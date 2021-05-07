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非農來襲市場鴿聲四起 美元陷膠著

聯合新聞網 / 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

Q:近期美國非農數據逐漸轉好，市場要求升息聲浪四起，在匯率市場常常會聽到「鴿派」、「鷹派」這兩個詞，代表什麼意思？接下來又如何解讀美元變化？

A:鴿派、鷹派是在國際貨幣市場常見的名詞，所謂的鴿派指的是寬鬆的貨幣政策，像是QE、補貼、降息、紓困等等，都是利用寬鬆貨幣政策達到經濟復甦的手段，而鷹派剛好相反，鷹派的重點放在通貨膨脹對經濟的傷害，雖然經濟成長，但實質經濟指標可能降低，所以當通膨超乎標準值，支持鷹派的官員就會開始發聲。

目前美國政府對於通膨的容許值約落在二％，現況來看離目標值尚有距離，要直接進行貨幣緊縮幾乎不大可能，美元長期來看依然走弱。每一次非農發佈前都有大量投機資金湧入外匯市場，三月非農資料增加九一．六萬個就業機會後，經濟學家預測四月新增就業人數可能達到一百萬，顯示美國經濟逐漸好轉，也帶動美元走強，而在非農發佈當下，若與預期值一百萬相距不遠，則市場回歸理性，美元轉弱。

觀察整體局勢，美元在非農前將有一波預期反彈，非農過後因為市場沒有主導事件，接下來將陷入膠著，操作難度也將提高，短線上區間操作為主。技術分析角度來看，美元指數突破下降趨勢線，但上方九一．五附近依然有重壓，短線預期在九一．七到九○．七間區間震盪，投資人還是謹慎為上。

至於台幣對美元部分，雖然跌破二十八後有略為止穩現象，但仍不是好買點，就業數據變好表示撒錢有效，在鷹派還沒有成為主流前，鴿派提出撒更多錢只是遲早的事，長期來看台幣對美元有機會下探到二七．五，想要入手美元的投資朋友建議還是等待機會。

【理財周刊第1080期】
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