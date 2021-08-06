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疫情過後 保險業務員的挑戰與機會

聯合新聞網 / 理財周刊

文．林筠騏 理財周刊社長

目前產壽險業務員約四十萬人，再加上銀行保經代，共約七十萬人，對於一般銀行保經代來說，大多屬僱傭制，有底薪保障，衝擊較小。而屬於承攬制的業務員，因無底薪，加上政府這兩年的紓困津貼對象，都未含括保險業務員，業務量因疫情影響而大減又無法被紓困，衝擊不可謂不小。

開放視訊投保 放寬業績考核標準保障工作權

在經過爭取之後，主管機關也提出因應辦法，開放視訊投保，並請產壽險公會發函各保險公司，放寬業務員業績考核標準，避免因為業績考核影響工作權。以及承攬制業務員是投保職業工會，投保薪資低於二．四萬元以下者，可符合每月補助一萬元(目前最多補助三個月)的規定，若是僱傭制的業務員，就可以申請勞工紓困貸款十萬元。除此之外，多家保險公司也為其業務同仁提出多項紓困獎勵與補助方案，協助業務員共度難關。

就保險業來說，新冠肺炎疫情讓產險業績爆發，二○二○年保費收入達一千八百多億元，今年有機會挑戰二千億元，創下連續十二年成長的新紀錄。其中台產因防疫保單熱賣，保費收入就超過新台幣十九億元，也帶動疫苗險的發展。到八月二日止，防疫險加上疫苗險，投保件數達一○九五萬件，保費收入為七一．一八億元，若以人口數來看，投保率近48%，可說是保險史上短期普及率最高的保單。

無法見簽面簽 保險業務員疫情期間嚴重流失

但反過來看另一個十二年來最慘的紀錄是，六月單月業務員通路僅貢獻一七五億元新契約業績，是金融海嘯之後的單月新低，且隨著業績不佳及未完成上課時數等要求，壽險登錄業務員人數上半年流失超過九千人，六月底降到只剩三八．七萬人，相較於去年六月的三九．九萬多人，等於一年時間流失超過一萬二千人。

同為業務性質，相較於證券商的營業員及銀行的理專，都必須正職也都是僱傭制，保險業務員可以採取僱傭或承攬，尤其保經代可以用承攬方式執行。這次業績下滑者大半是承攬制的業務員，他們沒有正常薪水，收入靠佣金，受疫情影響無法見簽面簽，當然業績下滑。

證券營業員是專職、僱傭制，當股市行情不好時，獎金減少也是會受到影響，但這兩年股市表現好，減緩了疫情的衝擊。而銀行理專比較單純，受到不景氣影響比較輕微。但以承攬制為主的壽險業務員，因專長商品是保障型的保單，疫情期間受到最大衝擊。

財富管理生力軍 承攬制保經代可考慮開放賣基金

展望金融業的未來，財富管理與退休規劃是大方向，而財富管理商品主要還是以保險和基金為主，目前保險公司下的業務員可以賣基金，但保經代是不被允許的，只可以賣投資型保單。

面對未來，疫情過後，是否法規可以鬆綁，開放讓承攬制的保經代可以賣基金，讓這批業務大軍可以成為財富管理的生力軍，在全民退休規劃上可以協助政府，發展退休事業。給業務員多一些彈性，讓其在面對挑戰時，也能有機會得到一定發展。

以壽險公司本身來看，承攬制好還是僱傭制好，是嚴肅的經營問題。有些大型的保險公司大部分是僱傭，或是僱傭、承攬並存，比重調配涉及到經營成本，如何才能達到最佳狀況，這也是另一個重要議題。

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