強人意，開低走低收最低，盤中走勢幾乎沒有反彈，終場收跌2.3%，中小型股應聲倒地。

台股這波修正其實是一種「結構性改變」，金融市場的邏輯也不斷在調整，調整速度之快常常讓投資人措手不及。舉例來說，目前許多企業正在公布第二季財報以及七月份營收，大部分股票都有不錯的表現，但股價卻是兩樣情，為何股價會有不同的反應？以及台股目前需要注意的核心邏輯是什麼？今天讓我們分層探討。

經濟數據亮眼 經濟基本面無虞

本月九日，財政部公布了七月的進出口數據，數據顯示台灣七月出口年增率高達34.7%(圖一)，優於市場預期的33.4%，以水準值來看的話高達379.5億美元，創下歷史新高，對主要市場出口全面走揚，東協、美國、歐洲、日本金額同步改寫紀錄。

無論從數字來看或是跟市場預期比較，很明顯的表現都是可圈可點，也再次印證了過去幾個月以來我的論點：「全球走在景氣復甦的路上，台灣不會缺席。」

仔細觀察細項，積體電路、印刷電路板(PCB)、二極體及電晶體的出口年增率分別高達34.3%、22.1%、40.0%(圖二)，相關類股如車用電子、LED、MOSFET，也都是七月份的台股主旋律，能掌握經濟數據的投資朋友對相關類股自然不會太陌生。

雖然下個月份的經濟數據在基期墊高的背景下，年增率數字將不容易超過本月，根據財政部的新聞稿估計，八月份出口年增率約會落在20%-25%，而全年出口年增率也從25%上修到27%-28%，因此從基本面的角度來看，台股確實有持續上攻的基礎存在。

財務數字漂亮無用 籌碼才是關鍵

如同經濟學家在觀察一個國家的經濟狀況會透過數據進行研究，投資人在觀察一間公司時也會透過其財務指標來進行研究。因此公布每月營收以及公開各季季報時，公司的股價也經常出現大幅波動。

造成波動的原因，其實並非財務數字的絕對數值，而是「與預期相比的落差」。舉例來說，假如投資人預期Ａ公司本季EPS為十元，結果財報公開後EPS僅有五元，這稱為「遜於預期」，股價就容易下跌。但若投資人預期Ｂ公司本季會出現虧損，結果財報公開後EPS為0.1元，這稱為「優於預期」，股價自然容易上漲。

但明明賺五元的公司應該是比賺0.1元的公司還要來得更好才是，股價的走勢卻恰恰相反，這也是投資人經常會陷入的投資陷阱之一。好公司並不一定會得益於好的財務數字，這也隱含我們無法單單使用本益比就對一間公司做出評價。

實際來看，威剛(3260)在8/4(三)公布其上半年EPS為9.05元，結果隔日股價開高走低，盤中一度翻黑，最後收在平盤；元太(8069)於8/6(五)公布的單季EPS創十年新高，結果8/9(一)股價大跌7.33%；漢磊(3707)則是終止了連續十季虧損，成功轉虧為盈，股價卻苦吞一根跌停板。

這些股票絕對不是爛股票，但因為籌碼較為凌亂，股價相對易跌難漲。這也指出了台股的核心邏輯改變，過去我們只要看到財務數字亮眼，股價就會噴出，現在這樣的邏輯不再完全適用，除此之外，籌碼集中程度的重要性也越來越高，因為當前的台股屬於震盪格局，資金追價意願並不高，人多的地方不要去，避開位階較高的股票，以及拉高現金水位，才是目前能夠持盈保泰的投資原則。

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