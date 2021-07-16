網紅技安用投資獲利置產打造新家

文．鄭妤安

搞笑影片背後暗藏溫馨洋蔥

技安與家人感情融洽，平時就以惡整家人作為日常興趣，「在做YouTuber之前，就很喜歡惡整家人，他們的反應都滿好笑的，所以想要記錄下來，同時也可以分享歡樂給大家」。

在「妹妹竟大打出手」的影片中，記錄阿嬤看到自己與妹妹打架的真實反應。此部影片雖是以惡整阿嬤為主要內容，但在影片接近尾聲時，技安坦承小時候對妹妹又愛又恨，但在長大的過程中一路陪伴著對方，是彼此的支持者，認為「有妹妹真的是一件很幸福的事」，並表示會互相珍惜對方。此為技安拍攝影片的一大特色之一，看似瘋狂、搞笑的惡整影片，卻也同時具備溫馨感人的真情流露。

態度樂觀 正面迎戰負面留言

由於時常以惡整家人作為拍攝題材，許多酸民留言道「把惡整家人的影片放上網根本就是消費家人的行為」，對此，技安樂天的坦言：「我其實也不否認我因為上傳有關他們的影片開始被大家關注，但我同時也希望大家能看到我有多用心在經營頻道」。提及自己當初經營頻道的初衷，她表示，「除了想要帶給大家歡樂之外，我希望讓他們因為看了我的影片發現，原來跟家人相處也可以像朋友一樣」。

給大家搞笑印象的技安，為了成就受歡迎的影片，其實還是有專業的一面，必須寫企劃、寫腳本，還需要剪輯，而這些工作也讓她笑稱：「脖子『落到』，當YouTuber也是有職業傷害的。」並提醒大家不要一直低頭滑手機、盯著電腦。

大環境影響收入 投資新手謹慎理財

網紅作為數位時代下的產物，充滿了各種不穩定的特性。一個人可以因為一支影片迅速竄紅，卻也可能因為一句無心的發言、演算法改變等因素被環境淘汰。近日，YouTube市場不僅呈現飽和狀態，許多網友也觀察到不少百萬YouTuber單支影片觀看數不到十萬。訂閱轉換率下降，「百萬數字」如今也只能作為參考。

面對影音創作的浮動收入，技安表示自己剛開始進到這個行業的時候，就預想得到這是一條走不長遠的路，所以決定跟著爸媽的腳步，著手投資理財。

作為投資新手，技安將資產配置分成兩個部分，一半投資台灣，一半投資中國大陸，「因為妹妹在上海，所以我在今年三、四月的時候買了Ａ股，交由她來處理。台灣的話，我是選擇比較穩健的0050，我爸媽也有幫我買台積電。不過今年買房置產的關係，所以股票的部分目前都已經脫手賣掉了」。

新手起初入門投資理財總是困難重重，投資工具艱澀難懂，「選股擇時」好複雜。事實上除了要了解投資名詞以及理財相關工具之外，新手小白更應該建立投資理財的基本觀念，才能在投資理財的道路上少走冤枉路。

面對未知的工作與生活，同時又剛入門投資，技安選擇跟在有經驗又與自己無利害關係的父母身邊學習投資理財，在堅持初衷、追求夢想的道路上，也一同穩健邁向幸福的理財人生。

【寶山理財建議】

提撥一部分收入做保險規劃，至少基本的醫療險、意外險、癌症險一定要有，進而可再補強。若預算不高，可以投保小額終老保險，保額上限雖只有70萬，但可以先求有再求好，且越年輕投保CP值越高。

再者，投資的佈局可以再增加美國股市，或是美元計價的金融商品，以平衡中國人民幣的風險。

因為技安一家三代住在一起，建議要有家庭財富管理的觀念，家人除了共同創造影片流量外，也攜手邁向財務自由。