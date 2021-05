美國消費者物價指數(CPI)、採購經理人指數(PMI)數據好到破表,不僅強化市場對通膨來臨預期,也引發對聯準會貨幣政策轉向的擔憂,成為金融商品市場五月大震盪的主因,著實應驗「Sell in May And Go Away」的諺語。不過,在市場錢太多的背景不變下,金融資產價格下跌後反而會刺激撿便宜的資金買盤,為六月啟動新一波漲聲行情創造契機!

2021-05-28 08:21