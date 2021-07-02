申請比特幣ETF上市
文．謝晨彥
不過SEC願不願意放行又是另一件事，ARK並非第一家向SEC申請比特幣ETF的機構，早從二○一三年時，諸如Fidelity、SkyBridge Capital、Winklevoss及VanEck等數十家投資機構，每年都有機構向SEC申請比特幣ETF上市，但最後都被SEC以監管環境不完善的理由駁回。由於ETF是連一般個人投資者都廣泛使用的投資工具，一旦SEC通過上市許可，等於對一般民眾打開投資比特幣大門。而首發機構，更可享有全球九兆美元的市場大餅。以加拿大上市的案例來觀察，發行第一天成交量就高達四億美元。
比特幣從三萬美元的波段低點反彈至三萬六的水準，恐慌貪婪指數仍在二十八的水準，顯示市場積極追價意願不高。如果女股神拿下許可，將帶動比特幣暴漲。比特幣繼續在二萬八至四萬區間震盪整理，而隨著灰度一萬六千枚比特幣解鎖日將近，屆時幣價波動將會放大，手中若持有看多部位，近期需留意是否有跌破二萬八千美元關鍵支撐的風險。
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