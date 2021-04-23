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萬七主角／碳中和概念 鋼鐵成本增

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／洪寶山】

華爾街名言 五月賣股走人

事實上，台積電必然是將千億美元逐年分次遞增，其實不能算是利多出盡，而且二奈米進入研發階段，環繞閘極(GAA)技術不同於鰭式場效電晶體(FinFET)技術，是技術的分水嶺，如果能成功量產，將進一步擴大與三星差距的關鍵，所以嚴格來說，台積電只能算是利多疲乏，沒有新的題材之前，人氣退潮，進入籌碼沉澱階段。

華爾街知名諺語：「五月賣股走人」，傳統上五至七月是科技股的「五窮、六絕、七上吊」，雖然疫情打亂了供應鏈的正常淡旺季循環，可以推估第二季的訂單仍無慮，不過既然台積電跟宏碁都證實有重複下單，那麼第二季就是最好的檢驗時機，等過了這關，到了下半年相信科技股又會重掌多頭大旗，正所謂「休息是為了走更長遠的路」。

碳中和概念 鋼鐵成本增

那麼處在歷史高點的萬七，誰能擔綱多頭總司令呢？四月十九日電子類股盤中資金比重降到45%，航運佔15%、鋼鐵佔10.5%、塑化佔6.15%、水泥佔1.12%、金融佔4.23%，原物料類股佔32.77%，可以說電子類股的資金流向原物料類股，光是中鋼單日成交量就佔了149億元，僅次於長榮的292億元，比台積電的145億元還高，高居台股成交值第二名。換言之，人氣在傳產，特別集中在航運、鋼鐵、塑化、造紙、水泥、紡織等原物料類股，先來聊聊碳中和概念的鋼鐵類股。

四月二十二日拜登跟習近平要碰頭了，估計是「檯面上互給面子、檯面下繼續秀肌肉」的過場戲，上周末美中達成了「美中應對氣候危機聯合聲明」，其實最近來自內蒙古的三次沙塵暴，北京也是深感危機，所以在這個議題上是有意願跟華盛頓合作的。

要解決溫室效應，首先要減碳，用煤煉鋼是產生二氧化碳的大戶，可預期「拜習會」後，電爐鋼的比重勢必提高，意味著生產鋼鐵的成本提高，而這種改變是結構性的，穿越景氣週期循環的影響，奠定鋼企提價的基礎，讓鋼鐵股從景氣循環股搖身一變，成為業績成長股。特別是在疫情物流不順暢，海運運費飆漲，部分企業寧願選擇比海運高十倍成本的空運，好過逾期的違約罰款。顯示疫情不結束，企業從「即時庫存模式」改變為「建立安全庫存」模式，需求大於供給。

搶安全庫存 助漲航運股

不單單鋼價，幾乎萬物都有漲價壓力，這也是為何年初華爾街多空就爭論過「通膨惡獸回歸」的議題，現在看來，不單單要顧忌通膨壓力上揚，甚至在如此脆弱的物流體制環境，已經禁不起再一次類似蘇伊士運河堵船事件的意外，再有個萬一，恐怕要討論的就是「停滯性通膨」會不會發生。

摩根大通終於忍不住將長榮的目標價從60元上調到101元，打破宏遠證的75元目標價。看多理由是後疫情時代，消費需求持續暢旺，包含美國經濟活動復甦以及庫存回補，都使貨櫃航運市場供不應求，塞港問題未解，使消費者願意接受更高的運費與更長的交期，全年漲幅可能達到20~25%。正好，目前五月面臨換長約的關鍵期，有機會大幅調高，這是四月底到五月初公布營收期間的潛在利多。

航運與鋼鐵 十年磨一劍

雖然貨櫃三雄看好，不過相信很多錯過的股民已經不敢追了，所幸BDI指數今年以來漲78%，拜登的二兆美元基建計畫提振了股民對散裝航運的投資熱情，新興、裕民、中航等開始補漲，觀察BDI指數自2008年大跌91.93%之後，已經有十年時間沒能突破2406點，這次很有機會底部起漲，就BDI指數的Ｋ線圖而言，2003年的4765前高點是較大的壓力區，上方潛在空間達96%。一般來說，BDI指數跟鐵礦砂的景氣有密切連動，2008年中國鐵礦砂報價的195.57高點，僅差8%就可以創十三年新高，估計BDI指數進入十年一次的大漲小回格局，航運與鋼鐵將是加權指數站穩萬七的多頭主力。

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萬七主角／碳中和概念 鋼鐵成本增

台積電第一季財報營收成長，但毛利率下滑拖累獲利較去年第四季衰退，在車用晶片插隊，這是可以預期到的，另外市場高度寄望的資本支出調高幅度，結果不如市場預期。因先前媒體探知公司給部分IC設計公司的一封信中表示「未來三年將支出千億美元」，市場用簡單平均的「333億美元／年」來作為假設的基礎，而實際數字是上調今年資本支出到三百億美元，市場以符合預期，解讀為利多不夠驚喜，當晚ADR下跌2%。

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享譽兩岸的【主控盤大師】謝佳穎老師沉浸股海逾30年，早已財富自由過著半退休生活，曾出書《主控戰略K線》、《主力控盤操作學》等書，長期在兩岸媒體寫台股與陸股專欄，更固定在理周教育學苑擔任技術分析講師，造就兩岸無數投顧分析師、機構操盤人、私募基金操盤手及學員等。謝老師是市場上最早發現"指標K線"(例如威廉K線、KD戰略K線)的分析師，並且在1995年就發表過專題文章：用指標K線可以很明確告訴投資朋友，鈍化的指標絕對有其買賣點的提示。另外，有億級大師之稱的蕭明道老師，也極力推薦謝佳穎MACD講的棒，這次專訪到謝佳穎老師來跟投資朋友分享主控K線及指標K線的幾個操作技巧。

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