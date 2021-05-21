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同時買進與賣出 採突破策略因應

聯合新聞網 / 理財周刊

文／謝晨彥

幣圈情緒持續圍繞著馬斯克，五月十七日他在推文表示可能會在第二季出售手中持有的比特幣後，引發幣價進一步向下修正並跌破五萬美元頸線，距今年高點已跌近四成，也等於幾乎回吐了今年以來的漲幅。

由Alternative統計，根據比特幣交易狀況、市值比重，以及社群搜索等大數據所編製的比特幣恐慌貪婪指數，該指數由零到一百，數字越小表示投資人越恐慌，反之代表市場越貪婪。而目前這項指數已從上周的六十八的貪婪區間，迅速落到本周二十三的極度恐慌狀態，顯示企圖搶短線反彈的投機部位正陸續繳械投降。

除了｢馬斯克投顧｣看空比特幣之外，中國近期再度將重拳揮向加密貨幣也是這波修正的原因之一。十八日以中國央行為首的各級監管機構發表一份聯合公告，要求中國境內的金融、支付機構不得進行與加密貨幣的相關業務。公告中表明「不得用加密貨幣為產品和服務定價」、「不得承保與加密貨幣相關的保險業務或將加密貨幣納入保險責任範圍」、「不得直接或間接為客戶提供其他與加密貨幣貨幣相關的服務」。但我們都知道，中國自己正在大力推行數位人民幣，因此這份公告的目的並非要抹煞加密貨幣，而是排擠數位人民幣以外的幣種。

但市場認為這樣的政策，反為會使中國境內地下金流更加依靠比特幣做資金調度，無法完全阻止其流通，也不影響其他主流幣種在全球產業面的應用。

回到比特幣，根據區塊鏈數據分析公司Glassnode近期提供的錢包數據觀察，持幣量在個位數以下的錢包迅速清零，高達一百一十多萬個電子錢包。

然而，這些賣出的比特幣盡數流向大戶的錢包，意味著這一輪比特幣修正，散戶撤離的過程中順手讓大戶逢低承接，猶如傳統股市的洗籌碼。從近期大額交易人在比特幣期貨的持倉部位觀察，淨多單由一千一百多口小幅加碼至一千三百多口，代表長線投資人立場逐漸轉向積極。

多方的關鍵防守價位，短線落在四萬美元的年初起漲點。籌碼面長線偏多，技術面偏空且幣價波動大，操作策略可以同時買進與賣出的突破策略應對。

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