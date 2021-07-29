航運三雄再吞跌停 台股該走還是留

文／理周教育學苑．方鈞

Q:自上次航運三雄來到關鍵價支撐反彈後，敵不住賣壓湧現再吞跌停，7/27三大法人同步賣超46億，除了航運股殺盤外，鋼鐵、金融、電子也無一倖免，整體來看，手中持股該留還是該逃？

A:近來航運類股殺聲隆隆，陽明、長榮、萬海沒少吞跌停，短期內要消化這些股價賣壓實屬不易，常態性跌停也讓違約交割金額直線上升。

政府為了平衡市場機制，從八月二十七日起，只要個股當沖比率同時符合兩項規定，將公布注意交易資訊，並新增處置條款，包括：一、最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率超過百分之六十，二、當日沖銷成交量占該日總成交量比率超過百分之六十。

換言之，接下來當沖焦點不會聚焦在固定的個股上，散戶當沖團將被沖散，整體環境來看，台股想要重振雄風須滿足幾個條件，一、航運類股止跌；二、電子股成交比率超過五成並且開始領漲；三、外資期貨空單下降，轉賣為買，這幾個條件缺一不可。

至七月二十八日大盤已連續下跌四日，跌破一萬七千二關鍵支撐價格，短期幾天內有望止跌反彈，反彈適逢股票減碼時機。

就盤面來看，航運股續殺買盤力道不足，電子股雖然迎來旺季，但是那斯達克及費城半導體指數有攻高拉回現象，電子短期強攻力道不足，為了避免外資狙擊，部分法人資金有機會轉往小型股短打操作價差。

簡易短線篩法，第一步：連續二或三日漲幅超過百分之十以上；第二步：確認日Ｋ線價格在十日均線之上；第三步：檢查沒有高檔黑Ｋ帶量。

綜合來看，大盤接下來有機會止跌震盪，但操作難度倍增，之前熱門的航運、鋼鐵股有套牢賣壓，操作上只能以打帶跑，而冷門小型股還未受到重視，安全性相對較高，時局動盪，建議投資朋友還是保守操作為上。