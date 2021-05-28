與病毒共存的新常態 電子重回多頭主流

文．洪寶山

綜觀世界主要股市在這次疫情期間，以去年底為截點，都是牛市的創新高，主要是對COVID-19疫苗問世的期待與各國政府齊力祭出刺激經濟計畫。但今年農曆春節過後，主要股市大多出現一波猛烈的拉回，然後歐美股市因大量施打疫苗，所以跌下去又漲回來，道瓊指數年漲11.77%、那斯達克指數漲4.52%、英國富時100指數漲8.63%、德國DAX30指數漲12.53%、法國CAC40指數漲15.04%等，尤其拜登目標七月四日邁過群體免疫的七成門檻，很有機會重新成為世界經濟的發動機。

國產疫苗問世前 台股高位區間震盪

照理說，與道瓊指數連動高的台股也應該相對強勢，可是當下的台股卻因取得COVID-19疫苗困難，加上本土疫苗研發進度一再延遲，造成與道瓊指數的相關性略為降低，倒是比較接近相對弱勢的那斯達克指數的走勢，暗示著台股從原先受益於疫情的轉單效應，轉變為疫情受害概念。

特別是台灣的防疫警戒提升到三級後，從五月二十四日到六月八日的兩周，是疫情能否出現確診人數下降的觀察期，經濟部要求企業盡早做好在家上班的準備，考驗半導體能不能在「缺水、缺電、防疫隔離」的困境下，實現不停工的目標，再加上快篩能量不足，潛在隱性感染鏈威脅存在，台股從四月二十九日的17709高點拉回2550點(連八天本土確診2545例)，在七月底國產疫苗問世之前，台股可能複製日經225指數的高位區間震盪模式。

關於疫情，誠如台北市長柯文哲所言：「相信台灣人的素質，在自發性的限制外出，確診人數會慢慢下降，但會蔓延一陣子，直到疫苗大量施打。」疫苗被視為終結這場疫災的救命繩，但因為時間太緊迫，就連保護力95%的輝瑞疫苗，也不敢說抗體終生有效，一般公認目前的疫苗保護力可達半年，但之後就是個未知數，這點去年冬天接種的民眾，將在今年的秋冬掀牌。而且新的麻煩是，儘管接種者有了抗體，但現階段全球醫生們卻無科學數據可引用，直白的告訴接種者身上哪些免疫特徵可以反映疫苗的保護作用，可能還要好幾個月的時間才能弄清楚。

疫苗護照 美中政治角力新戰場

根據輝瑞的每年接種論與莫德納的COVID-19流感化論，目前普遍認為科技供應鏈缺貨的情況將在2022-2023年得到緩解的觀點，如今看來似乎顯得有些樂觀，特別是全球疫苗分配不均，如此一來，可能區域開放早於全球開放，疫苗護照可能是個關鍵。

可是另一個問題就是，各國施打的疫苗不一樣，如何彼此認證？尤其是中國雖拿到輝瑞疫苗的亞洲代理權，但中國卻遲遲不肯放行輝瑞疫苗給境內施打，理由是難以接受副作用，如果疫苗護照成為美中政治角力的新戰場，那麼勢必延遲全球開放的時間。

普篩成為防疫中心與民間專家論戰的新議題，防疫中心不支持普篩的理由是，背後的人力與材料成本龐大，對於一位提倡健保保費漲價的防疫指揮官來說，考量防疫的層面比其他人更深更廣。

而且凡事都有利弊兩面，其實不管選擇普篩或不普篩，都會有反對意見，參考過去一年世界主要國家在封城，本土確診歸零後，經過一段時間，照樣再次出現本土確診案例，因為COVID-19新冠病毒的潛伏期長，無症狀患者的防不勝防，就算已接種者仍有可能被感染確診。

所以要想終結這場疫情，單靠疫苗還不夠，個人的公衛素質也要到位，兩者缺一不可，也因此防疫中心賭的是台灣人的自律，要承擔的代價是這次很難清零，不過擴散速度變慢，等待六、七月到位的疫苗就沒事。

