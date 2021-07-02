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見底庫存回補、碳中和政策加持

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

近期各數據顯示美國經濟已從復甦走向擴張，加上民眾解封重啟旅遊需求，五月美國汽車銷售持續成長，年增率仍高達四成。但受車用晶片缺貨影響，車廠停工聲音此起彼落，汽車供應跟不上市場強勁需求，導致車廠五月的新車庫存量降至歷史新低的18.7萬輛。摩根大通估算五月底美國經銷商的新車庫存量僅剩23天，低於一個月前的33天，更低於業界正常庫存量的60天。

庫存見底並非美國獨有，中國汽車流通協會公布五月汽車經銷商綜合庫存係數降1.51，庫存水位已逼近警戒線的1.5。經銷商庫存下降主要原因如同美國車廠遇到晶片缺貨問題，車廠調整生產結構，減少滯銷車款生產。

生產改搭直通車 車用晶片缺貨有解

不過，第三季在台積電(2330)加入供貨行列後，車用晶片缺貨問題將得以緩解，車廠陸續復工指日可待，庫存回補需求將重啟汽車供應鏈的拉貨需求，帶動汽車產業步出營運谷底。根據產業鏈的訊息，台積電第三季將優先供應車用及蘋果的訂單，其次才是個人電腦及伺服器訂單，手機及消費電子晶片訂則將排在第三位，確保車用晶片不再受產能吃緊影響。

全球車用晶片大廠瑞薩電子旗下生產車用MCU等先進產品的那珂工12吋廠「N3棟」火災停工後，自4月17日重啟至6月25日產能已恢復至火災前的40％，預估出貨量將在七月第三周恢復正常，對車用晶片缺貨改善也會是一大助益。

另根據日本汽車零件工業會(JAPIA)在6月21日表示，即便車用晶片缺貨問題依然嚴重，但多數企業仍認為今年度業績會在疫情中持續朝著復甦方向挺進，預估該會46家主要企業的今年度合計純益，預估年增63％至8825億日圓，顯示日本汽車零組件廠對下半年晶片供需改善是相對有信心的。

全球車廠下半年迎來復工潮

中國汽車工業協會也表示，今年第二季車用晶片缺貨將達到頂峰，預計晶片荒將在下半年開始緩解，全年有望抹平影響。2022年年中車用晶片供應有望恢復正常。

UBS分析師Patrick Hummel表示，通用、福特及福斯都透露，隨著晶片供給的逐步改善，目前生產前景正在好轉。福斯墨西哥子公司6月27日就宣布，隔日起即重啟Jetta、Taos及Tiguan等三款車型的生產(六月初停工)，預告歐美日車廠停工潮將近尾聲，七月起將迎來新一波復工潮，全力衝刺上半年積欠的訂單，並積極回補過低的庫存水位。

對車用晶片及零組件供應鏈而言，來自車廠因應積欠訂單及庫存回補的兩大需求來源，營運回升力道不容小覷，加上台股汽車零組件廠股價表現與美國汽車庫存回補存有正向關係，成為近期投信資金積極卡位相關供應鏈的主因。

全球政策實現碳中和 汽車產業加速電動化

汽車產業景氣榮枯除了全球景氣循環息息相關外，國家法規政策更具有關鍵影響地位，在歐美中大國碳中和政策趨勢背景下，各國汽車產業面臨燃油車限制及電動車補貼的雙重政策推動，將加速電動車產業發展。

今年五月美國與中國發布「實現淨零排放：中美碳中和的框架和里程碑」，將為電動車(EV)創造強制的生產需求。為了達到近期及長期的里程碑，中美將需要克服一系列的政策及技術差距。

當中預計2030年零排放電動汽車(ZEV)在公路乘用車和貨車銷售中的銷售份額要達到50％，隱含純電動車銷量需要再成長20倍左右才能達到此目標，加上自駕車法規上路時程，可預期車用晶片市場將走向一波爆發成長階段。

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