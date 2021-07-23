快訊

熱帶低壓形成將撲日 氣象局：這兩天有機會成颱恐影響東奧

東元父子相爭父保住經營權！拿下絕對多數關鍵8席

疫情期間金融業三大事

聯合新聞網 / 理財周刊

文．林筠騏

富邦金收購日盛金 強化證券布局

疫情期間，金融業發生了三件大事，分別是台灣首樁「金金併」，富邦金控公開收購日盛金，此舉也讓台灣的金控公司將從十五家變成十四家。富邦金併購日盛金主要是強化證券版圖，日盛金本就以證券事業為主體，經紀市占排行第七，富邦證券合併日盛證券後，市占應該還是難以撼動元大證券的龍頭地位，但可望逼近第二名的凱基證券。

台新金併保德信人壽 完備金控版圖

第二件金融業大事是台新金控併購保德信人壽，更名為台新人壽，台新金控加入壽險後，也就具足了銀行、證券、保險三大核心業務，完備金控版圖，台新人壽表示未來三年內會有很強勁的成長，保費市占率要打入前十名。

開發金收購中國人壽部分股權 持股過半

第三件金融業大事是開發金控公開收購中國人壽的部分股權，持股達55.95%，中壽正式成為開發金控持股過半的子公司。開發金控從二○一七年九月將中壽納為子公司後，已正式成為具有壽險、商銀、證券及創投／私募股權四大獲利平台的金控公司。近年來，中國人壽對開發金控的獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率都有所助益。

觀察近三年金控的獲利表現與股利發放情況，可以發現，民營金控這三年成長維持穩定獲利及配息，但以公股行庫為主的金控就相對比較差一點。

富邦金二○二○年EPS八．五四元為金控之冠，其次是國泰金的五．四一元，第三名則是中信金的二．一五元。值得一提的是，兆豐金在二○一八年還是第三名，但近兩年已被中信金追過。

從股利來看，前兩名依舊是富邦金跟國泰金，第三名是兆豐金，是公股銀行中表現最好的。

從數據中可以發現，具有銀行、壽險及有規模證券的金控，獲利在這一、兩年更佳，以銀行為主的金控，尤其是公股銀行為主的金控，除了兆豐金外，競爭力相對落後。未來金控大者恆大的情勢似乎已經底定，大者也就是具備大的銀行、壽險、大型證券，不管是公營或民營，如果只有銀行為主的金控，相對在競爭力就比較弱。

從另一個指標來看，也可觀察外資投資金融股動向，全體金融股目前外資持股前三大都是民營金控，分別為中信金、玉山金和元大金，持股比重為37.82%、34.96%和32.39%。

尤其在疫情期間，公股行庫負擔政策任務，配合紓困，也相對承擔風險。根據統計，公股銀行至今已核准辦理紓困貸款金額為三．一一兆元，民營銀行只有○．六兆元，總計突破三．七兆元。

希望疫情後經濟恢復，不至於發生違約率增加的狀況，否則時間一拖久，違約率增加，對公股行庫以銀行為主的金控來說是不利的。疫情之後，各金控的強弱將會更加分明。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1091期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

疫情讓世界看見台灣產業價值

自從一九四九年兩岸分治以來，台灣就被國際組織擋在外面，可以說如果不是這場疫情，全世界多數人恐怕一輩子也沒聽過台灣，更別說認同台灣的民主價值。

台積電啟動先進封裝B計畫

在全球肆虐的Delta變種病毒已掀起新一波疫情，目前東南亞地區的疫情已經超過了拉丁美洲和印度等重災區，七月第三周新增確診病例數大增41％，超過50萬例，但整體疫苗接種率卻僅不到10％。

馮志源教你挑到會賺錢的基金

基金是國人最愛的投資項目之一，也是累積退休金最好的方法，台灣已上市的境內外基金總共有一千七百多檔，如何挑選到會賺錢的基金？理柏基金研究總監馮志源從宏觀到細微，用簡單的邏輯就能輕易掌握趨勢，挑到適合自己的基金。

陽明現增股大換手 中多繼續

七月二十日外資賣23376張，自營商賣25476張，兩者共賣48852張，占了陽明當天成交量的10.2%，由於收盤跌破182元的現增價，且自營商又積極的賣超，估計當天在185.5~182元賣超的自營商有可能是現增的籌碼，以開盤第一個一分鐘成交量32051張、成交價落在185.5~182.5元來看，正好是現增價附近，然後二至四分鐘仍守在182.5元之上，共成交20836張，預估可能有不超過52887張現增股已經在市場賣出，但上述的價格是小賺，所以加上一些小賠的單子，可能已經有十萬張現增股在市場拋售套現，假設還有六萬張的籌碼還沒跑的話，扣掉盤後的融券大減23985張，不論是放空回補或是現增鎖單的對沖平倉，這都代表十六萬張的現增籌碼已經得到的歸宿，預估陽明可維持二萬五千張以上的融券，保有繼續養空的條件。

疫情期間金融業三大事

時序進入第三季，近年來第三季都是金融機構尤其是壽險公司的獲利高峰。檢視上半年十五家上市櫃金控獲利，累計稅後獲利近三四一六億元，比起去(二○二○)年同期大幅成長97.8%。尤其是大型壽險公司，實現超過三千億元的資本利得，如國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽等，上半年稅後獲利都已經超越去年一整年，成為金控獲利的重要來源。

人氣股變了嗎？

前波飆漲的人氣股，籌碼一旦鬆動就快速拉回，而整理良久的台積電6月營收驚艷，股價重新站上6字頭，帶動電子股人氣回流，蘋果概念股、集團作帳股、同族群比價股都有機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。