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半導體族群將輪漲攻堅

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

熱錢優先回補台積電

一旦外資開始重返台股，還是會以他們熟悉的產業及個股為主，不外乎是台灣50指數成分股、高市值指標股及在全球地位領先的半導體產業，尤其權值龍頭台積電(2330)股價在600元上下浮沉已持續一季的時間，表現明顯落後台股，配合第三季傳統旺季，股價將有落後補漲的空間，成為吸引外資買進的誘因。

台積電於六月二日舉行二○二一年線上技術論壇，則給予半導體產業一個很好發揮的利多題材。此次主題包括先進製程技術、特殊技術、先進封裝技術、產能擴充計畫及綠色製造成果。

跌破眼鏡 各方人馬爭搶三奈米

總裁魏哲家也率領高階主管專題演講釋出產業動態與技術演進至三奈米以下的先進製程藍圖，勢必成為市場關注半導體產業的關鍵風向球，對於台股資金的類股輪動也會起了重要的作用，同時更增添加權指數挑戰新高的契機。

台積電三奈米技術是五奈米後的下一個全世代製程，在二○二二年推出三奈米時將會成為產業中最先進的製程技術。三奈米技術較五奈米的邏輯密度增加70％、效能提升15％及功耗降低30％，預計二○二一年下半年開始試產，二○二二年上半年量產。

原先市場質疑空有產能，昂貴的投片成本有幾個負擔得起？如今證實市場白擔心了，台積電最先進的三奈米製程同樣處於多方爭搶產能的盛況，在二○二二年開始貢獻營收後，將成為推升營運成長的新引擎。

最大客戶依舊是每每率先採用最新技術的蘋果，第二大則是技術不如人被迫外包的英特爾，證實Digitimes年初的報導，當時報導指出英特爾二○二○年已和台積電簽訂最大規模的訂單合約，採用台積電三奈米製程來代工英特爾的CPU產品。超微為了拉近與英特爾的技術差距，只好去搶前兩者剩下的產能，擠進第三大客戶。

日本技術奧援 強化先進封裝領先優勢

此外，日本政府在五月三十一日正式決定，將資助台積電在日本成立研發據點，除了政府負擔所需370億日圓的半數，包括Ibiden在內的二十家日本廠商也將參與計畫，共同開發最先端的半導體製造技術。

台積電在細微化領域領先競爭者，未來在日本成立研發據點後，將更進一步地致力於3D封裝技術等的發展，封裝製程借重Ibiden領先全球的技術，細微化電路材料依靠旭化成，其他尚有放熱材料的信越化學、成形材料的長瀨產業及半導體生產機台的芝浦機械等日本廠技術支援。

華創證券指出在摩爾定律放緩背景下，封裝環節對於提升晶片整體性能越來越重要。隨著先進封裝朝著小型化及集成化方向發展，技術壁壘不斷提高，未來封測環節或將複製晶圓代工環節的發展路徑，先進封裝市場規模快速提升且技術領先的龍頭廠將享受最大紅利。依照目前規劃發展，台積電的確具有足夠條件繼續包辦市場絕大部分商機。

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