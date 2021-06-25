中西醫合治 緩解新冠症狀

文．蔡武穆

新冠肺炎自五月份擴大以來，已經造成一萬多人確診，五百多人死亡的案例，醫療量能一度緊繃，全國中醫師聯合會副秘書長陳博淵認為，在等待疫苗的同時，中西醫合力治療，有機會緩解症狀，縮短陽性轉陰性的時間，改變目前流行病的曲線。

若從中醫的角度來看，新冠肺炎是一種瘟疫，古今中外都有傳染病或流行病，如黑死病、傷寒，無論動植物皆有可能染上瘟疫，造成健康危害和經濟的損失。

細菌病毒在人類還沒出現就已經存在，之所成為「病」，是因為人體提供它適合生長的環境，好比潮濕的地方容易滋生黴菌，一旦水土氣候、環境條件改變，細菌病毒就會減緩，甚至消滅。

改善體質 遏止病原體肆虐

陳博淵說，中醫看的是體質跟病原體的相對關係，如果身體的環境是病原體要的，就會在體內恣意蔓延，我們無法改變水土氣候，但是可以改變體質來遏止病原體在體內生長。

新冠致死率攀高，有些確診者在患病幾日內死亡，主要是肺部瀰漫性發炎，到處充滿痰，這些痰像果凍的膠狀或黏稠的鼻涕，阻礙肺部氣體交換，身體極度缺氧，瞬間暴斃死亡。

這種黏濕的痰，中醫視為「濕」的表現，至於是寒濕或濕熱，則要看區域或在人體狀況而定，原則上，身體帶「濕氣」，不管是寒濕或濕熱，都是病毒喜歡生長的環境，自然比較容易患病。

陳博淵指出，肥胖、糖尿病、三高都是屬於濕痰的表現，並不是說有三高或肥胖就一定會得新冠肺炎，而是濕痰的體質容易讓病毒在體內恣意坐大，比一般人更容易罹病、由輕症轉為重症。

施打疫苗 第一層衛氣的防禦機制

這些致病的因子，古代稱之為火氣或病邪，有些人遇到病邪會發病，有些人不會，關鍵在於人體的防禦機制強或弱，中醫將防禦機制分為「衛、氣、營、血」四層，衛氣為表、營血為裡，先表後裡，抵禦外侮的病毒、邪氣。

衛氣是邊境防守，就像台灣初期的防疫，從機場、海關阻擋境外移入，一旦病毒突破邊境，侵入社區，就進入營血的範圍，必須要靠地方政府(五臟六腑)防疫機制，阻擋病毒在社區(體內)擴大蔓延。

施打疫苗，其實就是第一層衛氣的防禦，讓身體對病毒有初步的認識、反應，提早對病毒產生抗體，一旦病毒侵入營血，就必須靠藥物來治療，然而，新冠病毒至今仍沒有藥可解，唯一可靠的是身體自然的免疫能力，因此把體能狀況維持好，以時間換取空間，才能提高打勝仗的機率。

陳博淵說明，新冠病毒很刁鑽，會躲過身體的防禦機制，潛藏在器官隱密處，等到兵力部署完畢，一次反應出來釀成重病，才會有快樂缺氧或猝死的情況發生。

中醫是看體質的缺需，哪邊不足、哪邊過旺，做適度的調養，讓身體有充裕的準備對抗病毒，如果體質好、氣血順暢，體內不是病毒要的環境，病毒在體內無法大量繁殖，便能取得壓倒性勝利。

調整免疫 支持性療法

除了改善體質之外，進一步的做法是向病毒宣戰，外部的研究發現，「清冠一號」的板藍根、魚腥草就有抗病毒的作用，輔以其他藥材調整免疫，做支持性療法，從過去發表的二十一個病例來看，皆收到不錯成效。

陳博淵認為，症狀是病毒攻擊身體所產生的混亂狀況，病人因為症狀而面臨死亡威脅，如果投藥後症狀減輕，意味著這樣的治療模式對病毒有壓抑的作用，病情就有好轉的可能。

他強調，不要說中醫比較好或西醫比較強，重點不在於追求哪個特效藥，如果中西醫合作能夠找出一個有效的治療模式，根據病程，什麼時機用什麼藥，讓重症變輕症，輕症轉為無症狀，自然能減少死亡，對疫情有正面幫助。

