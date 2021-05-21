張志豪期盼醫療專機法規跟上潮流

文．沈安玨

醫學院護理學系出身的捷安國際服務董事長張志豪，從大學就學時期至今所從事的都是跟救援、安全高度相關的工作，之前在華航擔任機師的二十年期間，每一趟飛行更是肩負著數百人的飛行安全。張志豪曾參與過九二一大地震、桃園機場新加坡航空客機空難等大大小小的救援活動，最近一次較重大的災情是台北市林森錢櫃KTV大火，張志豪率隊深入火場救下傷者。

這三十幾年來，台灣各地大大小小不同的災害現場幾乎都看得到張志豪的身影，他說道，只要時間及能力許可，他都會全力以赴，雖然知道每趟任務都有著很高的危險性，甚至自己也曾面臨生死交關的狀況，但每當看到災害發生，又會奮不顧身的參與。

張志豪表示，「別人逃離災害現場的出口是我逆行救人的入口，一個生命被救出，不只是救了一個人，而是可能因此完整了一個家庭，那種感動，很振奮人心。」雖然被救援者可能永遠也不知道是被誰救的，但張志豪說，只要最後是好消息，其他的他一點都不在意。

雖然已經是專業背景出身，但張志豪還是持續充實自己的救護能力，陸續取得EMT緊急救護技術員執照、北市義消菁英隊訓練證書、北市火災搶救訓練班證書等專業，並加入許多相關協會擔任要職，同時也積極擔任義勇消防員，參與救援任務。

病毒感染、意外事故 從不分貧富貴賤

近年來航空旅遊業的迅速發展，台灣民眾對於海內外旅行都有基本的風險意識，例如在每趟出行前都會購買基礎的旅遊平安險、不便險、意外險等產品，其保障內容大多涵蓋旅遊時的意外、醫療門診與住院費用，以及受氣候等因素影響之航班延誤或行李遺失、損壞等旅遊協助部分，然而其中花費最大的國際轉送費用保障卻往往被大眾忽略。因此張志豪與財團法人旺英衛教基金會執行長黃詩鈞共同創辦捷安國際救援公司，希望透過雙方的專業以及過去累積的救援人脈，強化台灣與國際間跨國專機轉送與國際醫療諮詢的橋樑。

民眾偶爾會在電視或網路上看到，國人在海外受傷經由醫療專機載送回台，或是外國人來台接受手術治療的新聞，張志豪語重心長地說，民眾難免會有，只要事情不是發生在自己身上，都不認為該事件嚴重或需要預做準備的心態。他提醒，病毒、疾病與意外是不分貧富貴賤，每個人都有機會遇到，因此國際醫療救援議題，非常需要大眾的關切。

因應未來國際環境 盼政府速調整相關法規

目前現行法規規定，國內的醫療專機不得前往異地載運患有傳染疾病的病患，得另由國際醫療專機轉送回台，而COVID-19疫情期間，其他意外傷害或緊急危難的醫療專機返台需求，得專案報備申請。張志豪指出，未來疫情趨緩，各國開放邊境後，勢必會發生報復性海外旅遊的盛況，而專家也已指出，未來病毒將不會完全消失，將會以各種形式與我們共存。因此可以預見，海外醫療救援及諮詢都將會有迫切需求，張志豪嚴肅地指出問題。

月初，台灣駐印度官員染疫，以醫療包機返台就醫一案，引起各界譁然，熱烈討論相關議題。張志豪表示，自捷安成立後，每個月都有一至三件海外醫療救援需求的詢問，目前國際醫療專機救援的出動機制為，經由患者受傷所在地的醫師診斷證明，及患者即將運抵的國籍地之醫師評估後，才能執行。

捷安自成立以來，積極與海外救援單位接洽連線，建構合作機制，希望未來國人若在海外旅遊或洽公，發生緊急事故或突發疾病時，可以更快速的跟相關單位了解狀況，並及時提供病患及家屬協助。捷安設有二十四小時，具有中英文及專業醫療背景知識人員的客服中心，張志豪表示，雖然建置這個單位的成本相當地高，但只要在重要時刻能派上用場，那就值得。

雖然國際旅遊醫療救援服務產業的發展在捷安的奔走下，已成功協助過多起國際醫療救援或諮詢事件，但未來還是有賴政府及其他業者一起參與及宣導，張志豪呼籲，政府應該盡速針對醫療專機相關法規進行修正，使專機上的醫療設備條件及運載流程規定符合國際潮流，希望不再有部分疾病被排除在外。這不僅是保障國人醫療權利，也是保護機組人員。

張志豪指出，醫療救援專機出動一次的成本相當高，因此希望能有越來越多的保險業者將醫療專機救援納入產品規劃中，透過保險機制，國人出國在外若不幸發生意外，可減輕在國際醫療救援上的金錢壓力，將心力放在盡速安排患者返台就醫上。

國際觀光醫療潛能大 看好未來發展

捷安成立還未滿一年，但已與國際相關救援網建立起良好的關係，最主要的原因是兩位創辦人之前累積的好人脈。特別是張志豪，在擔任機師的三十年時間裡廣結善緣，捷安成立後，在相關救難、醫療單位友人的相挺下，國際救援諮詢及行動都進行得相當順利。

銜接完整的國際救援網，可以在國人於海外發生意外事故時，給予最佳的就醫建議，並先與當地醫院聯繫，請求協助，若經雙方醫師診斷及評估，確認需要出動醫療專機時，也可以在第一時間做出是由當地或鄰近的專機載送回台，或是從台灣派機接回的決定，反之，也能協助海外人士處理在台事故，這一整套服務是建立在國際間強大且密切的合作關係下才能順利進行的。

張志豪相當看好台灣醫療技術量能，認為在COVID-19疫情過後，還是有很大的機會可以重拾醫療旅遊市場。未來將持續與民間私人飛機企業合作，瞄準中高端顧客，建立VIP會員制度，與保險公司、旅行社、醫療院所規劃專屬的套裝包機行程，從出發前的行程規劃，到落地後的旅遊及醫療安排，提供一條龍服務。

【理財周刊第1082期】