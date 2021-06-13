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美中新戰場

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

美俄會談攸關普丁對中態度

於是俄美首腦峰會前夕(六月三日)，俄羅斯副總理亞歷山大．諾瓦克表示，如果美國政府繼續對俄羅斯實施針對性經濟制裁，俄羅斯可能嘗試放棄用美元結算原油合約。

俄羅斯拋售美元資產，其實並不是一個令人意外的消息。二○一九年十月，俄最大石油企業俄羅斯石油公司所有新出口原油就曾默認用歐元結算，從而規避美國對俄羅斯經濟制裁產生的影響。

早在幾年前，普丁就曾說過，美國激進的經濟制裁手段將在無意中加速去美元化的進程。

就在今年五月，俄羅斯以美元支付的出口額占比首次低於50%。對俄羅斯而言，美國時不時的經濟制裁是一種持續性的風險，去美元化符合俄羅斯的利益，事實上，去美元化也是中國外匯管理風險的目標之一。

美元是支撐美國霸權的三隻腳之一，也是美國最常用來制裁他國的武器，更是美國調整自身經濟的主要工具之一，透過美元的升貶，可以影響他國的匯率，輕則左右熱錢的走向，重則輸出通膨給他國，當下適逢拜登正在跟國會協商一．七兆美元的基建計畫，儼然成為全球大宗商品訂價權的主要推手，大宗商品近來的漲勢，就算不是超級周期，也稱得上是一至二年的上升循環，這對於連續申請失業金仍達三七七萬人的美國來說，創造就業機會是再正當不過的事。

通膨增溫是美中角力新焦點

可是這對十四億人口的中國來說，物價上漲並不是樂見的事，所以早在去年下半年人行就領先全球結束寬鬆貨幣政策，到最近人民幣升破六．四元兌一美元關卡，都顯示中國正在防堵輸入型通膨威脅經濟復甦，甚至把眼光放得更遠，力求社會民心穩定過渡，讓明年二月的北京冬奧順利舉行。

當然拜登不會放過這個施壓中國的機會，除了聯準會多次公開表示今年的通膨上揚是暫時的，在失業問題未解決之前，暫時容忍通膨上升。美國財政部長葉倫日前更是說服G7財長接受通膨暫時上揚的狀態，葉倫表示：「過去十數年央行致力於提高通膨以避免陷入通縮陷阱，但效果並不好；如今通膨的上揚正好可調整過去通膨過低的問題，至於通膨，央行有著豐富的經驗與工具可以應對」。

中國承諾減碳助漲基本金屬

由此可知，美國深知COVID-19疫情導致供應鏈吃緊的問題，至少在今年內難以紓解，於是借力使力地放手讓通膨增溫，透過美元輸出通膨給中國壓力。同時拜登的全球氣候峰會成功的讓中國許下節能減碳的承諾，讓鐵礦砂與基本金屬的價格易漲難跌。

不過，拜登的連環套還沒完，如今給美國情報單位九十天時間徹查COVID-19疫情的起源，坦白說，這等於是警告中國三個月後新一輪的制裁將要啟動，雖然還不清楚拜登將採取什麼手段，但不排除是更加針對性的提高關稅，繼續在通膨的議題上施壓，人民幣升值壓力越大，對中國的出口就越加不利。

中國科興疫苗攻進美國後院

當然中國也不是省油的燈，趁著美國為疫情焦頭爛額之際，中國大打疫苗外交殺進南美洲，反將美國一軍，墨西哥收了百萬劑科興疫苗，巴西、阿根廷、智利、祕魯、哥倫比亞等國也接受了中國疫苗的援助，甚至還在當地開工廠製造疫苗，收買人心，這是中國最擅長的以鄉村包圍城市的戰術，在非洲、中亞與東南亞已經取得了相當不錯的成效，如今進攻美國的後院，恐怕想炮製上世紀古巴飛彈危機的手法，爭取牽制美國的籌碼。

除此之外，中國針對美國高科技禁令也有突圍的對策，在硬體上提倡「去美化」，致力於第三代半導體材料的領先技術，六月五日英諾賽科(蘇州)成為全球第一家實現八英寸氮化鎵量產企業，凸顯中國佈局後摩爾定律時代的「彎道超車」野心。

另外在軟體上，華為的鴻蒙作業系統是蘋果與安卓之外的第三套系統，預計到年底連接數達三億台，未來有可能擺脫蘋果、Google甚至微軟等作業軟體的監控，突破核心技術卡脖子的困境，等於反擊支撐美國霸權的另一隻腳─高科技創新。

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