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蘋概股旺季補漲行情

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

市場決定相信聯準會 升息預期大扭轉

但市場似乎一反常態，資金依舊湧入公債市場，推升美國公債價格創一年新高，殖利率不升反跌，隱含市場對長期通膨預期及聯準會快速轉向貨幣緊縮的預期降溫。如同富達國際的投資總裁Andrea Iannelli所言，上個月大家不相信聯準會將袖手旁觀，坐等通膨飆升，但現在市場看明白，聯準會確實不打算出手干預，並逐漸接受這一事實。

畢竟近期暴衝的通膨數字中包含基期效應、能源價格因素及供應鏈缺口問題，這些都不是貨幣政策可以影響，也是預測聯準會將保持鴿派基調的根據。由於美國CPI報告半數物價漲幅來自於一次性因素，加上密西根大學消費者信心報告通膨預期回降，更讓市場解讀今年五月將是通膨最高點，物價接下來將會逐步降溫。

相較四月時對通膨加速引發貨幣緊縮的極度擔憂，如今市場越來越相信聯準會強調的目前通膨是「暫時性現象」的說法，認為聯準會還不會縮減購債規模，且有信心聯準會這樣做不會導致通膨失控，另一個原因為就業才是影響貨幣政策最關鍵的因素，目前五．八％的失業率仍遠超聯準會預期，勞動力市場仍較疫情前高峰水準少了逾七百萬就業人口。

殖利率不升反降 資金風險偏好提升

市場對通膨數據解讀改變後，隨著美國公債殖利率走低，資金風險偏好再次提升重返股市，率先推升標普五百指數改寫歷史新高，那斯達克指數也在二日後跟上創高腳步。

先前市場預期通膨將不斷上升，凸顯科技股評價過高不合理，讓其面臨評價重新檢視的壓力，資金轉向與景氣循環相關的價值股，導致那斯達克指數自三月來仍在原地踏步。

相對地，目前通膨預期降溫、美國公債殖利率降低，則有望增加資金重返成長股的誘因，有利那斯達克指數奪回多頭兵符。

與此同時，比特幣也在馬斯克評論的激勵帶動下重返四萬美元，持有比特幣的女股神旗下的ARK新興主動型ETF(ARKK)創四月三○日以來收盤新高，在在顯示資金風險偏好正回到過去最愛的高成長的高科技股。

根據凱基投顧的預估，台股電子股中下半年獲利增長動能(季增率、年增率)優於上半年的有蘋果iPhone零組件、台積電及矽晶圓。

其中，蘋概股目前評價仍低於過去五年平均水準，外資持股比例也處於歷史低檔，不僅意味股價下檔風險可控，也容易因基本面稍加好轉而刺激股價補漲。

iPhone出貨挑戰新高 蘋概股獲利看旺

儘管今年下半年新款iPhone升級程度有限，但因全球近十億名iPhone用戶中，僅約一億用戶升級至5G手機，相信5G手機的升級需求，加上佔iPhone需求逾五成的歐美市場因疫情而累計的龐大儲蓄，將支撐今年新款iPhone延續去年底以來的換機潮。

預估iPhone今年出貨量年增率將由去年的三％擴大至14％，達2.28億支，甚至有機會挑戰二○一五年所創下的出貨高峰水準。

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