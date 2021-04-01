台灣創新板、戰略板可否結合應用？

文．林筠騏

先來說文解字一下，SPAC是英文「Special Purpose Acquisition Company」的簡稱，直接翻譯就是「特殊目的收購公司」，是透過先募集資金，讓這家「現金公司」先上市，然後再收購公司，讓被併購的公司直接「借殼上市」的管道。

由於SPAC在申請IPO募集投資所需的資金時，並不確定會併購哪間公司，而是在募集完資金上市後，才由SPAC的管理團隊去尋找要併購的目標；因此投資人在投資SPAC時，並不知道自己未來是投資什麼公司，所以SPAC也被稱為「空白支票公司」(Blank-Check Company)。

華爾街瘋SPAC上市

SPAC創立時，通常是由具私募股權、併購、營運經驗的管理者領導。對投資人來說，在標的是什麼都不知道的情況下，選擇將資金投入，主要就是信任經營團隊，團隊的背景、經歷、管理哲學、投資策略等等讓投資人買單。而SPAC必須在一定期限內找到併購標的，並且完成併購，否則就會被迫清算解散，將資金還給投資人。

SPAC其實也不是這兩年才出現的，在一九九○年代就已經存在。最具知名度的當屬漢堡王的重返榮耀，二○○六年漢堡王曾登陸紐交所，在金融海嘯後因營收、股價表現不佳而被收購下市，後來藉由被SPAC公司併購再借殼上市。這幾年來，這樣的案例並不多，一直到了二○二○年才呈現爆發性成長，達到二四八家，今年統計到現在為止，更已經有二九六家，SPAC在華爾街已然颳起了旋風。

而這股SPAC上市風也吹到了台灣，日前立法委員在立院質詢金管會時提到，台灣是否有可能出現SPAC？金管會主委黃天牧表示，已請證交所研究可行性。

其實，從歷史來看，台灣早在三十年前就有類似的「現金公司」，在一九八九年時，建弘投信就曾經上櫃，是台灣第一間掛牌上櫃的金融公司(二○○三年併入第一金、下櫃)，摒除掉借殼上市這段，概念有點相像，投資人投資資金，讓投信公司去選擇標的投資，只是在建弘投信之後並不見其他投信上櫃。儘管後來二○一四年金管會修訂相關規定，並增訂「核發投信事業申請股票上市、上櫃及興櫃登錄之同意函審查標準」，代表國內投信可以申請上市，只是，多年來仍未見投信公司上市。

台灣投信公司上市櫃概念

除投信公司上市櫃的概念外，SPAC跟台灣投資人熟知的投資控股公司也有點相似，只是投資控股公司是把既有的公司整併起來。台灣的投資控股公司已臻成熟，例如台灣第一家上櫃的崑鼎投資控股公司，十多年來，旗下已經併購了多家子公司。以及太陽能廠新日光、昱晶與昇陽光電整併成聯合再生公司，都交出不錯成績。

不同於投資控股公司，SPAC是先募集資金成立公司，讓這家公司上市，之後公司團隊再去找標的併購。對於被併購者來說，可以用最快的時間「借殼上市」。這對於新創公司來講，無疑是搭上了快速列車，縮短上市時間。

為資金與新創公司搭橋

例如衛星發射公司Rocket Lab日前就宣布，要與「Vector Acquisition」(SPAC公司)合併，成為通過「空白支票公司」上市的初創公司。更早之前，軟銀孫正義的願景基金，也宣示要成立SPAC新公司；李嘉誠之子李澤楷也成立三家SPAC。在美國貨幣持續寬鬆，熱錢氾濫的情況下推波助瀾，這類捧著現金找標的的公司只會多不會少。

借殼本身不是壞事，台灣資本市場的借殼也行之多年。SPAC相較於傳統的借殼上市，又是乾淨的現金公司，沒有過去舊殼會有經營不善等包袱，為資金跟新創公司(或隱形冠軍)搭起很好的橋樑。

台灣的資本市場還是很厲害，尤其台灣的創新板、戰略板也將在二○二一年第三季開板，要找到並協助台灣的潛在獨角獸快速成長。如果這時結合SPAC，在台灣過去的經驗基礎上再去精進，也許可以迎頭趕上，在發展跟監管上做得比其他國家更好。

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