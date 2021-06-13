疫情不結束 通膨壓力難降

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

攘外必先安內，台灣的敵人是自己，正如英國衛報所分析的：「台灣的防疫─自身成功的受害者」，又稱做「捧殺」，也就是俗話說的「捧得越高，摔得越重」，這點跟股民面對技術面破線該止損時，理智雖然知道該遵守紀律離場，但心理面卻屈從人性弱點，選擇性的躲避面對現實，以至於一步錯、步步錯，最終荒腔走板。

每個股民都經歷過─錯過了止損點，擺在面前的就是兩條路，(1)只要方向是對，錯就錯到底，堅持下去，總有一天會扳回來的。(2)及時回頭，重新來過，永遠不嫌晚。一般來說，多數的股民都會選擇堅持下去，畢竟止損就是承認錯誤，心理這一關過不去。

到明年底的全球新常態 佳節過後 疫情就升溫

台灣的疫情正如先前多次提示的：「要習慣與病毒共存的新常態」，單是看看英國對抗COVID-19 Alpha變異病毒的過程就該明白，就算有疫苗、有快篩能量，但要同時維持經濟活動正常，自然是不可能永遠保持本土零確診，尤其是面對傳染力更強的COVID-19 Delta變異病毒(印度)，就連果斷封城與大量快篩的中國，也做不到長時間的本土零確診。觀察世界各國可發現，每逢佳節過後，疫情就升溫，這就是至少到明年底的全球新常態。

英國Alpha變異病毒 已三度封城

端午連假該怎麼放？有人建議合併到中秋節一起過，其實照表操課、原地過節是最佳的方案。回顧英國去年爆發第一波Alpha變異病毒，當時英國首相還語出驚人的表示自然防疫法以求盡早達到群體免疫，結果拖到三月二十三日封城，直到六月才逐步解封，過程花了二個半月到三個月。然後同年十一月第二次封城一個月，當然是為了過聖誕節，結果Alpha變異病毒疫情延燒，不得不在今年一月第三次封城，持續到六月二十一日也沒把握能解封。

由此可見強化三級警戒到六月二十八日是無法根本阻斷英國Alpha變異病毒的蔓延，至截稿為止，根據台鐵表示還有八萬張車票沒有改期，如果防疫措施不變的話，可預期六月二十八日過後也無法解除強化三級警戒，假設正在廣州擴散的COVID-19 Delta變異病毒這個暑假不會侵台，則參考英國與美國第一波疫情爆發後的解封時間，台灣大概率可以趕上九月開學前解除強化三級警戒，如此電子的返校潮商機還有機會期待。

全球第四大港鹽田港工人確診後，當局曾暫停出口作業近一週，由於檢疫措施趨於嚴格，港口作業效率驟降，作業效率僅有正常的三○％，自新一波疫情爆發以來，鹽田港每天無法處理的貨物大約有25,500 TEU。蘇伊士運河長賜號堵船時，每天影響的貨櫃量為55,000 TEU，但卡船事件僅延續六天。

鹽田港船期延誤 推升電子商品價格

如今在鹽田港，船期延誤時間已拉長至十四天，而且還在繼續增加中，同時也影響附近的蛇口港、南山港變得更加壅塞，目前推估等到港口恢復正常運作，船期預估延誤時間可能因而多達十四天至三十五天，這可能推升整體電子商品的價格，影響中國出口物價，進而衝擊歐美進口價格。

台灣半導體的移工群聚感染，全球正在緊盯著斷鏈的威脅，熱錢也很有效率的展開移動，觀察滬港通北上資金連續性的買超滬深股市的半導體族群，芯片股王的卓勝微市值在半導體族群排名第七，主攻5G射頻IC前端模組，搭上中國5G換機潮紅利，市場看好突破西方半導體的包圍，實現中國射頻模組的去美化，六月九日股價創掛牌以來新高，盤中見到454.6元人民幣，市值超過1510億元人民幣，今年第一季EPS 1.476元，本益比高達76.76倍。

「缺芯」加劇 漲價趨勢還會延續

在比價效應下，北方華創、華潤微、紫光國微等個股同步跟漲，分別距離突破前高皆不到一○％，在全球達到七○％的疫苗接種率之前，COVID-19疫情不會結束，換言之，缺芯潮至少還要持續一年，也就是說芯片漲價趨勢還會延續，高盛最新研究報告指出，全球多達一六九個行業在一定程度上，受到晶片短缺的打擊，包括鋼鐵產品、混凝土生產、空調製造、啤酒釀造、肥皂生產等眾多行業。

