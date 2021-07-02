啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金

文．鄭妤安

近年來，中華職棒啦啦隊在棒球場上的影響力不容小覷，許多球迷花錢買票進場看球時，也會跟著台上啦啦隊大跳應援舞。中職各球團花盡心思經營啦啦隊，越來越多成員也因此受到關注。近日IG突破七十萬追蹤人數的巫苡萱就是其中之一，不僅在隊上人氣扶搖直上，還身兼多職，擔任助理主持以及活躍於各大綜藝節目。

雙倍努力 撕「花瓶」標籤

剛卸下隊長職務的Rakuten Girls成員巫苡萱，在二十九歲時才徵選進入啦啦隊。面對「在這樣的年紀跳啦啦隊是否合適」的質疑聲中，巫苡萱認為，「喜歡舞台」這件事不應該被年齡所侷限，「我反而會因為年紀，想要更積極去保養或更努力的去訓練，讓大家看到啦啦隊青春活力的樣子」。

演藝圈裡，但凡有姿色、有身材的女明星，都可能會被貼上「花瓶」的標籤。如何證明自己「不只靠外表」，巫苡萱表示，這不僅需要靠大家長時間的認識，自己還要趁著工作之餘學習才藝，增加內涵，「我學過游泳、潛水、爵士鼓，我覺得做這一行的什麼東西都要學一點，有沒有用倒是其次，重點是自己要先準備好。女明星要擺脫花瓶的稱號，就是要別人看到你的才能，如此一來，也才不會這麼快被汰換掉」。

從啦啦隊、寫真女星再到通告藝人，巫苡萱認為，在這些看似光鮮亮麗的背後，鮮少人會懂其中的心酸。她以拍寫真集為例，大家看到成品就以為寫真女星只要負責擺姿勢、漂漂亮亮的就好，事實上，從籌備、拍攝，到後製，都需要花上大把的時間跟精力，拍攝當天也會因為環境或天氣影響，吃不少苦頭。

光環之下 風險當前

從大眾對女明星、寫真女神以及通告藝人的誤解中，可以清楚看到公眾人物光環之下的風險。再者，演藝圈女星多不勝數，同時也可能因為年紀、家庭等因素導致演藝壽命相較於男明星來得短。

一旦面對無法掌控的未來，儘早進行理財規劃顯得極為重要。對於「是否有為未來或退休生活做好投資理財規劃」，巫苡萱表示，開始認真存錢後，找來理專幫忙規劃，專門投資美國的ETF，每個月也會從帳戶中自動扣款五萬元，作為養老基金。而且很聰明的將這個帳戶設定不申請提款卡，讓自己不去動用、提領，「我把錢放進去就都不去看它了，已經存了五年，有一天理專叫我看看，哇！」她也佩服自己存錢的能力，五年累積了一筆小財富。

「本來一開始覺得比例有點高，但慢慢把自己開銷減少，多存一點。」巫苡萱很有風險意識，認為演藝圈的工作很可能因為結婚、懷孕而無法繼續，必須自己做好保障。

除了被動月存五萬外，她還開始更積極的投資，也投資ETF，「我今年還開始學著看股票，也會跟朋友討論，目前是買比較穩健的台積電。」她認為從較為安全的投資方法入門，雖然只能小賺幾千塊，但或多或少也能減輕生活支出上的壓力。

認真學習理財的巫苡萱，也善用疫情期間宅在家的時間，學習烏克麗麗，讓自己多一項專長。不管是工作還是理財，不停止學習、努力成長，在年輕的巫苡萱身上表露無遺。

【寶山理財建議】

巫苡萱月投資5萬元，假設報酬率有6%，300萬的本金，五年後就變成350萬，這多出的50萬已經是一般上班族一年的薪水。如果年報酬率有15%，五年後更是成長到448萬，直接多148萬進帳。

有點勉強自己的儲蓄法是一個讓錢變大最好的方式，一來控制支出，二來透過投資增加財富，將「用勞力賺錢」提升成「用錢賺錢」，是理財致富很重要的關鍵。既然已經有興趣學習股票投資，建議可以再積極些，除了穩健型的標的，也可找些未來具成長性的潛力股，為自己創造更多投資動能。