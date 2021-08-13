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台股大盤指數盤中跌約220點 跌破「萬七」關卡

台股季線保衛戰 這個關鍵價見生死

聯合新聞網 / 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

Q：自航海王翻船及政府祭出當沖新制後，台股量能萎縮，目前成交量皆維持在四千億之下，加權指數適逢高檔，沒有量能輔助，震盪成為必然現象，8月10日加權指數收在17323點，落於季線附近，而在技術分析上，也剛好來到收斂三角末端，動盪時期，投資人該如何攻守自如？

A：航海王落水加上政府祭出新當沖制度，等於宣告當沖時代暫時休息，記得在二○一四年政府為了挽救低迷不振的成交量，開放當沖，而幾年過去，當沖已成為操作股票主流，但也因為航海三雄跌停違約交割暴增，不得不開始予以限制。

金融市場本質上就是一個零和市場，今天莊家制定條件越多，權力越大，玩家輸的機率就越高，目前台股現況是萬八站不上，成交量萎縮，當沖參與熱度減少，外資期貨空單增加，主流股未出現，綜觀所有結論，雖然不到利空，但顯然短期爆發力往上機率極低。

而對於長線投資人來說，季線算是多空分水嶺，跌破季線表示多轉盤整，加權指數如果這幾天季線沒有守住，那麼整體操作難度極高，要解決目前困境，需要有主流股帶動，第三季開始是電子股旺季，電子權值股台積電、大立光、鴻海等有望為季線做關鍵防守。

此外，另一重點是觀察災區航海王止跌與否，航海三雄財報公布亮眼，但八月十日卻是以小跌作收，利多不漲賣壓沉重，簡單來說，接下來台股操作難度較高，建議投資人還是持幣觀望。

技術型態來看，日線來到收斂三角末端，下方起漲價位及切線交集有關鍵支撐，反彈上去是否跌破才是重點，關鍵時期投資人保守以對，不要把反彈當作多頭發動，等待三角收斂型態明朗再行考慮是否進場。

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台股季線保衛戰 這個關鍵價見生死

Q：自航海王翻船及政府祭出當沖新制後，台股量能萎縮，目前成交量皆維持在四千億之下，加權指數適逢高檔，沒有量能輔助，震盪成為必然現象，8月10日加權指數收在17323點，落於季線附近，而在技術分析上，也剛好來到收斂三角末端，動盪時期，投資人該如何攻守自如？

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