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全球大變局

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

五疫？六針？ 七月出運！

如果不是這樣的話，台灣就算有隱形的感染鏈，但估計也是輕症，只要不死亡，嚴格來說是可以接受的防疫戰略，主要的目的就是拖到國產疫苗問世，就可以平平安安地度過這場疫情，如此一來，不僅阻擋病毒在外，而且在全球只有俄羅斯、美國、英國與中國有能力生產疫苗的情況下，台灣能有本土疫苗，自然是展現世界級的醫療實力，這是繼台積電先進製程獨步全球後，另一個台灣之光，要知道就連日本也還沒製造出疫苗，等到明年應該就有餘力可以進行疫苗外交。

目前預計最快七月底就有本土疫苗可以施打，所以從現在到七月底，是台股最考驗持股信心的時候，正好也是每年傳統的「五窮六絕」淡季，不過今年不同之處在原本的「七上吊」可能轉變為「七翻身」，這倒是很值得股民深思的一點。

封城？你怕？ 全球更害怕！

台灣會封城嗎？有機會，但估計防疫中心會考量經濟的衝擊，可能不會封科學園區，畢竟台灣的半導體對全球影響力甚大，所以應該不會比照武漢封城的模式，全面停擺，不僅台灣禁不起，全球汽車產業更加禁不起，到時候美國的失業人口更多，想來全面封城的可能性不大。

果然，五月十九日媒體轉述經濟部長的「國際供應鏈急需」、「產業生產不能停的相關產業」的方針，暗示半導體產業不會停，對照路透社表示，美國協助台灣跟藥廠協商，加速生產疫苗，根據台灣官方表示，六月中旬有五百萬劑莫德納疫苗到台，足夠應付台灣六十五歲以上的380萬3633名老年人，只要避開重症死亡，就算是確診數飆高，經濟活動還是可以進行，這是過去一年各國已經摸索出的路線。

從經濟數據可證實，疫情在初期爆發時會有明顯的影響，但下一季的經濟數據就可以回升，所以這次台股下跌14.39%，等於修正年初市場對台灣今年GDP可達6%以上的預期，相信等到七月底國產疫苗開始施打後，台股就可以重新回到挑戰新高的走勢。要知道全球目前只有英、美、俄羅斯、中國等強權製造出COVID-19疫苗，就連日本也還沒，等到台灣的疫苗擠入國際防疫的第一線時，相信世界對台灣的認知不僅是半導體強國，醫療能力也很強。

學校停課降溫 等待疫苗到位

校園感染人數，截至五月十九日為止，全國共四十四名學生確診，大專生二十人最多，教育部宣布全面停課不停學，學生在家線上學習，少了年輕人的群聚感染，無症狀患者比例將大幅降低，估計下一步應該是遠距離上班，僅留下民生必需店與外送、清潔環保人員正常活動，力拚撐到六月中旬第二批疫苗到位，所以從時間上推算，五月二十八日是連續十四天破百確診觀察日，再加十四天，正好是六月中旬的疫苗到位。

這樣看來，防疫中心其實早就做好了第四級的打算，為了不造成經濟太大的衝擊，比較有可能的方式是「自主封城」＋「日本的軟封城模式」─即主要是管制出入口、暫時關閉不必要的出入通道，透過區域防控的方法，管制出入口及人員進出，防止疫情向內擴散。

國際伸援疫苗 助台灣逆轉勝

要不要採用中國科興疫苗？關鍵其實不是專業考量，而是政治考量，更是去紅色供應鏈戰略的一環。相信在很多電視劇裡可看到「牆頭草」的下場悽慘，既然台灣已經選擇親美抗中路線，自然不能掉入中國疫苗的溫情陷阱，否則挺台的美國與歐盟便會覺得被背叛，往後台灣不僅得不到大國的支持，更別想中國會給好果子吃。

這點從五月十九日下午四十萬劑AZ疫苗從阿姆斯特丹運送到台灣，就可以證實去年九月「歐美日台」重組供應鏈聯盟不是糊弄國人，而是在台灣缺水、缺電、疫情爆發的最困難的情況，仍堅持半導體不停產，兌現美日德政府請求台積電解決車用晶片缺貨的承諾，體現台灣是可靠的夥伴，是太平洋第一島鏈的民主陣容防線的一員，所以當台灣需要援助時，美歐也會出手幫忙。所謂患難見真情，全球政治版圖正在往台灣傾斜，這場疫情台灣要逆轉勝。

【理財周刊第1082期】
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