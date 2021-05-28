矽力坐穩新股王寶座 半導體主流地位確立

文．高適

美國消費者物價指數(CPI)、採購經理人指數(PMI)數據好到破表，不僅強化市場對通膨來臨預期，也引發對聯準會貨幣政策轉向的擔憂，成為金融商品市場五月大震盪的主因，著實應驗「Sell in May And Go Away」的諺語。不過，在市場錢太多的背景不變下，金融資產價格下跌後反而會刺激撿便宜的資金買盤，為六月啟動新一波漲聲行情創造契機！

虛擬貨幣遭血洗 引發科技股修正疑慮

五月修正較劇烈的市場除了疫情失控的台股外，最殺聲隆隆的莫過於虛擬貨幣市場，5月18日中國政府開出管制第一槍，互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會等三大協會出台公告，要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換及其他相關金融業務，提醒防範虛擬貨幣交易存在的風險。

5月19日幣圈逃命賣壓湧現，炒幣者慘遭血洗，比特幣、以太幣、狗狗幣等熱門幣種分別下跌27％、43％及55％，其他幣種也無一倖免。根據行情數據平台幣Coin數據顯示，截至5月20日上午七點半的過去24小時，炒幣者總爆倉約58萬人，金額達69.1億美元。

虛擬貨幣的閃崩，也令市場擔心會造成散戶資金的流動性風險，進而衝擊股市表現，尤其是與虛擬貨幣關聯度越來越高的科技股。如同過去所述的資金邏輯，當比特幣上漲就會激勵科技股跟著上漲；反之，當比特幣下跌自然就可能拖累科技股跟著下跌。

資金風格再變：跌深就是最大利多

比特幣崩盤，降低特斯拉的資產價值(持有比特幣)，資產縮水不利特斯拉股價，特斯拉股價下跌又會衝擊主要持股為特斯拉的女股神Cathie Wood一系列ETF，ETF表現不佳引發贖回潮，ETF被迫賣出科技股主要持股，進一步衝擊那斯達克指數，那斯達克指數下跌又將衝擊供應鏈的費城半導體指數及台股。

在此預期下，那斯達克指數及費城半導體指數在5月19日重挫也就合理，唯當天卻上演開低走高的逆轉戲碼，之後一路向上墊高，與仍在震盪走低的彼特幣脫鉤。比特幣與科技股的關係為何改變？最有可能的解釋就是資金邏輯又改變了，符合前一期所述「跌深就是最大利多」的觀點，錢滿為患又到處找機會的資金，趁機逢低撿便宜。因此，短線超跌的美股及台股科技股獲得資金青睞，同步自谷底反彈走高。

新股王領先創高 台股行情先行指標

值得注意的是，台股新股王矽力-KY(6415)在5月19日後領先加權指數創高，且5月24日及25日還是用連兩日漲停強勢創高，表態意味十分濃厚，對台股主流產業更迭具有指標意義，同時也將掀起半導體族群間的比價效應，有助台股評價提升。

雖然5月19日外資摩根士丹利曾出具半導體產業的下修報告，但就之後的族群股價表現觀察，歷經此報告利空測試後，已有利空不跌的情況。摩根士丹利考量先前中國手機銷售不如預期，並發現不少通路庫存轉為增加，特別是PC通路幾乎被填滿，中國晶圓代工廠中芯八吋晶圓廠擴產速度更快，下半年晶圓短缺問題將緩解，進而反轉這波個股評價極度擴張的超級循環。