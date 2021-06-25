快訊

國1驚悚車禍！轎車疑自撞護欄 駕駛拋飛車外死亡

確診達30人！國軍桃園總醫院移出病患 降載醫療量能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶片成經濟戰略

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

令人難以置信的Ｖ型經濟復甦

在武漢爆發疫情時，中國斷然實施封城鎖國，經濟活動「瞬停」讓北京藍在霧霾嚴重的冬天重現，對未知的恐慌擴散到全球企業，整整一個季度，企業不敢正常下訂單，寄望病毒能被封鎖不擴散，靠著一至二個月的安全庫存撐過疫情。

結果後來的歐美疫情大爆發，失業人口遽增，單季GDP負值，逼著各國政府用最快速度祭出刺激經濟復甦的紓困方案，就好比突然休克的病人用AED+CPR急救激活，被隔離悶壞的人們以報復性消費，慰藉驚魂未定的心靈，結果令人不敢相信的Ｖ型經濟復甦竟發生了。

晶片缺貨潮從汽車擴延到筆電

再經過一個季度半信半疑的觀望，最終全球產業界嚴重低估了疫情後消費者需求復甦力道，尤其以汽車業最具代表性，於是晶片缺貨潮就從汽車的MCU，擴延到筆電的DDI，晶片交期進一步拉長，五月份晶片交期為十八周，較四月份延長一周時間，為二○一七年開始進行數據彙整來史上最長。

疫情、晶圓代工產能滿載、美中地緣政治角力下的供應鏈脫鉤與重組等因素互相交錯，波士頓顧問集團(Boston Consulting Group, BCG)的小柴優一指出，「整體晶片呈現供不應求、緊繃情況將持續一至二年」。

缺芯潮難解，對美歐日中等汽車大國來說，汽車晶片成了汽車業發展的掣肘點，相比於傳統燃油車單車晶片用量約七百顆，智慧電動車單車用晶片數量則至少達一千一百顆。

而始於去年六月，爆發於去年年底的全球性晶片短缺，至今已滿一年且持續中，全球主要晶片供應商英飛淩、瑞薩、德儀受地震、火災、雪災等影響，疊加消費電子晶片需求增長迅速，嚴重影響了汽車晶片的需求。全球汽車因缺晶片累計停產數量已達二九九萬輛，最終可能會造成全球汽車停產達四○九萬輛，因缺乏晶圓代工產能將導致今年全球汽車業損失達到一千一百億美元。

強國拉攏台積電台灣意外爆紅

全球局勢驟變意外地把台灣推上風口浪尖，台積電成為美歐日中都爭相拉攏的兵家必爭之地。台積電未來三年投資千億美元的擴產，因應地緣政治與分散風險的考量，台積電這波投資擴產，將走向全球布局，例如美國亞利桑那州建廠中的五奈米亞利桑那州廠，即台積晶圓21廠，預計二○二四年開始量產；南京廠也展開建置二十八奈米的成熟製程產能，月產能四萬片，預計二○二二年下半年開始量產。

在日本方面，台積電繼今年在日本茨城建立研發中心之後，可望在日本熊本投資建十二吋晶圓廠，就近服務影像感測器(CIS)大廠索尼，還有車用微控制器等其他客戶需求。

因此當上周冒出台積電也要捐五百萬劑BNT疫苗給政府的消息後，市場已經開始揣測台積電將祭出「晶片換疫苗」的策略，先前歐盟積極向台積電招手前往設廠，地點可能就在德國東部，如今台積電出手買疫苗更增添到德國設廠的可能性。

台積電為台灣爭取了十年和平

可以預期台積電這波投資潮可為台灣爭取十年的和平，說得更直白點，就是類似春秋戰國時代，諸王送質子到敵國求和平，換成現代的講法就是繳保護費的概念。

但就長遠來說，台積電這波投資，美歐日中等國透過這次設廠，間接的讓台積電培養人才，提升技術。而美國的EDA、荷蘭的EUV光刻機、日本的關鍵材料如光阻液等都是台灣半導體離不開的關鍵設備材料，當別人吸收台積電的優點的同時，台灣也要有憂患意識，更進一步提升技術，否則美國也想重新拿回半導體的發球權，中國更是想藉著第三代化合物半導體彎道超車。

日前中國七大汽車業者聯合建言，車規級半導體投資金額太大，單一企業難以獨力完成，台積電的產量無法滿足全球所有需求，平添供應瓶頸的混亂，提議北京政府牽頭，建立國家級的晶片企業聯盟，上升到國家戰略，保障供應鏈的穩定與安全。

有鑑於半導體在智慧手機、汽車等生產的關鍵角色，半導體的穩定供應對經濟安全至關重要，如果被美歐日中任何一國破了台灣的半導體優勢，那麼會增加中國武統的氣焰，對台灣不是一件好事。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1087期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

晶片成經濟戰略

一場百年大疫，攪亂了世人的生活，更打亂了地緣政治的舊平衡，多數台灣人支持「維持現況不變」，也不得不變。疫情初期因為對COVID-19新冠病毒的認識嚴重不足，快速的傳染力與致死率讓人們恐慌。

先進封裝將成下個主戰場

美國聯邦參議院6月8日通過「美國創新與競爭法」，將計畫為半導體提供520億美元的緊急補充撥款，聚焦於半導體及通訊設備的生產與研究。美國商務部長雷蒙多5月24日曾指出，此520億美元半導體生產研發資金有望激發出1500億美元以上(包括來自州政府與民間企業的貢獻)的晶片生產及研發投資，進而為美國帶來七～十座新半導體製造廠。

中西醫合治 緩解新冠症狀

新冠肺炎自五月份擴大以來，已經造成一萬多人確診，五百多人死亡的案例，醫療量能一度緊繃，全國中醫師聯合會副秘書長陳博淵認為，在等待疫苗的同時，中西醫合力治療，有機會緩解症狀，縮短陽性轉陰性的時間，改變目前流行病的曲線。

融資─疫情世代的多頭新勢力

台灣三級警戒不宜解封，直到疫苗覆蓋率達七成以上！為什麼呢？因為正逐漸成為全球新一波傳染主流的COVID-19 Delta病毒，威力實在強大，就連專制的中國也無法在一個月內阻斷傳染源，更何況台灣連普篩的能量都不夠，強化版第三級警戒就連COVID-19 Alpha病毒都難以阻斷，不敢想像一旦COVID-19 Delta病毒入侵台灣，在維持經濟活動的前提下，台灣的死亡人數會飆高到什麼程度。

中南社宅申租防疫不中斷 網路嘛ㄟ通

中南社會住宅於110年6月9日到6月30日開放受理申請承租，該社區位於臺北市南港區舊莊街一段三巷三弄及大坑街交叉口，臨近大坑溪畔，周邊有胡適國小、市立圖書館舊莊分館、福山公園等，近中研院生活圈，提供一房型61戶、二房型39戶、三房型19戶，總計119戶的社會住宅，一房型經分級補貼後最低月租金為5,600元，非常適合青年就業族群承租，有需求的市民朋友可把握機會。

蘋概股旺季補漲行情

美國通膨數據破表，五月CPI年增率飆上五％，繼四月後再創二○○八年八月來的十三年新高。照理講，強勁通膨將增加聯準會提早縮減購債規模的機率，進而帶動美國公債殖利率走升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。