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半導體2022年價量齊揚

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

今年高成長成為明年高基期

凡事都有一體兩面，去年的低基期造就今年的高成長，但今年的高基期卻可能導致明年的低成長，這點從去年高基期、今年低成長的WFH商機供應鏈表現就可驗證此邏輯，同理可證今年高成長(高基期)的非WFH商機產業，明年低成長的機率就相對提升。在現階段股價高檔及明年營運成長動能趨緩的預期下，未來面臨股價逢高調節賣壓就是可預期的結果。

隨著全球航運運力及缺櫃問題在下半年逐步緩解後，運費漲價潮也將告段落，行業回到過去「貨暢其流」的狀態只剩時間問題，原先因缺櫃導致供需失衡的原物料報價也將自高檔反轉，連帶相關供應鏈營運就無法再受惠漲價效應，推進明年營運向上動能也就少了一具引擎。

資金高出低進尋找新出海口

航運、鋼鐵、銅、能源、農糧、造紙…等原物料產業，明年營運都會面臨營運成長趨緩的挑戰，今年股價提早到頂就是大概率的結果，近期股價已出現較大的波動，不排除就是資金開始撤離的徵兆。考量低利率環境資金找機會的背景條件不變，這些從漲多的傳產抽離的資金，勢必會再尋找下一個出海口。

相對於股價高檔且明年營運低成長，就是股價低檔且明年營運高成長，從前者流出的資金流向後者應會是很合理的策略調整，先前受傳產股資金排擠效應致股價漲幅相對落後的電子股，自然就有機會變成資金新出海口的候選標的。其中，股價回檔已深的半導體產業，有望獲得資金青睞以反映產能早已供不應求的市況。

半導體產業六月初又遇上馬來西亞封城，當地封測廠縮減人力(全球封測市佔率約一○％)，全球測試龍頭台灣封測廠京元電(2449)也因移工染疫意外停工，供需失衡可說是雪上加霜。由於台灣封測廠打線產能已經全線滿載，東南亞疫情的不確定性，恐讓全球半導體封測排程卡關好一陣子。

設備出貨創高 已預告廠商營運將旺來

目前受疫情影響的MCU及電源管理晶片等廠商仍處在漲價循環，業者已表示若第三季成本再墊高，還是會向客戶反映，加上供應鏈持續緊俏，預期客戶接受漲價的意願高。此次半導體廠的疫情利空，反而成為廠商順勢漲價的利多，或將成為吸引資金轉進的觸發誘因。

受限封測產能嚴重不足，廠商已積極擴充打線機台及測試設備，目前已有二．七五萬台打線機的日月光投控(3711)，今年打線機預計採購量上修到近三千台，超豐(2441)也預期二○二二年中完工的頭份新廠將繼續新增約八百台打線機。驅動IC(DDI)封測業者南茂(8150)、頎邦(6147)也擴充TDDI (觸控暨驅動整合晶片)高階測試機台。

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