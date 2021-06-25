中南社宅申租防疫不中斷 網路嘛ㄟ通

文．蔡武穆

中南社會住宅於110年6月9日到6月30日開放受理申請承租，該社區位於臺北市南港區舊莊街一段三巷三弄及大坑街交叉口，臨近大坑溪畔，周邊有胡適國小、市立圖書館舊莊分館、福山公園等，近中研院生活圈，提供一房型61戶、二房型39戶、三房型19戶，總計119戶的社會住宅，一房型經分級補貼後最低月租金為5,600元，非常適合青年就業族群承租，有需求的市民朋友可把握機會。

柯文哲市長上任以來，積極推動「東區門戶計畫」，以南港新都心的概念，平衡城市發展，中南社宅位於「東區門戶計畫」之內，距離南港車站、捷運站僅五到十分鐘車程，民眾可以在此其中享受美食、購物、電影、流行音樂等娛樂休閒，特別的是，社區大樓比鄰中研院，豐沛的文教氣息，步行其中，林蔭蒼翠、靜謐而優雅，有「離塵不離城」之感。

此外，中南社宅矗立在大坑溪畔，建築大樓與自然環境融合，能眺望遠方的山林綠意。外觀設計「綠化植生牆」，並結合雨水回收澆灌，實踐綠色節能；內部結合居家保全、能源管理、智慧照明、安心返家等智慧功能，曾獲得銀級綠色建築及銀級智慧建築標章。大樓中庭以半戶外空間的組合，居民能自由穿梭，與鄰里互動。設計規劃以情感交流為發想，由低層樓逐層向上置入多元性的社交空間，包括多功能教室等多元空間，老中青三代可自然融合，更在頂樓設置社區共享廚房及屋頂農場，住戶可在此活動休憩、享受田園樂趣，培養社區共同情誼。

因應臺北市政府防疫升級，本次不開放臨櫃收件及現場看屋，採線上及郵寄等方式申請，有意申請民眾請於110年6月30日17時前郵寄申請書至該局中區辦公室(10488臺北市中山區南京東路三段168號18樓，以郵戳為憑，案件逾期不受理)，或至臺北市政府安心樂租網線上填寫申請書表及上傳相關文件，如欲索取申請書，可至臺北市政府安心樂租網下載或至該局中區辦公室一樓臨時服務櫃檯索取。為讓民眾更了解社宅室內格局及環境，可於臺北市政府安心樂租網線上360度環景看屋功能。

相關招租訊息可於都發局網站及臺北市政府安心樂租網查詢，如有問題可電洽臺北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉2745~2756)諮詢。

中南社會住宅開箱影片:https://youtu.be/bb3oxG4heXU