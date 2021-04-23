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蘋果新品題材熱 有助資金重返電子

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／高適】

科技股為財報地雷的資金避風港

美股超級財報周進入重量級企業密集公佈期間，市場對財報及財測重視度提高，不僅牽動資金流向，也將主導未來行情走向。根據統一投信的整理資料，市場預估美股主要指數的第一季獲利成長年增率，以FANG+尖牙指數231.6％最高，其次為費城半導體指數的84.58％，第三名則是那斯達克一百指數的48.4％。

FANG+尖牙指數獲利增幅如此之大，主要歸功於成份股特斯拉的預估獲利年增幅達3486％，輝達、亞馬遜、網飛及阿里巴巴等年增幅也超過100％，推特獲利則是由負轉正。因此，可以發現近期美股創高拉回的過程中，FAANGM等科技巨頭指標股價表現相對抗跌，正是資金往此移動的證據。一旦那斯達克指數創高，可預期資金追買FAANGM意願將大幅提高，改變原先資金轉向景氣復甦股的風格。

傳產出現過熱訊號

回到台股也可看到類似的轉變，受電子股遭遇多重亂流影響，內資紛紛轉進傳產避險，四月十九日資金更全面轉向運輸及原物料股，相關個股呈現井噴式上漲，集中市場電子股成交比重降至45％的異常值，相較以往70％以上的成交比重(電子股占台股的獲利約60％，成交比重在60％以上才合理)，少了逾30％。但在傳產短暫煙火後，4月20日資金再度回到跌深的電子股，與美股資金流向同步，電子股佔集中市場成交比重也回到55％。

近期能夠佔據媒體版面的電子股題材，莫過於4月21日登場的蘋果新品發表會，新產品、新功能及新供應鏈的從無到有新商機，往往能夠帶動供應鏈一波不小的作夢行情，也是每年第二季資金必玩的重要題材。此次新品主要亮點有首款搭載mini LED的iPad Pro及傳聞已久的首款藍牙物品追蹤器AirTags。

蘋果打造AirTags新生態系

由於採用UWB(Ultra Wideband，超寬頻)技術的AirTags有望朝向解鎖Apple Car領域發展，並幫助蘋果強化智慧家庭及AR領域，打造蘋果AirTags新生態系，更讓市場期待未來的潛在爆發商機。蘋果為首家將UWB技術應用於手機的公司，晶片為自行研發，可以直接被iPhone定位，裝在腳踏車、錢包、鑰匙等容易弄丟的東西上面，隨時定位並避免被偷或一時找不到。

通過搭載新的外部通訊硬體來打造服務生態，一直是蘋果構思獲利的新模式之一，例如從iPhone 6開始，蘋果就將NFC納入其中，進而推出Apple Pay服務。AirTags涉及到電子標籤的硬體身分，未來可達到的實際規模可能更大。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1078期 2021.4.23出刊

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