而全球「缺芯」加劇，讓漲價勢在必行。「買不到」和「買不起」已成為不少下游企業共同面臨的困境，例如去年某款德國產晶片的價格就漲了五倍。假如台灣半導體真的發生斷鏈，全球業者也只能受著，因為高階製程晶片基本上轉不了單，成熟製程的產能更缺，所以斷鏈只會更漲價。

題外話，如果真的斷鏈也好，說不定台灣防疫中心就會改變立場，讓日本跟美國疫苗更積極地捐台，同時也讓中國了解台灣半導體的影響力，是否能夠承擔武力犯台的代價。

科技業成本墊高 通膨壓力上揚

不管是從海運運費，或是電子供應鏈緊張等角度，今年的通膨壓力可以說是二○○八年美國聯準會QE以來最高，比較二○一○年以後與二○二一年的兩次經濟復甦模式，可以發現同樣是全球央行貨幣大寬鬆，但二○一○年後的資金氾濫並沒有造成通膨上揚，可是這次在供應鏈不順暢，而且科技業成本墊高，通膨壓力才真正上揚。

由此可知，在互聯網的科技創新、半導體摩爾定律降低製造成本，才是造成通膨已死的關鍵因子，從這個角度來看，葉倫對通膨最新的觀點認為：「通膨上揚可能延續到明年」，頗具有參考價值。

話雖如此，但大宗商品最近除了油價與黃小玉之外，基本金屬處在整理期，原因除了五月中國出手壓制鐵礦砂漲勢，最新的利空是拜登的二．三兆美元基建計畫縮減到一．七兆美元，共和黨國會議員還是不同意達成協議，由於民主黨中間派參議員曼欽已經表態，不會支持取消阻撓議事，這將阻礙拜登在選舉改革和氣候變化等問題上部分立法議程，所以拜登無法直接獨自行動。

由於阻撓議事要求，在參議院獲得六十票才可通過一項立法，而民主黨在參議院只有五十票，換言之，這個夏天要看到拜登的基建計畫過關是不太容易的。

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遠親不如近鄰！日本贈送台灣一二四萬劑AZ疫苗在六月四日抵台，同樣打著「人道主義」的旗幟，日本是無償的回饋，中國則埋下「中央贈與地方」的政治陷阱，還利用百姓對疫情的恐懼，操弄台灣內部各族群的分裂與不信任，誰在見縫插針？誰可共患難？誰是大難臨頭各自飛？誰在趁火打劫？這場疫苗戰著實看清一點─多數人把自身利益擺在國家之上，可預見將來真的發生戰爭時，台灣內部族群會被操弄撕裂得比現在更分裂。

桃園水資源循環再利用

台灣發生五十年來最嚴重的乾旱，所幸這兩周的梅雨鋒面，帶來豐沛的雨量，精準下在集水區內，全台各地水庫水位稍有上升，但要解除旱象，還有一段距離，民眾仍必須節約用水，才能度過這一次缺水危機。

半導體2022年價量齊揚

基期決定成長力，去年疫情爆發全球經濟活動按下暫停鍵，除了WFH再家上班商機一枝獨秀外，其他產業全都不支倒地。正因去年營運停擺，營收及獲利都大幅縮水，隨著歐美解封及政府政策刺激，今年全球經濟重啟動能，各產業營運均較去年回溫。非WFH商機產業更拜去年超低基期所賜，今年營運年增幅出現驚人的大噴發表現，尤其原物料相關產業，又遇上嚴重的航運缺櫃問題，市場供需失衡導致漲價潮，成為營運再上層樓助力，進而吸引多方資金搶進帶動股價改寫新高。

美中新戰場

繼今年三月十九日美中外交高層在阿拉斯加會談後，六月十六日美國總統拜登跟俄羅斯總統普丁會面將是美中競爭的延伸。拜登的目的自然是要逼迫俄羅斯在美中競爭格局，站在中立的立場，只不過，所謂敵人的敵人就是朋友，俄羅斯與中國的矛盾在於邊境爭議，以及俄羅斯曾有趁火打劫的不良紀錄，但畢竟都屬社會主義，加上近年中國的經濟實力超越俄羅斯，所以俄羅斯可以跟中國合作，但不容易跟美國站在同一陣線。

半導體族群將輪漲攻堅

隨著疫情控制速度差異，中美兩國貨幣政策已截然不同，相較美國還不打算回收無限QE，中國人民銀行去年下半年就開始回收流動性，今年則解除危機應對模式並積極去泡沫，兩國迥異的貨幣政策自然反映在匯率上，美元弱、人民幣強成為近期的新趨勢，人民幣走升又將帶動亞幣的同步走升的預期，進而吸引熱錢搶進亞洲股匯市，有利亞股表現優於美股的發展。

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