快訊

新北66歲確診男從亞東醫院逃跑 還持拐杖毆打醫護

台達電爆染疫 內湖總部傳一名員工確診

資金Party將熄燈？

聯合新聞網 / 理財周刊

洪寶山

聯準會最在意三項指標

上期發行人語提到「升息恐慌」：聯準會最為在意的三項指標：失業率、核心PCE和非農就業，其中四月核心PCE同比成長3.1%，超預期的2.9%，較前值1.8%大幅提升，創一九九二年以來新高。

扣除波動較大的食品和能源價格之後的核心PCE物價指數是聯準會青睞的通膨指標，對市場來說，本月的FOMC關鍵點在於聯準會是否會開始認為通膨高於預期，或者美國經濟是否已經強勁到足以在沒有這麼多貨幣支援的情況下繼續恢復，這些都是亟待在六月FOMC會議上確認的內容。

所幸核心PCE數據公布後，CME聯準會利率觀察工具基本維持不變，表示雖然通膨壓力增溫，但聯準會依舊會維持先前定調的年底前「暫時」容忍通膨上揚。自去年以來，聯準會對通膨指標維持較寬容的態度，力圖實現比其目標適度更高的價格上漲，以彌補多年來的低通膨，以及推動充分就業。

關鍵就看五月非農就業報告

所以聯準會是否改變立場的關鍵就看五月非農就業報告。此前四月新增就業僅26.6萬人，僅僅達到經濟學家預測的四分之一，令市場大失所望，目前市場預期五月美國新增就業67.4萬人，如果就業資料連續兩個月未能達到預期，市場將變得非常緊張，擔心美國經濟復甦步調變慢了，如此一來，不僅美元指數可能進一步走弱，甚至拖累美股下跌，但這種下跌，只是短暫修正。

六月美股表現通常都較疲軟

過去五十年，歷年六月道瓊指數平均僅上漲0.12%，有52%的時間是上漲的。但在過去二十年的六月，只有40%的時間道瓊指數是上漲的。資料顯示，六月美股表現通常都較為疲軟。

而且根據美股歷史，自一九八九年開始，每當核心個人消費支出超過2%的時期，美股平均單月下跌1.6%，此時市場重心明顯偏向於醫療保健等更具防禦性的行業，而各類科技股表現相對不佳。反之，如果非農就業報告如市場預期，經濟復甦的軌跡如聯準會的掌握之中，那麼華爾街就會擔心，金融體系錢太多，或迫使聯準會調整貨幣政策─縮減購債規模(Taper)。

為什麼Taper議題成為六月的熱門話題？正回購和逆回購是聯準會公開市場操作的兩種手段─通過正回購釋放流動性、逆回購回收流動性。五月二十七日，負責聯準會公開市場操作的紐約聯準會發佈數據表示，具有回籠流動性功能的聯準會隔夜逆回購(O/N RRP)用量規模繼續飆升，當日增至4853億美元，創歷史新高，連續第八個交易日增加，也持續超過去年三月COVID-19疫情高峰期的水準。

這代表存放在聯準會的隔夜準備金在一周內增加了1340億美元，持續刷新非季末史上最高的逆回購使用量，預期遲早將突破五千億美元整數大關。正常而言，隔夜逆回購激增往往發生在季末，非季度末出現逆回購額高速增長，反映當前流動性已處於過剩狀態，預計接下來兩周和六月末將出現逆回購額大幅攀升。

市場發出明確信號：QE夠了

這是一個影響美國關鍵短期利率的聯準會政策工具，隔夜逆回購的需求量自三月中旬以來攀升，從無人問津到需求量創新高，在短短兩個月裡的驚人變化，市場向聯準會發出的最明確信號：QE夠了。

隔夜逆回購是流動性過剩時期的市場資金庇護所，持有大量現金的金融機構通過逆回購工具把錢借給聯準會，換取美國國債作為抵押品，利率為0%，做為聯準會利率走勢軌道下限。隔夜逆回購需求和接收量激增，代表疫情後無限量QE購債(為期一年，每月購買約一千二百億美元的QE寬鬆計畫)和總計約七兆美元的財政刺激，導致的市場流動性過剩的表現。

與日俱增的隔夜逆回購規模暗示著Taper的接近，推測聯準會可能於年底前後採取減少購債規模的行動，但會更早發出減少購債規模的信號，也許六月或七月的FOMC會議將是重要時點。

但實際上即使假設今年十二月開始Taper，聯準會仍計畫實施至少一兆美元的QE購債，意思是，聯準會真正的Taper要等到千萬失業人口改善和疫苗接種率達到70%-80%，同時通膨明年沒有如預期下降。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1084期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

半導體族群將輪漲攻堅

隨著疫情控制速度差異，中美兩國貨幣政策已截然不同，相較美國還不打算回收無限QE，中國人民銀行去年下半年就開始回收流動性，今年則解除危機應對模式並積極去泡沫，兩國迥異的貨幣政策自然反映在匯率上，美元弱、人民幣強成為近期的新趨勢，人民幣走升又將帶動亞幣的同步走升的預期，進而吸引熱錢搶進亞洲股匯市，有利亞股表現優於美股的發展。

籌碼特性會說話 林漢克不看勝率只問投報率

以籌碼技術操作為主的林漢克，目前已是全職投資人，說起第一次接觸股票，是在國中的時候。一天考完試回家路上，經過一間大房子，看著紅紅綠綠的一大片電視牆，跳動的數字讓林漢克看得眼花撩亂。當時看著一群大人爭先恐後地擠在電視牆前面盯著，表情悲喜參半，直到高中才知道，原來那時經過的奇幻大房子是「號子」(證券公司營業廳)，那些令大人們目不轉睛盯著的東西叫股票，卻不知道未來自己竟會走上專職投資一路。

股價漲、運費漲、原物料漲 通膨持續上揚成為市場共識

誠如上周所提示的：「疫情越嚴重，股市越有可能挑戰新高」，這是去年歐美大規模封城鎖國，股民趁著居家防疫期間，拿著政府的失業救濟金推升股市的特殊現象，尤其以GameStop(遊戲驛站)為代表的散戶軋空盤最具代表性。這也是為什麼疫情嚴重的印度股市、巴西股市、越南股市紛紛創新高或即將創新高，因為疫情越嚴重，股民越是仗著政策不能放手不管而積極搶進。

資金Party將熄燈？

本周五(六月四日)公布的美國五月非農就業新增人數報告，動見觀瞻，如果出現新增就業人口明顯增加，市場將預期聯準會在六月十五至十六日的FOMC利率決策會議上，將討論縮減QE的議題，這將對金融市場產生重大衝擊。

宏亞落實ESG 打造友善環境綠工廠

台灣最近飽受缺水之苦，大家感受到節約用水的重要性之外，究其原因，還是在溫室效應所導致的氣候異常，減排、減碳、減廢是當前企業、政府所關注的議題。然而，喊得再用力，還不如一點一滴地落實，桃園就有這麼一家企業，從工廠設備、製程到產品包裝，把循環經濟做得徹底，堪稱綠色企業的典範之一。

籌碼面、技術面選股 短波操作翻倍賺

股市顯微鏡蔡司擅長短波操作，以籌碼面及技術分析選股，從幾十萬開始，在股市獲利數百萬，他沒有財經背景，靠著自學的功夫，磨練出一套投資方式，很適合小資族參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。