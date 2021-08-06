晶圓代工與封測廠 看漲

文．高適

時序進入美股及台股企業財報密集公布期，在景氣前景不明下，市場不僅聚焦第二季營運成績，更關心各企業未來的營運展望。根據Refinitiv截至7月30日的調查，預估標普五百指數成分股第二季盈餘年增率89.8％，較7月23日公布的78.1％上修逾十個百分點，顯示整體財報優於預期。Refinitiv也因此將今年全年盈餘成長率從7月23日預估的40.6％上修至43.8％。

不過，Refinitiv卻下修標普五百指數成分股二○二二年的盈餘成長率，從7月23日預估的10.3％下修至9.4％，除了反映基期效應外，或許也反映全球疫情再起拖累景氣復甦的預期。

市場以偏概全 誤判半導體景氣

相較標普五百指數成分股優異財報所帶來的獲利上修潮，半導體指標廠的不如預期的財測，反而持續引來產業供需反轉的雜音。在美國晶片廠德儀、英特爾釋出令人失望的財測後，國內手機晶片廠聯發科(2454)也給出旺季不旺、淡季很淡的營運展望。

根據聯發科第三季財測營收中間值為1288億元，季增率僅2.5％，在非蘋手機出貨的傳統旺季，營收動能卻如此疲弱，的確是一大警訊。進一步用公司所給的全年財測營收成長45％去換算，第四季營收季減幅恐達19％，遠高於過去淡季平均的衰退幅度，下半年整體展望可說是烏雲密佈。

廠商間的市佔板塊挪移

對照競爭對手的高通的第三季財測，中間值為88億美元，季增幅達10％，遠優於聯發科的表現。另根據市場訊息，高通第三季在台積電六奈米及七奈米投片量約比第二季多60％，第四季與第三季度持平，可預期高通看好第四季營收還有再往上攻高的機會。由此可見，下半年展望不佳，或許只是聯發科本身的問題，並非手機晶片市場放緩，更不是整體半導體產業供需反轉的訊號。

探究聯發科營運動能放緩的真正原因，應該只是廠商間的市佔板塊挪移，上半年高通因缺電源管理晶片導致手機晶片模組無法順利出貨，市佔率被聯發科拿走。如今隨著缺貨問題改善，高通又把失去的市占奪回去，造成此消彼漲的變化。

聯發科腹背受敵 市占流失難避免

只是搶聯發科市占的並非只有高通，還有近期快速崛起的中國晶片廠紫光展銳，在中國手機品牌榮耀力挺下，手機晶片業務已出現爆發性成長。今年上半年紫光展銳智慧型手機晶片銷售年增率高達364％，5G手機晶片銷售年增1458％，其在台積電六奈米及12奈米投片量也是大幅成長，第三季將比第二季多50％，第四季又比第三季度多30％，投片積極度更勝高通，凸顯公司看好未來銷售成長的程度。