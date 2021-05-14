文．洪寶山

匯率強弱代表經濟實力

上個月美國財政部公布的半年度匯率報告，台灣符合匯率操縱國的三項評估標準，雖然最終沒有列入匯率操縱國，但這也表示美國不會樂見台幣重回三十元兌一美元的時代，所以出口商靠央行吃飯的日子該過去了，台灣必須要進入到產業升級的時代，每一家企業的產品都要像台積電的七奈米、五奈米先進製程一樣，捧著大把現金排隊等產能，就算是加價等也願意，這樣台幣升值就不可怕了。

一般來說，匯率代表該國的經濟實力，經濟越好，通常匯率走升，如同1985~1990年，那個台灣錢淹腳目的年代，台幣曾升值到25.6元兌一美元，長年處在25-27元之間。換言之，目前台幣才升破28元關卡，也只不過回到當年台灣經濟向好的時代，由於新冠病毒變異速度飛快，現有的疫苗保護力能撐多久還未可知，於是在供應鏈不順暢的情況下，缺芯可能持續二至三年，甚至更久。

疫情拖長台幣易升難貶

在台積電先進製程領先的情況下，全球買家很難不買台積電的晶片，換言之，這個疫情拖越久，台幣長線將易升難貶，不排除往25-26元靠攏，所以台灣產業升級與台股走長多都是不可逆的趨勢。

換言之，現在的27.631元兌一美元已經讓很多出口商經營得辛苦，估計這波台幣升值會讓沒有獨特競爭力的中小企業退出市場，產業集中度進一步提高，大者恆大的趨勢更加明顯。以前中小企業是支撐台灣經濟活力的主力，未來在台幣升值時代，出口型的中小企業如果不是新創的藍海市場的話，可能就只能前進東協設廠。

台幣真的會往25-26元兌一美元靠攏嗎？相信很多人會質疑，甚至覺得在立法院的施壓下，央行應該會適度的照顧出口商。是的，基本上央行的匯率政策是參考周邊國家的匯率採取動態相對貶值策略，但方向是不可能逆大勢，當下聯準會擺明了在千萬失業人口未解決之前，貨幣寬鬆政策是不會改變的，就算是通膨暫時的上揚也可容忍，所以拜登延續川普期待的弱勢美元政策，甚至在七兆美元的紓困救市方案，財政赤字與貿易赤字將支持弱勢美元時代，因為有利出口。

美元指數有可能貶到80

但對於台幣來說，既然美元弱勢，那麼升值就無法避免，而且如果美國企圖輸出通膨給中國施壓的話，那麼美元指數從當下的九十點附近貶到八十點也是大有可能的，因為九十點附近是Ｍ頭型態的頸線支撐，一旦破位，勢必引發止損的賣壓湧出，而六月的美元指數期貨最後結算就有可能發生，所以市場勢必盯緊聯準會主席鮑爾在六月下旬全球央行年會傑克森霍爾會議的演講。

既然台幣長期看升，通常台股也會走長多，五月十二日台股出現單日盤中大跌1417點史上最大單日跌點，一四一家跌停板，本土疫情嚴峻的利空雖是主因，但參考遭到新冠變異病毒侵襲的英國、美國、巴西等國的股市，幾乎在消化利空後，股市都重回多頭走勢，挑戰新高，就算現在疫情正在邁向高峰的印度，四月以來的印度股市也守穩半年線支撐進行箱型整理。

大盤回測跌幅滿足支撐

所以回頭看台股自17709高點拉回到15165低點，已經滿足8523低點漲到17709高點的9186漲點的0.382回測支撐，短期有國安基金可能召開臨時會(估計五月底摩台指最後結算日前後)，中期有台商回流與全球缺芯的基本面，長期有產業升級創新的動力，台股將無懼MSCI降權重而繼續邁向歷史新高之路，股民應當秉持「別人貪婪，我恐懼；別人恐慌，我樂觀」的二八法則，來面對牛市的緩漲急跌，逢低抄底機會。