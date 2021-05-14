文．蔡武穆

蔡森年輕時是名鋼琴手，晚上在鋼琴酒吧伴奏或自彈自唱，彈唱的生活收入不穩定，白天他就找另一份正職的工作，一頭栽進期貨公司，開始他的金融操作。

同期面試有很多新人，每個都意興風發，認為期貨很好賺，他心裡想，「期貨是零和遊戲，賺錢的一定是少數」，就比別人更努力研究技術線圖，白天上班招攬客戶，晚上就趁著樂團空檔，練習畫線判斷型態、行情。

鑽研技術分析型態學

一年之後，所有同期的新人及後面幾輪進來的新人全部陣亡，只剩蔡森和原先的兩個老人存活在公司，可見他對技術分析的嫻熟及控制風險的能力。

一九九三年，進入期貨的第五年，他存了二十萬元，加上四○％的融資槓桿，看準金融股技術型態已經打底完成，帶量突破頸線，他買進竹企、中企、中壽三檔股票，短短一個月賺進八十萬。

二○○○年科技泡沫化，彼時阿扁上台，首次政黨輪替，市場瀰漫不確定性，他看準空頭方向，輪流將個股放空，指數狂跌從八千多點腰斬到四千多點，讓他賺進一生用不完的財富。二○一一年歐債危機，他操作期權，一路做空，從五十萬操作獲利二千八百萬，最高到四千萬，現在安穩退休，隱居新竹山區。

股票交易就看「量跟價」

問他在期貨五年當中學到的心得，他語出驚人，「只有量跟價」，其他的技術指標，像是MACD、RSI、KD指標，全部不用看。把每一天的成交價(最高、最低)及成交量記錄下來，慢慢地軌跡出來，會出現一個型態，如底型、Ｗ型、收斂三角等，是最先行的訊號。

蔡森解釋，剛開始也是每天用計算機算出MACD值、KD值，然後畫出線圖，後來融會貫通，「股票交易就是量跟價，金錢決定股票的價格，是最當下、最即時的訊號，MACD、KD或RSI都是後來的指標，已延遲不具參考意義。」

「底部成型，不是均線可以看得出來」，蔡森喜歡效率操作，一次找到最佳買點，「最有效率的操作是找到突破點和跌破點」，股價可能經過三個月、五個月的盤整、打底，在突破(頸線)的那一剎那，價格出現，量也會推升。

譬如說，某檔股票，每次漲到二十元(上頸線)就打下去，如果它哪一天突破二十元，就代表打底完成，打底就是主力在收貨，主力在操作上很隨機，會收多久時間不一定，也許三個月、半年或一年，如果在第四個月的某一天突破二十元，底部完成、型態確立，價格反應出來，代表主力已經發動，就可以進場布局。

如果做的方向不對，就馬上停損，因為有可能是主力在倒貨誘發散戶進場的「假突破」，底部並非真正的底部，可能只是中繼的型態，這時立即停損，資金就不會套在裡頭。

歸納蔡森的做法，分為兩種方式，「破底翻」或Ｗ型態頸線突破，就是多頭結構，做多；「假突破」或頭部型頸線跌破，即是空頭結構，做空，就這麼簡單。

「破底翻」做多 「假突破」做空

破了底，如果再翻回來，就代表有人在照顧，所以叫做「破底翻」，「破底翻」就是一個買點，經過一段時間上漲，如果上漲型態出現「假突破」，整個波段就會結束，是很常見的多頭走勢。

至於「破底翻」的勝率有多高，蔡森說，首先觀察大盤，大盤處於多頭走勢，個股「破底翻」成功的機率就會超過七、八成以上，若大盤為空頭或橫盤走勢，則個股「破底翻」的成功機率只有五○％，必須隨勢而為。

再者，「破底翻」是打底的一種，經常還在盤整的階段，代表主力想拿更多的籌碼，股價直接往上攀升的機率不高，如果這時做選擇權，反而會被時間侵蝕掉，比較上乘的做法是做期貨，因為下有支撐點或停損點，做多時比較容易出現價差。

