印度雙重變異病毒＋美中政治角力

文．洪寶山

繼倫敦銅站上每噸一萬美元的十年新高後，倫敦錫十年來首次突破每噸三萬美元，美國軟木期貨突破一千六百美元大關，創歷史新高，既然聯準會不擔心通膨上升，那麼市場就放膽往通膨概念裡砸錢，導致CRB指數突破二○一一年四月359.43高點以來的下降壓力線，大宗商品還能進場嗎？

筆者不只一次的提醒大家，想看透這個盤，就得先看透這場疫情的走向，只要疫苗施打的速度慢過病毒變異的速度，十四天隔離期就不可能解除，特別是印度已經成為大型新冠病毒的培養皿，在印度一萬三千個新冠病毒樣本中，發現有三五三二個樣本存在印度雙重變異病毒株(B.1.617)，印度官方承認第三波疫情已無法避免。

疫情方興未艾 原物料頻漲價

最近在印度有辦法的人紛紛逃離，這情景像極了去年武漢封城前一晚的三十萬人大逃亡，相信不久之後，印度雙重變異病毒將擴散到全球。印度向被稱為金磚四國之一，屬於開發中國家尚且如此，更別說還沒有人關注的非洲(鋰電池原料主生產地)疫情有多嚴重。

因此未達群體免疫，缺工自然難解；失業人口一多，政府就得祭出紓困方案來刺激經濟。於是需求端不僅未縮減，反而還有報復性消費與廠商建立安全庫存等需求擴張，於是疫情造成淡季不淡，旺季照旺，結果就是原物料頻頻漲價。

雖然漲價的供應鏈傳導其實很緩慢，通常廠商都自行吸收，但這次原物料的漲價已經超過廠商能夠忍受的界線，台灣本田新車CR-V入門級VTi先開漲價第一槍，漲2.1%，緊接著特斯拉的中國Model 3標準續航升級版車型跟進上漲一千元人民幣。

車子跟營建是消耗鋼鐵的大戶，在車用晶片缺芯的背景下，消費者似乎能接受漲價這個事實，特別是中澳關係惡化，中國不滿澳洲取消一帶一路協議的舉動，宣布無限期暫停兩國經濟對話，導致五月七日的中國鐵礦砂價格大漲4.98%，創歷史新高達212.75美元，鐵礦砂最大消耗國跟最大出口國交惡，於是五月八日中國鋼坯大漲130元人民幣，報每噸5350元人民幣，九十五家鋼廠上調廢鋼採購價10-200元人民幣，看樣子中鋼不僅六月的盤價不漲也難，恐怕第三季也是易漲難跌的局面。

二○二一高鋼價元年

目前亞洲熱軋每噸一千美元，中鋼五月盤價才八六○美元，價差一四○美元之多。無巧不巧地碰上美中兩大排碳國承諾未來十年內達到碳高峰，低碳鋼時代的煉鋼成本提高，六月一日中國鋼鐵行業產能置換實施辦法落實，大氣污染防治重點區域嚴禁增加鋼鐵產能總量，開啟鋼鐵業總供給受限時代，再加上拜登二．三兆美元的基建計畫(雖然分十年進行)，需求增加，顯然鋼鐵產業進入高科技低碳煉鋼時代，在成本墊高、供給受限、需求增加的情況下，二○二一年可謂是高鋼價元年。

自從拜登規劃推出二．三兆美元基建計畫後，美國鋼鐵相關股大漲至今，統計今年以來美國鋼鐵漲66.17%、美國鋁業漲78.74%、紐柯鋼鐵漲87.12%，漲到美銀、花旗等分析師出面預警喊空，如果是以前的話，相信鋼鐵股早就跌得淅瀝嘩啦的，但這疫情年最大的不同就是新手小白拿著政府的失業津貼來搏一把，這群伴隨著互聯網長大的八○、九○後新股民，利用社群集力、螞蟻雄兵搬大象對抗空頭，最著名的戰役就是打著「只能活一次」哲學的Gamestop軋空秀，這次全球的鋼鐵股會不會歷史重演，相信美元指數會是一個關鍵變數。

美元指數恐重回探底跌勢

五月七日的美國四月大非農新增人數26.6萬，較預期99.8萬相距甚遠，影響的原因很多：勞動力短缺加劇，缺芯衝擊之下，大多數汽車製造商工廠被迫停產，政府失業救濟金太多，自願性失業者可能也多。

不論如何，大非農就業報告公布後，美元指數重挫0.73%，收90.23點，基本金屬、貴金屬與農產品同步大漲，倫敦銅+2.94%，收每噸10412.5美元，倫敦鋅漲2.68%，倫敦鋁漲0.9%，三者都創新高，COMEX黃金漲0.9%，大豆漲1.29%，玉米漲1.7%，小麥漲1.29%，不排除美元指數這次的拉回，將正式跌破九十點整數關卡，甚至跌破88.24前低點，重回探底跌勢。

供給短缺 銅價可能還要再漲五成

這很關鍵，因為一旦美元走弱，就等同大宗商品走強，特別是綠能最重要的金屬─銅，沒有銅就沒有去碳化，銅庫存已經創十五年新低，若不開採，預估二○二四年全球銅庫存見底，偏偏最大銅產國智利現在又傳出缺硫酸(硫酸銅電解提取銅)，全球最大的商品交易商嘉能可表示，當前的局勢意味著礦商將不得不前往俄羅斯、非洲中部等難度更大的銅產地尋找新礦，這代表需要更高的銅價才能誘使礦商前往開採，因此嘉能可認為銅價還要從當前的價格再漲50%。

這點跟高盛的一萬五千美元目標價的觀點一致，高盛相信目前銅市場正在進入一個持續數個季度的供給短缺時代，並且認為銅礦商仍處在二○一五年左右銅價暴跌的慘虧陰影，因為從疫情爆發以來，倫敦銅從每噸4929.5美元漲到10412.5美元，累積漲幅達一．一一倍之多，但卻沒有任何重大的開採項目獲得批准，這意味著礦商認為當前的銅價不足以對沖開採的風險。

印度，除了是紡織第二大出口國，也是手機第二大製造國。去年是中國武漢爆發疫情讓供應鏈亂了套，今年上演印度疫情打亂了電子股產能吃緊、業績成長的劇本。

全球前五大手機品牌─三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo都在印度設有生產線或通過代工生產，應付當地需求，傳富士康印度工廠iPhone 12產量縮減一半以上，如今印度疫情可能導致今年全球智慧型手機的年增率從原先預期的9.4%下調到8.5%，甚至隨著疫情發展，進一步下修至8%以下，這是年初始料未及的局面，通常超乎預期外的利空，往往殺傷力最強。

科技股「五窮六絕」效應續發威

聯發科有一部分業績來自於新興市場的4G手機晶片，四月營收衰退8.91%，正好符合印度疫情爆發的時間，參考美國去年四月疫情爆發的過程，在全美封城的情況下，也要等到六月才解封，換言之，科技股傳統「五窮六絕」效應仍發威，不因晶圓代工產能吃緊而跳過。

台積電三月跌破季線，電子類股指數四月跌破季線，加權指數五月跌回季線，參考台積電從一月見高點拉回整理已經超過一個季度，估計加權指數也少不了整理三個月。由於台積電的ADR領先跌破半年線，因此股民最好做好心理準備與資金管理，提防大盤半年線失守的可能。