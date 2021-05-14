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青少年理財培訓營 教你更早存到第一桶金

聯合新聞網 / 理財周刊

文 理周教育基金會

活動即將邁入第12期，每次學生回饋總讓人感到欣慰。透過基金會與社會成功人士的例子，讓孩子能夠即早建立正確的理財觀念，給孩子大步奔向夢想的動力。來自計志文聖道基金會的小朋友令人印象深刻，因為家境關係，早早就開始工作，隨著賺得越多，慾望也隨之增加，雖然有意識到該開始好好”管理財產”，卻不知如何開始、要怎麼做，經過上次活動，讓他對理財的架構與執行有更準確的方向與計劃。家庭的出生，讓他們不甘於命運的安排，藉由理財周刊集團總裁 洪寶山的翻轉人生分享，學會把缺失轉化成動力，將失敗視為寶貴的經驗，重新累積能量再出發，向沒有借東西。

不要覺得無財可理，便棄之不理，如果懂得開源節流，再學習投資，累積更多財富，妥善利用工具讓你的理財之路，如虎添翼。另一位學生提到課程中令他驚豔的觀念，透過桌遊意識到因應個性不同有不同的交易模式，並透過抽籤模擬風險，體驗風險控管的重要性，透過計劃性的安排金錢、時間、資源，才能安全的透過錢滾錢。

理周教育基金會祈望透過培訓活動為學子們撒下理財種子並茁壯成長，未來幫助到家庭脫離經濟弱勢，翻轉人生不是夢，除了【理財觀念的奠定】、【堅持夢想的實現】，這次更邀請到光耀讀書會會長贊助孩子們書籍，並帶著孩子們進入【原子習慣的複利效應】。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1081期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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