大波動時 最適合做選擇權或認購權證

譬如，中鋼(2002)股價過去常在十八元及二十元之間打底，假設有一天跌破十八元來到十七．五元，又再翻回十八元，代表有人在照顧，這時買期貨會比選擇權來得恰當。

那麼選擇權或認購權證什麼時候使用？蔡森認為，當底部型態成型，不管是Ｗ型的突破(做多)或是頭肩型的跌破(做空)，價位出現，就是進場的最佳時機。

「股價波動越大，做選擇權或認購權證就越有價值」，大波動往往出現在型態的突破或跌破，以權證來說，多方就認購、空方就認售，最怕的是中間盤整不上不下，認購認售最後都會歸零。

還是以中鋼為例，中鋼在二十元時，發行一：一的認購權證，如果買一百張的現股，必須花二百萬元，如果買在二十三元價外的認購權證，買一百張只需花十萬元，假設中鋼漲到三十元，現股可以賺一百萬，權證雖然賺得少，還可有七十萬，如果看錯方向，沒超過二十三元，最多才賠十萬元。

同樣，如果是做選擇權，到期日履約價格是二十三元，買進一百張，權利金十萬元買進買權，做多。計算權利金的成本，必須漲到超過二十四元才開始賺錢，如果到期日漲到三十元，則該筆投資現賺七十萬，假設到期日未超過二十三元，則最多損失權利金十萬元。

蔡森說，他很欣賞索羅斯的投機，投機是看到一個機會，投入一筆資金，賺到一波的財富，以他的技術分析是找突破的機會，很適合用來做選擇權和認購權證。

選擇權做買方 不要做賣方

選擇權是買方和賣方對賭的零和遊戲，有買買權、買賣權、賣買權、賣賣權四種交易方式，按市場說法，「買方風險有限、獲利無限，賣方風險無限、獲利有限」，蔡森建議投資人或散戶，「做買方就好，別做賣方」，買方的買權做多、賣權作空，一樣可以多空靈活操作，而賣方都是自營商在做，目的是收取權利金，事實上，強如外資，也都是做買方居多，甚少做賣方。

賣方風險無限，為何還會有人做賣方？因為一年之中股價盤整的機率高達七、八成，有行情的日子最多二、三個月，只要是盤整，就是賣方贏，自營商常常一年賺十一個月，但是市場會發生什麼黑天鵝，永遠無法預測，像二○一八年二月的閃崩，賣方賣權漲停板、買權也漲停，按理說，只有一方對，但兩邊都漲停，原因是賣方賣權斷頭，自營商開始殺買權，若是做賣方，只要遇到一次就慘賠，做買方很輕鬆，最多賠上權利金，風險都在控制範圍內。

學會看空 增強風險意識

另外，他建議投資人，不只要學會看多，還要學會看空，現在大盤漲了十年，再怎麼拉回還是創新高，投資人被養肥，完全不會有風險意識，學會看空，不見得要做空，可以避開、減碼或賣掉出場，資金控管，增強風險意識。

他常說，做股票要有「三心」，「耐心、決心、平常心」。耐心，就是要等型態完成。決心，就是那個點到了，敢不敢進去做，因為那個點可能是這段時間以來的最高價，譬如說，中鋼過去都在二十元以下震盪，某一天突破二○．五元，有沒有決心進去做。平常心，設好停損點，不要焦慮短線的震盪，假設中鋼一度上漲到二十一元，再急殺到二十元，有些人看江波圖，線型好像跳水一樣，就開始心慌，其實設好停損點十九元，中間的震盪就平常心去看。

最後，蔡森提醒要做選擇權的新手，一、要有選擇權的基礎概念，二、做買方，不要做賣方，三、不要每天都操作，每天操作肯定賠錢，一定要看到突破(或跌破)點，型態完成，操作的成功率會比較高。