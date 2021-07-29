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美債殖利率重挫 如何解讀美國經濟

聯合新聞網 / 理財周刊
路透
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文／理周教育學苑．方鈞

Q:上周五(7月23日)美國十年期公債殖利率重挫，一度來到1.13%，反映出投資人對美國經濟前景擔憂，其狀況和變種新冠病毒及周四FED購債預期脫不了關係，在經濟上美債殖利率跟美股關係為何？該如何解讀？

A:一般在看待美國公債通常會以十年期債券為指標，表示市場對於長期美國經濟狀況預測，在美國債券價格會隨著自由交易市場而變化，而公債殖利率則表示買了這筆公債能夠得到的利息，所以用越便宜價格取得公債，這時候公債殖利率越高，反之，殖利率越低，則表示取得公債成本越高。

股票市場與債券市場是相反的投資思維，舉個例子來說，可以把公債當作是借錢給美國政府，而美國政府每年固定付息給你，假設每年付你2％利息，但你卻發現操作股票每年可以賺5％價差，這時你會怎麼做？當然是把錢投入股票，只有在你發現外面這些投資標的風險變高時，這時候才會乖乖願意把錢借給政府，這也就是為什麼當公債殖利率變低時，市場會蔓延恐慌情緒。

目前來看，大致有三大面向會影響接下來公債殖利率走向，其一是周四FED鮑威爾對於通膨與升息看法，就六月份發布CPI來看，通膨已經發生，美聯儲如果談論購債計畫，則殖利率將再創新低。

除了FED會議後發表言論外，國際間不斷變種的新冠病毒也讓投資人不安，上周一(七月十九日)美股抵擋不住確診人數激增，小道暴跌八百點，VIX恐慌指數增加，而公債殖利率更是一路下跌，本周是美國微軟、蘋果、Google等科技類股財報公布，目前預期值都有不錯表現，對股市影響不大，焦點還是回到是否購債升息。

整體來看，美股短期要崩機會不大，但劇烈甩盪在所難免，建議投資人手中持有股票保守減倉，只要通膨加劇，隨時經濟都有泡沫可能，殺盤總是令人措手不及，還是提早控制風險為上。

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