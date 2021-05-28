矽力坐穩新股王寶座 半導體主流地位確立

聯合新聞網 / 理財周刊
【理財周刊第1083期】
【理財周刊第1083期】

文．高適

美國消費者物價指數(CPI)、採購經理人指數(PMI)數據好到破表，不僅強化市場對通膨來臨預期，也引發對聯準會貨幣政策轉向的擔憂，成為金融商品市場五月大震盪的主因，著實應驗「Sell in May And Go Away」的諺語。不過，在市場錢太多的背景不變下，金融資產價格下跌後反而會刺激撿便宜的資金買盤，為六月啟動新一波漲聲行情創造契機！

虛擬貨幣遭血洗 引發科技股修正疑慮

五月修正較劇烈的市場除了疫情失控的台股外，最殺聲隆隆的莫過於虛擬貨幣市場，5月18日中國政府開出管制第一槍，互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會等三大協會出台公告，要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換及其他相關金融業務，提醒防範虛擬貨幣交易存在的風險。

5月19日幣圈逃命賣壓湧現，炒幣者慘遭血洗，比特幣、以太幣、狗狗幣等熱門幣種分別下跌27％、43％及55％，其他幣種也無一倖免。根據行情數據平台幣Coin數據顯示，截至5月20日上午七點半的過去24小時，炒幣者總爆倉約58萬人，金額達69.1億美元。

虛擬貨幣的閃崩，也令市場擔心會造成散戶資金的流動性風險，進而衝擊股市表現，尤其是與虛擬貨幣關聯度越來越高的科技股。如同過去所述的資金邏輯，當比特幣上漲就會激勵科技股跟著上漲；反之，當比特幣下跌自然就可能拖累科技股跟著下跌。

資金風格再變：跌深就是最大利多

比特幣崩盤，降低特斯拉的資產價值(持有比特幣)，資產縮水不利特斯拉股價，特斯拉股價下跌又會衝擊主要持股為特斯拉的女股神Cathie Wood一系列ETF，ETF表現不佳引發贖回潮，ETF被迫賣出科技股主要持股，進一步衝擊那斯達克指數，那斯達克指數下跌又將衝擊供應鏈的費城半導體指數及台股。

在此預期下，那斯達克指數及費城半導體指數在5月19日重挫也就合理，唯當天卻上演開低走高的逆轉戲碼，之後一路向上墊高，與仍在震盪走低的彼特幣脫鉤。比特幣與科技股的關係為何改變？最有可能的解釋就是資金邏輯又改變了，符合前一期所述「跌深就是最大利多」的觀點，錢滿為患又到處找機會的資金，趁機逢低撿便宜。因此，短線超跌的美股及台股科技股獲得資金青睞，同步自谷底反彈走高。

新股王領先創高 台股行情先行指標

值得注意的是，台股新股王矽力-KY(6415)在5月19日後領先加權指數創高，且5月24日及25日還是用連兩日漲停強勢創高，表態意味十分濃厚，對台股主流產業更迭具有指標意義，同時也將掀起半導體族群間的比價效應，有助台股評價提升。

雖然5月19日外資摩根士丹利曾出具半導體產業的下修報告，但就之後的族群股價表現觀察，歷經此報告利空測試後，已有利空不跌的情況。摩根士丹利考量先前中國手機銷售不如預期，並發現不少通路庫存轉為增加，特別是PC通路幾乎被填滿，中國晶圓代工廠中芯八吋晶圓廠擴產速度更快，下半年晶圓短缺問題將緩解，進而反轉這波個股評價極度擴張的超級循環。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1083期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

籌碼面、技術面選股 短波操作翻倍賺

股市顯微鏡蔡司擅長短波操作，以籌碼面及技術分析選股，從幾十萬開始，在股市獲利數百萬，他沒有財經背景，靠著自學的功夫，磨練出一套投資方式，很適合小資族參考。

與病毒共存的新常態 電子重回多頭主流

綜觀世界主要股市在這次疫情期間，以去年底為截點，都是牛市的創新高，主要是對COVID-19疫苗問世的期待與各國政府齊力祭出刺激經濟計畫。但今年農曆春節過後，主要股市大多出現一波猛烈的拉回，然後歐美股市因大量施打疫苗，所以跌下去又漲回來，道瓊指數年漲11.77%、那斯達克指數漲4.52%、英國富時100指數漲8.63%、德國DAX30指數漲12.53%、法國CAC40指數漲15.04%等，尤其拜登目標七月四日邁過群體免疫的七成門檻，很有機會重新成為世界經濟的發動機。

科技股長線優勢 消費股疫後再起

上周集中市場外資買超264.64億元，投信買超27.51億元，自營商含避險買超4.53億元，三大法人合計買超297.11億元。融資減142.46億元，融資餘額2165.71億；融券增加71,092張，融券餘額514,498張，法人作多，散戶偏空。上櫃股票方面，外資買超56.94億元，投信買超3.19億元，自營商買超5.23億元，三大法人合計買超65.35億元。OTC融資減36.36億元，融資餘額560.96億元，融券增加2,124張，融券餘額37,732張，外資獨自偏多，散戶做空。

矽力坐穩新股王寶座 半導體主流地位確立

美國消費者物價指數(CPI)、採購經理人指數(PMI)數據好到破表，不僅強化市場對通膨來臨預期，也引發對聯準會貨幣政策轉向的擔憂，成為金融商品市場五月大震盪的主因，著實應驗「Sell in May And Go Away」的諺語。不過，在市場錢太多的背景不變下，金融資產價格下跌後反而會刺激撿便宜的資金買盤，為六月啟動新一波漲聲行情創造契機！

升息恐慌

FOMC將在美東時間六月十五至十六日召開，根據最新一次的會議紀要，首次提出可能開始討論調整資產購買步伐，此言一出，市場果然驚嚇，道瓊指數一度跌超1%，那斯達克指數跌0.9%，標普跌1%，不過半小時，市場就把紀要內容逐漸消化，淡定的等待FOMC會議。

張志豪期盼醫療專機法規跟上潮流

不是所有超級英雄都穿著披風，英雄們可能是穿著醫師袍、護士服、軍警服，或是有著重裝備的消防服，以及每個為社會提供服務協助、付出貢獻的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。