依現在的狀況，快篩陽性還不見得有症狀，PCR陽性不見得入住病房，有些無症狀的確診民眾在防疫旅館、檢疫所或居家隔離，接二連三聽到快樂缺氧或猝死的情況，這一階段西醫束手無策，中醫師確實可以介入關懷、提供諮詢及治療。

流行病都有共同的特徵，以中醫來看新冠肺炎，就是濕痰，去濕用藥不可少，臨床上以「清冠一號」的精神為主軸，輔以個人的體質設計不同藥方，藉以緩解症狀、縮短陽性轉陰性的時間，目前在各醫學中心的中醫部門及中醫師全聯會的LINE群組上，陸續皆有傳出中西醫合治，服用中醫藥方後病情好轉，提早出院的案例。

透過視訊關懷、看診 穩定病人情緒

最好的狀況是不要讓無症狀發病、輕症變為重症，陳博淵說，病人關在防疫旅館，整天看電視、缺乏運動，消耗身體能量，加上情緒低落，心情反而是擊垮抵抗力的幫兇，這時如果中醫師透過視訊關懷、看診，穩定病人情緒，開出藥方提升抗病能力，減少發病的機率，若有緊急狀況，也可以通報衛生局立即處置，尋求第一線的治療。

全省有七千多名中醫師，在醫療量能吃緊的同時，針對上萬名居家檢疫或被隔離的患者，一個中醫師若能分配二到三位病人，適度看診問候，必要時開藥緩解症狀，對疫情緩解有很大的幫助，這段時間若能善用中醫師的力量，台灣的防疫水準會更上一層樓，流行病曲線的發展必然大不相同。

實際做法上，各縣市政府或衛生局一定會有居家檢疫、隔離或匡列者的名單，衛生局可以發揮作用，積極媒合中醫師視訊看診，另一方面，由於「清冠一號」還是自費用藥，可以鼓勵企業發揮愛心募款捐藥，並由各區公所派人協助送藥，建立社區防疫的功能。

「清冠一號」用藥為基底 輕症方、預防方日常保健

「清冠一號」是屬於確診者的用藥，必須由醫師開立處方箋，一般民眾不可擅自服用，對於目前尚健康、無症狀者，國立中醫藥研究所也有開出輕症方或預防方，是以「清冠一號」用藥為基底，減輕藥量，用作日常生活的保健。

當然，每一位中醫師都有自己的預防妙方，陳博淵分享，新冠肺炎屬於高度傳染病，現在沒有確診，不代表以後不會染病，原則上以「清冠一號」方劑為精神，少量的魚腥草、板藍根等抗病毒用藥保持低度的警戒；濕氣用通風來解，可以放些厚朴行氣，輔以荊芥、防風固表，增強外在抵禦病邪的能力。

寒涼食物少碰 練氣功提振身體能量

穴道的部分，可適度按摩合谷、列缺、迎香等穴位，增強肺部機能，新冠病毒會從眼睛侵入人體，平常可按摩睛明穴、頭維穴，或用毛巾熱敷。另外，溫熱可以除去身體的濕氣，可用艾灸放置背部的大椎穴、陶道穴及腰部的大腸俞去濕邪，使用艾灸時，注意保持室內通風，如果不方便用艾灸，毛巾熱敷也可達到去濕的效果。

飲食的部分，冰涼食物會阻礙氣血流通，把濕氣滯留在體內，造成虛胖的體質，生冷的水果適度飲用即可；燥熱會使身體處於發炎的狀態，料理食物以清淡為上乘。居家環境注意室內外通風、溫度，盡量不要感冒，減少染疫的風險。

談到個人生活防疫，除了戴口罩、勤洗手之外，陳博淵平常會練氣功，像是太極拳、八段錦、無相氣學提振身體的能量，適當飲食、不追求口腹之慾，特別是寒涼的食物盡量少碰，也會視身體的狀況，補充保養品、營養品增加抵抗能力。