果然五月二十五日防疫中心拍板全國三級警戒延長到六月十四日，根據國外的經驗，有了第一次的延長，就不會是最後一次延長，大家要有心理準備與COVID-19新冠病毒共存共生。

中長線資金 趁這波三缺利空逢低抄底

釐清了台灣的疫情的可能發展途徑，再回頭看最近的台股走勢，就有著利空不跌的跡象，特別是電子股，五月二十四日盤中電子類股資金比重一度跌破三成，物極必反的反彈隨即展開，領頭的是股王矽力-KY，連著兩天漲停板創歷史新高，宣告中長線資金趁著這波三缺利空(缺水、缺電、缺疫苗)逢低抄底。

根據過去經驗，IC設計因具備股本小、高獲利特徵，通常會是多頭領先表態的族群，例如天鈺擁有鴻海集團內部有夏普的晶圓代工廠的支援，股價拉回到半年線附近，一個跳空漲停站回十日均線後，整理兩天就緊接著二連板，重回所有均線之上，與矽力-KY、智原、晶豪科、鈺太並列這波IC設計反彈的人氣指標。

另一個強勢電子次族群是矽晶圓，短線的指標股是台勝科，中長線的龍頭是環球晶，這個族群的特色是人氣號召力很強，但是同族群的合晶、中美晶、嘉晶、漢磊等的籌碼不是很好，追高容易遇到上影線，這是要注意的地方。

此外，加權指數面臨二十日均線向下扣抵的阻力，但是有不少電子股已經領先站上二十日均線，甚至扭轉二十日均線下彎，這種技術面領先整理完的個股，大多具備基本面成長的優勢，例如台達電、光罩、宏捷科、義隆電、愛普、茂達、威剛等，都是技術面長多的走勢，隨著第三季傳統旺季的到來，估計各領域的龍頭股會陸續表態。

貨櫃輪進入Ｃ波拉回整理格局

機會提示了，來看看第二季風光的傳產股，到了季末會如何發展呢？傳統上，貨櫃輪的旺季是第三季，三月是傳統淡季的開始，但三月二十三日的蘇伊士運河堵船事件，造成了淡季不淡的意外，以至於陽明、長榮與萬海全數漲到百元以上，結果因為當沖太熱，五月初爆發違約交割的斷頭籌碼鬆動，跌到六字頭附近才反彈。

關鍵就在於，這次反彈只有萬海創新高，理由是單季EPS可能達到九元，可是這驚喜並沒有帶動陽明與長榮同步創新高，反而在前波套牢區附近快速拉回，明顯的逃命波結束，準備進入到Ｃ波拉回整理格局。

相信讀者一定會質疑，不是旺季快到了嗎？應該不會拉回很深吧？就算是拉回，人氣這麼旺，還會創新高吧？關於這點，電子類股已經做了最佳的詮釋，第一季通常是電子股淡季的開始，到了第二季是谷底，可是因為物流不順，所以廠商在去年第四季積極建立安全庫存，改變過去「just in time」的庫存管理模式，結果出現了罕見的電子股淡季不淡的榮景，台積電股價在一月二十一日見到679元。

電子族群籌碼沉澱 半年報是分水嶺

但市場質疑第一季的缺芯嚴重，不排除有重複下單的嫌疑，所以從農曆過年後，電子類股整整拉回三至四個月，目的就是為了等到第二季底釐清重複下單的嚴重程度，所以半年報是分水嶺，而勤快跑公司的法人們可能在六月就掌握了大概情況，因此趁著這波航運類股資金比重拉到三七％，嚴重排擠電子類股資金，反而有籌碼沉澱的抄底機會。

看到這裡，讀者應該理解到當下的貨櫃輪的股價就是在傳統淡季創新高，那麼接下來自然是比照電子股的整理三個月，所以包括鋼鐵、紡織甚至生技防疫等傳產股，都要有心理準備，要嘛，短多設止盈止損平倉出場，不然，就是等待下一輪的低接機會，總之，電子重回多頭行列。

【理財周刊第1083期】